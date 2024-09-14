交通再升級！南投幸福GO竹山鎮交通服務試營運啟動

聯合新聞網／ 理財周刊

南投縣政府近年致力推動「移居南投,落地扎根」友善環境相關政策。有鑑於南投因四面環山地理情況，住在山區的民眾因公共運輸的缺乏造成長期交通不便困擾，因此推出幸福巴士Go2.0計畫，透過在地民眾交通需求調查，掌握民眾實際乘車情形，並導入媒合乘車平臺與預約服務模式，建立更有彈性之公共運輸服務。南投縣政府工務處處長張弘岳表示：「升級版的幸福巴士2.0與1.0不同之處，在於2.0是以滿足民眾生活需求，透過預約服務方式，能讓居民在就學、就醫、辦公、日常採買等方面，更加便捷具彈性，以解決交通不方便的苦惱問題。」

南投幸福GO竹山鎮的服務由福倫淨零通用協會營運，服務範圍為竹山鎮內，提供電話、協會相關平台、官方LINE等三種全彈性預約方式，提供無公車客運行經的地區，或前後一小時內無服務班次時段的預約接送服務，並配合公路客運及台灣好行進行轉乘及接駁至生活圈外之地點，民眾若欲預約乘車，可於前一天向服務中心預約。另為解決竹山在地民眾返鄉之聯外交通需求，於平日及假日五點至晚上九點推出固定路線往返林內火車站之接送服務。收費方式以段次收費，一段票以全票25元，半票13元為收費基礎，並以8公里作為里程段次收費基礎，超過8公里以上收二段票，最多計算至三段票，65歲以上民眾可辦理愛心卡使用，一般民眾也可以悠遊卡或一卡通乘車扣款，活動現場民眾反應熱絡，也同時提出許多乘坐方式問題，相當期待縣府能將幸福巴士2.0計畫更加落實完善，普遍對於此項措施保持正面肯定。

南投幸福GO試營運期間自113年9月10日至113年10月30日，試營運期推出免費乘車之服務。服務於113年9月起陸續於竹山鎮、鹿谷鄉及名間鄉啟動試營運服務，歡迎民眾多加利用此服務。

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