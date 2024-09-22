全球高檔飯店推手「香港CCD」前進台中打造七期地標級豪宅

提到全球酒店、豪宅與高檔會所的創作團隊，必然會見到CCD的身影，專注於將東方文化精髓與西方的現代技術相結合，讓CCD作品深受頂級飯店集團的青睞，且產能之豐沛，光今年最新揭幕的酒店作品就有北京前門文華東方酒店、深圳南山香格里拉、重慶康萊德酒店、Regent 上海海鷗麗晶酒店等，設計迷聞訊無不朝聖、親身感受CCD的設計魅力。

自成立以來，CCD已在全球獲得逾百項頂級國際獎項，成為業界的翹楚，耀眼的成績吸引了豐邑機構的目光，再加上豐邑機構旗下也擁有多個國際級品牌飯店，雙方對於打造高端住宅的理念一拍即合，促成這項合作機緣，再加上建設起家的豐邑機構，經營理念創新，近幾年更深耕飯店經營，善用其服務經驗，反饋在高端住宅服務上，將五星級生活品質成功導入其建案與社區服務，旗下有新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑MOXY酒店、台中逢甲商旅等。

不只飯店事業經營有成，豐邑機構選地眼光、土地庫存量也讓業界驚嘆，光是七期市政特區核心就擁有2塊角地，在七期的未來布局與推案量更是超過千億元！豐邑機構指出，位於市政路、河南路口約2500坪角地，將攜手CCD、興建2棟45層樓高的住宅，總銷約400億元；市政、惠中路口的3100坪角地，將規劃樓高53層、總面積約6萬坪的商辦與百貨商場，總投資預估逾550億元，另外還有惠國段180地號商辦案，光七期三案總銷就突破千億元，品牌推案能量強勁。

CCD高級副總裁莊瑞安指出，此次與豐邑攜手合作，對於他個人而言意義非凡，他從小在台中長大、赴紐約求學，工作關係得往來世界各地，這次能回到故鄉執行專案，不僅要拿出CCD的拿手設計語彙，更承載了他對家鄉的深厚情感，「要把CCD在國際上優異的表現與經驗，帶到我的故鄉。」

儘管建案尚未公開，但莊瑞安提前透露部分公設內容，包括酒吧、咖啡吧、會議室、KTV、宴會廳、SPA區等，種類非常豐富多元，他提及，公設空間強調住戶便利、隱私，以及多功能的靈活運用，結合國際頂級酒店的設計元素，營造出如飯店般舒適的居住體驗，住戶可以根據需求靈活使用這些設施，不管是數人聚會或是舉辦派對，都可以在其中找到合適的空間，並且與其他使用者互不干擾，保有充分的隱私。

關於全球高端飯店、豪宅的空間設計趨勢，莊瑞安直言，住宅與飯店設計的界線已越來越模糊，此次與豐邑機構的合作案，呈現將飯店式的豪華服務與家居設計相結合，為住戶提供不僅僅是功能性的居住空間，更是一種高品質的生活方式，特別強調「居住的幸福感」，讓住戶無論是日常生活還是周末度假，都能在家感受到如酒店般的放鬆與舒適。