全台首檔全球航運ETF 搶占航運兆元商機就靠「它」？

航運產業前景長線看俏 搶全球兆元商機

根據OECD及其他研調機構報告指出，全球貿易有90%以上仍靠航運，流通商品價值超過14兆美元，為全球半導體產值的22倍左右，更是逾18個台灣名目GDP，隨著全球經濟逐漸復甦，若經濟基本面穩定增長，再搭上AI的新革命，都有望同步帶動航運產業。

航運產業全球互補 顛覆景氣循環印象

航運業普遍被認為是景氣循環的代表！但是理周投研部表示，航運業不是只有投資人熟知的貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）和萬海（2615），若放眼全球航運業，還有「油輪」及散裝。

其中，貨櫃業負責裝箱商品(電子產品、生活用品...等)，需求廣泛且長期成長性居冠，旺季在下半年至歐美聖誕節；散裝業種類多為五穀雜糧、礦砂...等大宗原料，旺季從12月至隔年4月；最值得一提的是投資人較陌生的「油輪業」，主要負責能源商品(油與液化天燃氣...等)，能源為全球各國重要資源，需求波動相對較低，配合冬季用油需求將達營運高峰。

全球航運業除東西方物資需求不同，南北半球的四季變化也不同，形成全球航運股的表現是輪動的，藉由全球航運各產業週期性互補的優勢，可期望脫離景氣循環的泥沼，並有機會能夠擴大投資贏面。而8/30開募的野村全球航運龍頭息收ETF（00960），就是全台首檔將全球航運龍頭股納入成分股的ETF，其2024/5/31的指數成分股包括貨櫃、油輪與散裝的全球龍頭公司。

危機就是轉機！回測大跌後的復原力

航運業近幾年變化甚大，在疫情期間，因需求帶動運費飆漲，導致航海王誕生，近期的紅海危機，還有如貿易戰、歐美碼頭醞釀罷工、運河乾旱、減碳...等，對於運價都有所影響，理周投研部進一步指出，根據ICE、Bloomberg資料顯示，00960所追蹤的NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數，統計2019/2/8至2024/5/31，在各種回檔情境進場的平均報酬都不俗，在下跌30%以上的情境下，進場持有20日報酬約8.24%，若是進場持有時間拉長到120日則達約27.15%，而240日甚至達到約80.27%，雖然投資人無法直接投資指數，但仍可了解指數納入貨櫃、散裝、油輪產業的組合，有機會化危機為轉機，並持續成長。

9月上船好時機？航運下半年進入旺季

雖然投資人無法直接投資指數，但根據ICE Data和Bloomberg統計2019/2/8至2024/5/31，9月進場布局航運指數，並持有3個月後的平均報酬表現高達約19.64%，高於其他月份，主要受惠於聖誕節前夕的拉貨高潮，再加上中美貿易戰提前拉貨及運河乾旱推升等諸多訊息，而剛好00960於8/30-9/4進行募集，再加上航運業下半年旺季，有機會搭上此波順風「船」。00960發行價格為15元，並採用季配息與收益平準金制度，因為是全台首檔的「全球航運ETF」，引發市場關注。