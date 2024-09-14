理周教育學苑熱衷公益 攜手股市名師捐贈復康巴士

聯合新聞網／ 理財周刊
▲理周教育學苑攜手股市名師蕭明道、朱家泓及謝佳穎捐贈復康巴士，送愛心到雲林。
▲理周教育學苑攜手股市名師蕭明道、朱家泓及謝佳穎捐贈復康巴士，送愛心到雲林。

文‧理周教育學苑

理周教育學苑攜手股市名師蕭明道、朱家泓及謝佳穎，合力捐贈價值百萬元的自排復康巴士予雲林縣。捐贈儀式於6日舉行，由雲林縣副縣長謝淑亞代表接受捐贈並頒發感謝狀，以感謝理周教育學苑及三位老師的愛心善舉。

理周教育學苑長期推動公益活動，以「學投資、做公益」為宗旨，並透過去年舉辦的《與大師面對面》公益講座，成功吸引上百位民眾參與，為捐贈復康巴士募集資金。謝佳穎老師特別表示，雲林是他的家鄉，透過這次的捐贈，希望激勵更多旅外同鄉回饋家鄉，幫助弱勢群體。

副縣長謝淑亞表示，復康巴士對行動不便者而言，如同雙腳般重要，提供就醫、復健及社會參與的便利交通服務。她感謝理周教育學苑及股市名師的無私奉獻，並呼籲更多企業與善心人士加入行善行列，造福更多需要幫助的縣民。她同時指出，雲林縣總人口約六十六萬人，其中有約五萬名身心障礙者。目前，雲林縣復康巴士的營運車輛已增至五十七輛，需求仍然大，感謝蕭明道老師承諾明年再捐贈三輛巴士，進一步改善服務質量。

雲林縣社會處副處長陳怡君則補充，目前縣府已發展線上預約系統及手機綁定服務，為身心障礙者提供更加便捷的復康巴士預約方式，並透過各項福利政策，致力於提升身心障礙者的生活質量。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1255期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

雲林斗六藝文潮市集來了 每月1場輪番接力到明春

六都唯一沒有！台南市輪椅族盼能爭取大型遊覽復康巴士

「醜」蔬果也有春天 她推廣在地醜蔬果創作果汁將環島

超讚的鰻魚大餐全新吃法！劍湖山主廚教你怎麼吃

相關新聞

半導體後市

上周是大學生開學前一周，結果費城半導體指數迎來2020年3月20日當周以來單周最大跌幅-12.22%，為返校潮需求澆了一盆冷水，自從7月19日當周收跌-8.8%之後，5103.1點之上已成為套牢區，4306.9點是目前的下方支撐。

理周教育學苑熱衷公益 攜手股市名師捐贈復康巴士

理周教育學苑攜手股市名師蕭明道、朱家泓及謝佳穎，合力捐贈價值百萬元的自排復康巴士予雲林縣。捐贈儀式於6日舉行，由雲林縣副縣長謝淑亞代表接受捐贈並頒發感謝狀，以感謝理周教育學苑及三位老師的愛心善舉。

流光若水 王瑞德的水利人生

前水利署長王瑞德為台灣水利奉獻四十餘年，退休之後，他拾起一張一張珍貴的歷史照片，回憶過往，寫成《流光若水：照片裡的水利故事》一書，一窺數十年來台灣水利發展的縮影。

交通再升級！南投幸福GO竹山鎮交通服務試營運啟動

為解決南投縣民眾基本出行需求，南投縣政府推出南投幸福GO交通服務，今日(9/10)於竹山鎮舉辦「南投幸福GO服務試營運啟航說明會」，活動由一群平均年齡七十歲的長者們所組成的樂齡太鼓隊，在整齊、鏗鏘有力的太鼓聲中，「與幸福同行-南投幸福GO」正式揭開序幕。

富邦全球非投等債(00741B)、富邦全球投等債(00740B) 在投等債與非投等債ETF 配息率名列前茅

台灣人最熟悉的CEO黃仁勳創辦的輝達(NVIDIA)，3日遭美國司法部調查，尋求是否違反反壟斷法的證據，股價大跌9.5%，市值單日蒸發將近2,800億美元，約當台幣9兆元。AI股跌勢洶洶，恐慌指數VIX升高，美國科技股大幅下殺，也致台股4日開盤即跌破兩萬二關卡與半年線支撐，再度引發市場擔憂AI是否過熱，半導體週期是否來到本輪高點，市場風險氣氛轉為趨避。

賺美股免盯盤 三個要訣先記起來

美股專家SK康德過去在交易室工作，洞悉總體經濟及美股趨勢，曾在美股賺進千萬財富，並自創「動能風火輪戰法」，提高交易勝率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。