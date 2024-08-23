專注人生使命 打造亮眼的複利曲線

【文．蔡武穆】

財經作家愛瑞克學生時期就很享受演講和寫作的過程，就業後即便在財經領域工作，也沒有忘掉初心，透過演講和寫作幫助他人。

發願助人 回應初心

他說，二十一歲時甄試台大商學研究所落榜，陷入人生低谷，台大資管系謝教授的一席話點開他的迷霧。謝教授問他，「你的理想生活是什麼？」他回答：「跟家人在草地上翻滾，享受優閒的午後」。

「那也不一定要考上商學研究所啊！」謝教授繼續說，「我們都誤以為一定要走Ａ，才能到Ｂ，其實人生有很多的選擇」。

他頓悟，原來一切的痛苦，都來自於執著。此後，愛瑞克努力考上商學所，畢業後在投信工作，憑藉對數字的敏感度，四十二歲財富自由，做自己想做的事。

退休後的人生，他感念當初謝教授指點迷津，發願要幫助十萬人解決人生的困惑，這些年來，他演講、閱讀、寫作，擴大生命能量，回應小時候的初心。

內在成就 這一生要完成的使命

他認為，人的成就可分為外在成就和內在成就兩種，外在成就是別人給的光環和肯定，而內在成就則是自己的天命，這一生要完成的使命。

投資界的泰斗巴菲特賺進天下的財富，但他不自居，反而捐助很多的基金會，幫助有困難的人，這是他的內在成就，並不是每個有錢人都會這樣做。

再如亞都麗緻飯店前總裁嚴長壽，雖然位居高位，仍然著書立言提攜後進，在自己的位置發揮影響力，讓社會更美好，這也是他的內在成就。

找出天賦使命 全心投入發光發熱

愛瑞克說，內在成就有很多種，每一個人都不一樣，大致上可以透過兩種方式達成，一是自我實現，成為你想要成為的人，二是幫助他人，成為世界的光，這兩種幾乎囊括八成內在成就的範圍。

演講時，他常問聽眾，「假設你不再為金錢工作，你真正想做的是什麼？」聽眾無不投以熱切回應。「光講這一點就很有力量，因為這是從靈魂深處所發出來的生命願景，是這一生真正想做的事」。

平凡如你我，在社會上漂流打滾，真正成功人士，都是先找出天賦或使命，然後全心投入，在各自擅長的領域發光發熱，才有辦法累積財富。

名主廚江振誠從小就喜歡烹飪，投入鑽研法式料理，2007年被時代雜誌譽為印度洋上最偉大的廚師。最近在巴黎奧運拿下男子雙人羽球金牌的李洋、王齊麟，也是從小就開始打球、練球，經過無數的失敗挫折，才有今日的輝煌成就。

專注力可以創造千百倍的效果

金錢很重要，可是時間更重要，因為金錢不能換取時間，但專注力又比時間重要，因為專注力可以創造一百倍，甚至一千倍的效果。江振誠、李洋、王齊麟都是專心在他們的使命，經過時間的推移，締造驚人的複利曲線。

天賦是在環境中培養出來的，如果不知道自己的長才，可以多方嘗試，找出成績最好的那一個。愛瑞克有一個朋友喜歡投資，股票、房地產都接觸，投資股票有獲利，但房地產屢次慘賠，於是他把錢全部投入股市，賺進十億的財富。

發揮內在的力量 跟別人一起贏

除了自我實現之外，內在成就第二條途徑是幫助他人，成為世界的光。愛瑞克說，慈悲心、同理心、上進心是人類與生俱來的本心，這些內在的力量，可以讓我們事業更成功。

還是以嚴長壽為例，他高中畢業即在飯店工作，從跑腿的小弟做到飯店總裁，深知底層的辛苦，因此在他功成名就之後，把自己餘生奉獻給台東兩間學校，發揮內在的慈悲心和同理心，帶給他更多的成就感。

慈悲心、同理心是與生俱來的，只是蒙上了灰塵，被現實壓力蓋住，只要調整心態，「利他共榮」跟別人一起贏，結局就會不一樣。

四個方法 打破思維框架

進一步說，人生有三種工作，有償的工作、無償的工作、自我實現，無償的工作就是幫助他人，利他共贏也會強化自己的職涯發展。

愛瑞克說，有償工作、無償工作、自我實現是人生的黃金三角，三者具備人生才會平衡，隨著年紀增長，無償工作和自我實現的比重也要隨之增加。幫助別人不用等到你去世，就會得到回報，例如，每天心情愉快，身體更健康，就是一種正向的回報。

另外，人會感到侷限，是因為思維被困住，打開思維有四種方式：貴人啟發、重大事件衝擊、生活中的新發現及大量閱讀，前三種可遇不可求，第四種大量閱讀我們可以努力為之。

愛瑞克的閱讀很廣泛，財經、哲學、心理、文學都有涉獵，一年讀一千本好書，有的瀏覽、有的精讀，擴大人生視野。

跨領域閱讀 擴大人生視野

同時，閱讀不會侷限在書本，廣播、演講、Podcast等任何形式都可以吸取新知，打破思維的框架。醫師作家侯文詠曾說，我們關心的範圍，造就我們能力的極限，意思是說，你能關心到的範圍，你的能力大概就在這個範圍內。

愛瑞克發願要幫助十萬個人，透過演講、寫書接觸群眾，每一個人遇到的問題不同，所以必須跨領域閱讀，才能解決別人的問題。

至於如何保持內在價值觀清醒，不被世俗誘惑？他說，以終為始，人生典範很重要，他的人生典範就是嚴長壽，學習他的心態和想法，遇到困難時多思考人生典範怎麼想、怎麼做，就不會走偏鋒。