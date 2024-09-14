流光若水 王瑞德的水利人生

文．蔡武穆、許洛婕

「上善若水，水善利萬物而不爭」，水是最柔軟的，也是最堅硬的，它能滋養萬物，也能改變地形地貌。千百年來，人們逐水草而居，延續生命，發展城市文明。

燃燒自我 為公眾利益而快樂

王瑞德說，人們愛水，也怕水，水是一切生命之源，沒有水農作物無法生長，同時，也害怕水橫行肆虐，沖毀田舍，危害生命安全。因此，人們興修水利，希望水有利於人類，避免一切災害。

大學念的是土木，王瑞德心中掛念的卻是水，「第一份工作做水土保持，整治山溝野溪，穿梭於山林中，深深被清澈小溪、飛泉瀑布所吸引，久久無法忘懷」。

即便是考上公務人員，可以到公路局、台電服務，他仍請調水利局，奉獻畢生四十年，直到退休。

喜歡接觸人群、喜歡公眾服務，談起水利，他眼中閃耀著光芒，「電子工程為老闆打工，水利工程為人民打工」，這一生要燃燒自我，為公眾利益而快樂。

在那個台灣錢淹腳目的時代，許多公務員轉戰股市撈金，他堅守自己的理想，歷任河川局長、副總工程司、總工程司、副署長、署長，扛起台灣水利的大計。

台灣是一個多災的島嶼，旱災、風災、水災、地震頻繁，有73%的人口要與這四種災害共存，土石流、坍方不斷，被聯合國稱為全球災害最多的地區。

「不要怪那些山上開墾的人，他們是果，不是因！」王瑞德悲憫說，台灣地狹人稠，臨山居住是不得已的選項，山區降雨集中、地質太年輕，使他們淪為受災戶。

治水不分顏色，水利署八年八百億防洪計畫，阿扁時代規劃，馬英九上任執行，撥給台南市172.5億元、高雄市110億元、南投縣8億元，大江大河的洪水氾濫整治得宜，唯獨對土石流、坍方束手無策，只能望山興嘆。

風災來襲 坐鎮最前線勘災

民國九十年七月三十日，王瑞德任第四河川局長，負責整治濁水溪，上任的前一天，桃芝風災來襲，突如其來的土石流，竹山鎮有九個人被活埋，信義鄉更多，目前還有四個人還沒挖出來。

民國九十三年，敏督利颱風重創高屏溪，大量土石崩落、河川潰堤，山川尚未修復。民國九十八年，莫拉克颱風再度侵襲，土石流淹沒小林村，四百人被活埋，他奉命調回總工程司，前往最前線勘災。

「沒想到會這麼嚴重，超乎我的想像」，面對猝不及防的災害，作為一個水利工程師，不可能像如來佛完全掌握在手中，只能敬畏大自然的不測及力量。

回想四十年的水利生涯，每個階段都有不一樣的工程，年輕時所做的工程到現在民眾還蒙受水利的好處，讓他備感安慰。

興修水利 創造美好生活願景

如民國七十六年在宜蘭得子口溪四城港圳興建制水閘門，經過三十年的考驗，運作如常，除了機房設備更新之外，閘門沒有更換一個零件，完工後農民可以引水灌溉，意義重大。

為了緩和雲林縣因超抽地下水而地層下陷，他推動興建湖山水庫，一天可供43.9萬噸水，若一家四口人用一噸水計算，可滿足雲林地區43.9萬戶用水，目前一日僅用掉20萬噸水，還有餘裕供給彰化及嘉義。

雖然在興建時受到環評委員基本教義派的反對，一度被要求停工，他仍堅持初衷，為防止地層下陷而戰。

完工後的湖山水庫，宛如大湖泊，翡翠般湖面幽靜空靈，聚落、橋梁、道路環繞，創造美好的生活願景，受到當地居民的好評。

另外，在他署長任內，透過同僚王世駿先生與中興大學校長羅雲平的外甥的引薦，搭起台灣與對岸黃河水利委員會的交流。

「能治水就能治國」，從大禹治水開始，大陸傳承幾千年的治水歷史，技術比台灣優越，兩岸交流取經，有助於台灣水利進步。

例如，為了讓金門有乾淨的水喝，計畫從晉江引水到金門，共十六公里的埋管、配送工程，因為台灣沒有海底埋管的技術，就由水利署出資，台灣承包商分給大陸廠商承做。

王瑞德說，金門海水淡化一噸水九十三元，如果從大陸引水，一噸水四十六元，比一半還便宜，不僅促進兩岸和平，還有實質的利益。

感恩部屬 與同仁共甘苦

台灣自然災害多，必須隨時因應環境的變遷，興修水利設施，水利各局處宛如大家庭，有著共同的使命，為台灣的水利謀福利。

四十年來，王瑞德與各局處長官及部屬同僚建立深厚的情誼，像是謝瑞麟局長、張良平局長、鄭永金縣長、宋楚瑜省長，王瑞德說，他最欽佩台灣省政府建設廳林將財廳長，為人處事深受他的影響。

林將財從廳長當到監察委員，兒子因訪問比利時過世、女兒遠嫁美國，夫妻倆住在大直，王瑞德不管擔任何種職務，都會帶著兩個小孩去探望他們，陪他們吃飯聊天。

「他是一個以不變應萬變的人，面對公務會毫不留情地表達，有時會刺傷你，公務以外，他是一個溫和柔情的人，對部屬非常的好」。

尤其，不使用公務在私人領域上，舊時代電話不普及，省政府幫林廳長在大直的家裝設電話，除了公務之外，私家事他堅持打外面的公共電話。受到林將財廳長的感召，王瑞德堅持用兩支電話，一支公務用，一支是女兒的專機，做到公私分明。

有一次，林將財遭監察院彈劾，王瑞德為他抱怨叫屈，他仍說，「瑞德，我們不要批評別人，先檢討自己有沒有錯」，深知公務人員的辛苦和困難，日後，林將財擔任監察委員時，不輕易彈劾公務人員。

事實上，王瑞德和林將財廳長個性南轅北轍，林將財個性正直廉潔，獨善其身，王瑞德喜歡交朋友，性情大方溫和，不管在總工程司或署長仁內，都把部屬當作朋友，沒有官僚、沒有架子。

他說，領導的核心就是感恩，「你有何偉大的成就？其實都是部屬幫你做的」，善待員工，團隊的智慧才是智慧。

「不要只是交代，要甘苦與共」，有一回，行政院長毛治國交代把八年八百億治水的成果用GIS在圖上標示出來，同仁非常不滿，他身為副署長，陪同仁加班三個月，以身作則，把任務完成。

流光若水 記錄編織水利故事

俗話說，「凡走過必留下痕跡」，他說，「凡走過就存在了，而且一直都在」，就像三十年前興建的水閘門，三十年後還矗立在山林間，繼續為農民服務。

對他來說，人生是不斷燃燒自我的過程，積極、熱情為公眾服務，讓身邊的人感到美好。

「流光若水」，卸下水利生涯，他拾起一張一張的照片，編織起動人的水利故事，有汗水、有淚水、有建設、有人情，希望記錄、傳承、科普數十年來的水利經驗，讓後人典藏追隨。

退休後，隨緣順命的他，接受老天爺安排回到南投縣，為自己的家鄉奮鬥，用年輕的心更細緻的了解故鄉，欣喜地說，「除非有人跟我說，明天可以回去休息了，否則我會一直一直快樂地做下去！」