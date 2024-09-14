富邦全球非投等債(00741B)、富邦全球投等債(00740B) 在投等債與非投等債ETF 配息率名列前茅

聯合新聞網／ 理財周刊

另外美國經濟是否邁入衰退，也成為市場人士爭論不休的焦點；美國8月ISM製造業PMI為47.2，已連續5個月處於萎縮。雖然在八月底公布PCE個人消費支出物價指數符合預期後美債殖利率震盪走升，但展望債市，因勞動市場的疲軟促使聯準會採取降息將有利未來債市的動向，在9月6日公布非農就業數據前，市場普遍判斷延續上個月疲軟的趨勢可能性偏高。

根據美銀報告截至8/30為止，資金已連續41週持續淨流入投資等級公司債；非投等債則是連續3週淨流入，在基本面無虞的情況下，由於債券的特性可望有效抵禦未來可能因美國大選不確定性或經濟數據不如預期而下跌的股市，法人逐漸關注固定收益型資產。

近日投信陸續公布本月即將收益分配的ETF，其中有28檔債券ETF即將除息，提供投資人既領息又躲波動的好機會，目前年化配息率前五名皆為月配型債券ETF，其中年化配息率高於8%的是富邦全球非投等債(00741B)、凱基美國非投等債(00945B)，而富邦全球投等債(00740B)年化配息率也有6.64%，是投等債ETF之冠，中信優息投資級債(00948B)則緊追在後。

富邦全球投等債(00740B)經理人陳仲愷分析，隨著全球通膨趨緩，美聯儲9月開啟新一輪的降息循環幾乎已成市場共識，因此提高債券相對股票的配置比例，不僅能在股市震盪期間降低投資組合波動，還有潛在資本利得機會，而且由於債券本身定期付息還本的特性，債券ETF的收益分配相較於股票ETF，可預測性會更高，在股市震盪期間更能提供現金流量保護。

富邦全球非投等債ETF(00741B)經理人黎邕墉表示，聯準會採取降息的路徑明確，非農就業數據延續上個月勞動市場疲軟的趨勢可能性高，更有利於降息，可能近一步激勵市場帶動上漲。

根據統計，富邦全球非投等債(00741B)與富邦全球投等債(00740B)包攬投等債與非投等債ETF 配息率冠軍，單次配息率分別達0.71%、0.55%，兩檔ETF除息日皆為9/18，但由於9/17為中秋節，因此投資人最晚須在9/16買進才可參與本次除息。

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