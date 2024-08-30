ROZIQ 雷沙 達巴斯個展開幕 首日銷售破紀錄

文．戴衣薰 圖．理善藝聚空間

貴賓雲集人氣爆棚，熱絡氣氛引爆全場！

開幕首日吸引大批貴賓和藝術愛好者到場支持，短短一小時內便迎來超過百位貴賓，不得不實施人流管制，創下空間開幕以來最高人潮紀錄。其中包括GQ的Kevin Wang、設計藝術總監陳永基、台灣時尚藝術協會理事長陳郁秀、天后製作人陳鎮川老師等多位業界翹楚，大家在神獸區體驗互動式AR濾鏡和神獸祝福籤詩，現場氣氛熱烈非凡。

主視覺織毯開幕十分鐘即售出，近八成作品已售出！

展覽主視覺作品《ROZIQ眼睛》在開幕僅十分鐘內即被私人企業家余米娜女士購藏，25萬全額捐贈予泰雅文化藝術發展協會，成為展覽中最快售出作品。此作是全台灣現行最大毛線織毯，由藝家社交會協助泰雅女藝人們特別為展覽量身打造的藝術品。此外，另一神獸系列作品《猴子 雷沙 達巴斯》也在現場由天后製作人陳鎮川老師指定收藏，另外《雲豹 阿慕依 諾聶》三版完售，其他多件神獸作品與織品也備受青睞陸續蒙藏，展場內近八成作品在開幕當日已成功售出，再次刷新空間開幕以來的銷售紀錄。

雷沙 達巴斯以潮流詮釋泰雅文化，震撼心靈！

藝術家雷沙 達巴斯：「我覺得要把人整合起來是最累，因為你知道這個文化已經斷了80年了，80年你要把一個文化再重新復振它是非常非常辛苦的，我們只能把所有的精華所有的東西在這一刻展現；就是蒐集所有的田野的資料，在這時候去做一個展演、或是分享、或是轉譯，所以其實對我們來說是滿自由的。」雷沙 達巴斯認為在泰雅文化中，凝聚族人是最大的挑戰，因此本次展覽雷沙攜手温嵐、蘇婭、雅維茉瑞等泰雅女力合作完成毛線織毯《ROZIQ眼睛》，藉此象徵部落的團結；另外七隻神獸的形象則是以台灣山區的野生動物結合織布圖騰與彩虹橋傳說所創，也代表尖石鄉的七個部落，雷沙希望透過這次的展覽，重新牽起族人與泰雅文化之間的認同與連結。

展間中的作品，從泰雅圖騰出發，透過現代方式重新演繹，將傳統文化融入當代視覺中，以強烈的視覺震撼方式呈現。空間中環繞的曲目「蝴蝶」，正是雷沙 達巴斯那份炙熱而真誠的聲音，為展間注入靈魂。此外，由Aromafonda打造ROZIQ特調香氣——以流蘇為主調、泰雅族馬告為前調，並融合水菖蒲的氣息，營造出一個與泰雅文化緊密相連的嗅覺體驗。蒞臨來賓紛紛表示，雷沙藉由這次的展覽證明，泰雅文化並未消失，而是深刻的烙印在每一個觀展人的心中。

萌翻神獸門票熱賣，全力支持泰雅文化傳承！

開幕當日免費入場，仍吸引眾多民眾購買收藏神獸造型門票，每張售價150元，全額捐贈泰雅文化藝術發展協會，致力於推廣泰雅文化。我們歡迎大家以小額捐贈的方式，共同支持這項文化傳承的工作。此外，展覽期間銷售的藝術品及相關商品，扣除成本後所有收益也將全數捐出，用於支持泰雅文化的延續與發展。

展 覽 ︳【ROZIQ】雷沙 達巴斯個展

展 期 ︳2024.08.24 (六)－2024.09.21 (六)

藝術家 ︳雷沙 達巴斯

票 價 ︳150 元(全數捐贈泰雅文化藝術發展協會)

地 點 ︳理善藝聚空間

▊雷沙 達巴斯與天后製作人陳鎮川於神獸區體驗AR祖靈給的祝福籤詩。