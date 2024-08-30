美國基金們提高金融股比重 輝達跟蘋果的利多該買、還是賣？

文．洪寶山

美非農新增就業人數下修

日前美國勞工統計局發布非農就業大幅下修81.8萬人，引發市場對季度就業和薪資普查(QCEW)資料存在誤導的疑慮，市場多數的觀點是歷史資料有高估的成分，高盛認為除了出生-死亡調整模型可能過於樂觀之外，並且認為許多公司未回報非法移民而有誤差，正確的數字應該是每月下修約2.5萬人新增就業人數，或向下修正約30萬人到51.8萬人，所以整體的就業成長基本速度約為每月16萬新增人數。

以16萬人新增人數來看，只能算是溫和，稱不上強勁，而過去聯準會的措辭是用強勁來形容就業市場，也因此許多聲音認為聯準會應該在七月就開啟降息行動，為了挽救實際上可能已經走弱的就業市場，市場目前的預期是九月降息二碼。但聯準會有可能在總統大選前不到百日的情況下，大動作降息二碼嗎？到時候市場會不會失望？

在迎來八月就業報告之前，多頭要先面對8月29日凌晨的輝達財報，根據期權市場的定價，目前隱含波動率為10%，意思是輝達公布財報後的漲跌都是至少10%空間，以8月27日收盤市值3.16兆美元來計算，第二季財報的份量少說值三千億美元的市值。

輝達近一年營收成長超市場預期

先來看華爾街對於輝達財報的預估，市場普遍預期輝達第二季營收年增率翻倍，但毛利率從78.8%下滑到75.8%，因需求增加導致生產成本增加。根據倫敦交易所截至8月23日的資料，預期輝達第二季營收年增率約112%，達到286.6億美元，在過去一年的營收成長都打敗市場預期，約每季實際數字比預期多出15億美元，高盛這次給出更樂觀的預估，輝達第二季營收和EPS將分別達到297.69億美元和0.68美元，分別較市場預期高出4.1%和5.9%。

關於第三季，全球金融基礎設施和數據供應商LSEG的資料顯示，輝達第三季營收預估成長75%到316.9億美元，結束連續五季三位數的成長率。不過雲端服務供應商(CSP)和企業需求依舊強勁，摩根大通認為GB200產能在今年下半年提升或將放緩，但預計明年大幅擴張，Blackwell相關的GPU出貨量預估達到450萬台以上，可望支撐輝達的2025年獲利。

美國基金們第二季增持蘋果

由於七月市場盛行川普交易策略，七大科技巨頭的高本益比成為華爾街換股的對象，根據高盛的研究報告HF Trend Monitor和Mutual Fundamentals，對沖基金在第二季減碼消費性股票，增加金融和工業類股的倉位。此外，所有類型的共同基金都增加了醫療保健和通信服務類股，減碼了材料類股，而資訊科技類股的持倉來到了十年新低水位，特別是第三季初對沖基金和共同基金都減碼大型科技股，如微軟、輝達、谷歌、Meta、特斯拉等個股，唯一例外的是對沖基金與共同基金都在蘋果走弱的第二季增加了持股。

華爾街減持科技股 加碼金融股

值得注意的是，科技七巨頭在對沖基金的多頭投資組合的權重首次下降，在共同基金的持股比例更低，因此儘管輝達有極高的可能性再次繳出打敗市場預期的財報成績單，但是不排除華爾街會趁利多逢高調節換股，準備迎戰第四季的美國總統大選。

由於川普的政見對於金融監管傾向鬆綁的立場，聯準會主席鮑爾在全球央行年會的演講稿裡釋出了降息的預期，也強化了市場看多金融的信心，對沖基金自2010年來首次將金融股提高到超額配置，主要集中持有的金融股為Citizens Financial Group Inc(CFG)、Global Payments Inc.(GPN)、富國銀行(WFC)、FactSet Research Systems Inc.(FDS)、萬事達(MA)、Visa(V)、The Progressive Corporation(PRG)、Fiserv Inc.(FI)等。

外資捨大型科技股 投信護盤對作

對照7月12日川普遇刺後，外資在台股的動向，呼應了華爾街減持科技股、加碼金融股的籌碼配置，統計7月12日到8月27日為止，外資共賣超集中市場4340.92億元，從買進前二十名名單可以發現幾乎不見大型科技股身影，例如聯電、中華電、藥華藥、富邦金、遠傳、國泰金、台灣大、統一超、元太、亞泥、統一、亞光、家登、兆豐金、長榮航、元大金、巨大、世芯-KY、第一金、美時等，五檔金融股、三家電信股、二家醫藥股、二家民生消費股，明顯的捨棄科技大型股的積極策略，改採取防禦型策略。

同時間投信在集中市場買超2046.87億元，買進的名單正好與外資相反，多數為大型科技股，屬於護盤型的對作，但九月又逢季底作帳，從技術線型較為好看的個股有，台積電、貿聯-KY、華碩、京元電子、台達電、可成、富邦金、信驊、健策、川湖、旺矽、精材、億豐、弘塑等。

川普與賀錦麗的電視辯論會日期還敲不定，因為賀錦麗要求全程不關麥克風，籌謀著川普激怒下的口不擇言，放送到全美民眾。而前方既然有坑，川普自然不會傻到往裡面跳，目前民調其實差別不大，甚至有評論認為賀錦麗的蜜月期已過，所以華爾街也正在等待這場關鍵的辯論會，從道瓊指數與那斯達克指數來看，領先創新高的道瓊指數似乎暗示著華爾街比較挺川普的勝選機率較高。

道瓊指數領先創新高 iPhone 16發表提前

有趣的是，為了避免模糊焦點，蘋果的iPhone 16發表會提前到9月9日，目前蘋果以3.47兆美元暫居市值王，雖然前面提到，蘋果是唯一華爾街的基金們在上一季增持的大型科技股，可是從台股的三大法人持倉來看，最近並沒有明顯的布局iPhone 16概念股的跡象。反倒是中國的「黑神話：悟空」的3A遊戲所帶來的硬體規格升級需求較受市場認同，中低規格的玩家只需要16G的記憶體就可以滿足硬體規格，要求4K畫質與光線追蹤的高規格玩家才需要32G記憶體。

美國與中國現在都在消費降級

但坦白說，一般會玩電競的筆電大多數在一開始就升級到32G，二千元內的事情，流暢才是重點，所以記憶體族群的升級需求估計不明顯，大行情還是要等AI PC成為主流的換機潮。

至於顯卡，低規玩家要用到的RTX3060顯卡，其實2021年爆發本土疫情，全台搶購筆電應付遠端教學上班需求時，當時的主流顯卡就是RTX30系列，所以疫情期間買的電競筆電大多可以滿足低規玩家的需求。

至於可以用來訓練AI模型的RTX4090顯卡，價格六萬多元，在美國與中國都處在消費降級的背景下，忍一下等明年的AI PC一起升級，是比較有可能發生的情境。