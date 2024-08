全球央行轉向 鮑爾：調整貨幣政策的時候到了

文.洪寶山

鮑爾:調整貨幣政策的時候到了

鮑爾一開始就描述了聯準會在爆發COVID-19疫情後的四年半,初步達成價格恢復穩定,並保持強勁的就業市場,避免失業率急遽上升的目標,物價在過去十二個月內上漲2.5%,繼年初有所停滯後繼續朝2%目標前進,鮑爾越來越有信心,通膨率正沿著可持續的路徑回到2%。

失業率從一年多前開始上升,現在為4.3%,跟2023年初相比高出1%,而且大多數發生在過去半年內,主要反映勞動力大幅增加,以及疫情爆發後的瘋狂徵人速度有所放緩,職缺與失業比率已經回到疫前水準,應徵率與離職率現在低於2018年及2019年的水準,名義薪資成長有所放緩。整個來看,就業市場似乎不太可能在短期內成為通膨上升的根源,所以不歡迎就業市場進一步降溫。

8月19日美國紐約聯邦準備銀行公布一項關於美國人就業情況及滿意度的調查報告顯示,過去一個月,超過28%的受訪者在找工作,這一比例創2014年三月以來新高,受訪者對未來失業的擔憂也來到十年新高。

FED焦點從抗通膨轉移到穩就業

事實上,美國製造業PMI指數已經連續四個月低於50榮枯線以下,今年除了三月份之外,截至七月為止的PMI指數都低於50以下,因此9月6日的美國八月份就業報告就會影響聯準會降息的力道,如果非農新增就業人數依舊疲軟,那麼聯準會九月降息兩碼的可能性就大增。

所以在鮑爾的演講中,市場最關注的一段話:「The time has come for policy to adjust. The direction of travel is clear, and the timing and pace of rate cuts will depend on incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks.」語譯:「現在是政策調整的時候了。前進的方向是明確的,降息的時機與步伐將取決於即將到來的數據,和不斷變化的前景以及風險的平衡。」從這段話可以清楚的知道,聯準會已經將焦點從抗通膨轉移到穩就業。

疫情開始時有八百萬人離開就業市場,勞動人口比2021年初疫情前的水準少四百萬人,2022年夏天的勞動人口參與率仍遠低於疫情前的水準,從2022年三月到年底,職缺數幾乎是失業人口的兩倍,表示缺工嚴重,通膨在2022年六月達到7.1%的最高點,於是聯準會將聯邦利率上調了425基點(17碼),並在2023年再次上調100基點(4碼)。

美國經濟軟著陸言之尚早

自2023年七月以來,聯準會維持一段時間的高利率至今,高利率貨幣政策導致總需求放緩,結合總供給改善,減輕通膨壓力,同時隨著勞動力需求也有所放緩,職缺率從歷史高點恢復正常,勞動人口直到2023年中才恢復到疫前的趨勢,通過職缺的下降,使得就業市場不再是通膨壓力的來源,有效化解了市場對於央行過早降息導致通膨復燃的疑慮。

所以在歐洲央行、英國央行和加拿大央行今年夏天都已下調利率,預期聯準會將在九月加入降息行列,只是降息的幅度尚不明確,因為鮑爾表示將根據數據發展而定。歷史上,八月是應屆畢業生投入就業市場的第一個月,通常非農新增就業人數較七月增加,維持在20萬人以上居多,所以如果八月的非農新增人數亮眼,可能會影響聯準會降息的幅度不如市場預期。

另一個影響勞動市場的因子是8月21日美國勞工統計局公布的2023年四月至2024年三月非農新增就業人數大幅下修81.8萬人,是過去十五年來最大規模的調整幅度,平均單月少了7.43萬人,這表示美國勞工統計局嚴重高估勞動市場,可能導致聯準會降息行動嚴重落後,所以美國經濟軟著陸成功言之尚早。

美元貶值 新興市場將受惠

此外,英國央行將在九月維持利率不變,歐洲央行也表示通膨目標尚不確定,聯準會也保留有必要時採取更激進的措施的餘地,這是短期的風險。但就中長期來說,西方主要國家開始或即將進入降息週期,加上早已處在降息的中國,國際貨幣基金組織贊同各國央行的正確抉擇,表示寬鬆貨幣政策可能有利於全球經濟成長,有助於穩定經濟活動,而美國下調利率將導致美元貶值,新興市場將受惠。