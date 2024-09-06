降息前投等債ETF成搶手貨！00740B穩定月配、年化近7%吸睛

準金機制，故年化配息率有望穩定維持在6.5%左右，降息在即之際，00740B可望是青睞月配息投資人的新寵兒。

隨著聯準會主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會上公開表示，貨幣政策調整的時間已到，此番強化了九月降息的路徑，儘管對於第一次降息究竟是降一碼還是兩碼？並未明確的說明，不過對於降息的開放態度是激勵了市場進一步上漲。綜觀今日(9/2)各檔月配息投等債ETF當中，以富邦全球投等債(00740B)單日成交量成長放大4成最為搶手，顯見投資人面對降息在即，也開始佈局債市，特別是投資等級債ETF可說是目前最為建議的選項。

雖然在上週公布PCE個人消費支出物價指數符合預期後美債殖利率震盪走升，但展望債市，因勞動市場的疲軟促使聯準會採取降息將有利未來債市的動向，本週五即將公布非農就業數據，判斷延續上個月疲軟的趨勢可能性偏高，考量債券以穩健收息為主，為一種防禦性資產，根據美銀報告截至8/30為止，資金已連續41週持續淨流入投資等級公司債，非投等債則是連續3週淨流入，在基本面無虞的情況下，由於債券的特性可有效抵禦因前景不明而下跌的股市，因此就資產配置的角度而言，法人偏好配置於固定收益型資產，此外，聯準會將於台灣時間9/19 凌晨2:00召開FOMC會議，有望調降聯邦基準利率，因此債市可望獲得額外資本利得的機會。

當全球投資人焦點關注在「地球最重要股票」業績出爐的同時，華爾街分析師指出輝達業績報告對整體市場的影響，實際上可能大於聯準會主席鮑爾上周在Jackson Hole的演講，在關鍵的非農就業報告將於9月6日發布前，輝達的業績將為市場定下基調，當投資人擔心市場可能再次動盪的同時，全球資金流持續進駐高評級債券，目前聯準會預估2024年降息三碼，參考前一次2019年降息三碼期間，00740B仍有不錯的表現，從聯準會開始降息前半個月至降息3碼期間，00740B上漲10.3%！適逢股市動盪之際，專家建議投資人不妨考慮配置部分部位至債券ETF，可降低整體投資組合回檔風險，在9/17度過中秋佳節的同時，還可享受其收益分配！