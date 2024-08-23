快訊

北部「1分鐘閃電逾400次」 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

韓國瑜拍板「辦好中華民國生日」 國慶主視覺角力戰9月開打

真的鑲金a蛋黃酥！ 1顆486元「整片金箔隱藏版」價格遠超陳耀訓

專注人生使命 打造亮眼的複利曲線

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．蔡武穆】

財經作家愛瑞克學生時期就很享受演講和寫作的過程，就業後即便在財經領域工作，也沒有忘掉初心，透過演講和寫作幫助他人。

發願助人 回應初心

他說，二十一歲時甄試台大商學研究所落榜，陷入人生低谷，台大資管系謝教授的一席話點開他的迷霧。謝教授問他，「你的理想生活是什麼？」他回答：「跟家人在草地上翻滾，享受優閒的午後」。

「那也不一定要考上商學研究所啊！」謝教授繼續說，「我們都誤以為一定要走Ａ，才能到Ｂ，其實人生有很多的選擇」。

他頓悟，原來一切的痛苦，都來自於執著。此後，愛瑞克努力考上商學所，畢業後在投信工作，憑藉對數字的敏感度，四十二歲財富自由，做自己想做的事。

退休後的人生，他感念當初謝教授指點迷津，發願要幫助十萬人解決人生的困惑，這些年來，他演講、閱讀、寫作，擴大生命能量，回應小時候的初心。

內在成就 這一生要完成的使命

他認為，人的成就可分為外在成就和內在成就兩種，外在成就是別人給的光環和肯定，而內在成就則是自己的天命，這一生要完成的使命。

投資界的泰斗巴菲特賺進天下的財富，但他不自居，反而捐助很多的基金會，幫助有困難的人，這是他的內在成就，並不是每個有錢人都會這樣做。

再如亞都麗緻飯店前總裁嚴長壽，雖然位居高位，仍然著書立言提攜後進，在自己的位置發揮影響力，讓社會更美好，這也是他的內在成就。

找出天賦使命 全心投入發光發熱

愛瑞克說，內在成就有很多種，每一個人都不一樣，大致上可以透過兩種方式達成，一是自我實現，成為你想要成為的人，二是幫助他人，成為世界的光，這兩種幾乎囊括八成內在成就的範圍。

演講時，他常問聽眾，「假設你不再為金錢工作，你真正想做的是什麼？」聽眾無不投以熱切回應。「光講這一點就很有力量，因為這是從靈魂深處所發出來的生命願景，是這一生真正想做的事」。

平凡如你我，在社會上漂流打滾，真正成功人士，都是先找出天賦或使命，然後全心投入，在各自擅長的領域發光發熱，才有辦法累積財富。

名主廚江振誠從小就喜歡烹飪，投入鑽研法式料理，2007年被時代雜誌譽為印度洋上最偉大的廚師。最近在巴黎奧運拿下男子雙人羽球金牌的李洋、王齊麟，也是從小就開始打球、練球，經過無數的失敗挫折，才有今日的輝煌成就。

專注力可以創造千百倍的效果

金錢很重要，可是時間更重要，因為金錢不能換取時間，但專注力又比時間重要，因為專注力可以創造一百倍，甚至一千倍的效果。江振誠、李洋、王齊麟都是專心在他們的使命，經過時間的推移，締造驚人的複利曲線。

天賦是在環境中培養出來的，如果不知道自己的長才，可以多方嘗試，找出成績最好的那一個。愛瑞克有一個朋友喜歡投資，股票、房地產都接觸，投資股票有獲利，但房地產屢次慘賠，於是他把錢全部投入股市，賺進十億的財富。

發揮內在的力量 跟別人一起贏

除了自我實現之外，內在成就第二條途徑是幫助他人，成為世界的光。愛瑞克說，慈悲心、同理心、上進心是人類與生俱來的本心，這些內在的力量，可以讓我們事業更成功。

還是以嚴長壽為例，他高中畢業即在飯店工作，從跑腿的小弟做到飯店總裁，深知底層的辛苦，因此在他功成名就之後，把自己餘生奉獻給台東兩間學校，發揮內在的慈悲心和同理心，帶給他更多的成就感。

慈悲心、同理心是與生俱來的，只是蒙上了灰塵，被現實壓力蓋住，只要調整心態，「利他共榮」跟別人一起贏，結局就會不一樣。

四個方法 打破思維框架

進一步說，人生有三種工作，有償的工作、無償的工作、自我實現，無償的工作就是幫助他人，利他共贏也會強化自己的職涯發展。

愛瑞克說，有償工作、無償工作、自我實現是人生的黃金三角，三者具備人生才會平衡，隨著年紀增長，無償工作和自我實現的比重也要隨之增加。幫助別人不用等到你去世，就會得到回報，例如，每天心情愉快，身體更健康，就是一種正向的回報。

另外，人會感到侷限，是因為思維被困住，打開思維有四種方式：貴人啟發、重大事件衝擊、生活中的新發現及大量閱讀，前三種可遇不可求，第四種大量閱讀我們可以努力為之。

愛瑞克的閱讀很廣泛，財經、哲學、心理、文學都有涉獵，一年讀一千本好書，有的瀏覽、有的精讀，擴大人生視野。

跨領域閱讀 擴大人生視野

同時，閱讀不會侷限在書本，廣播、演講、Podcast等任何形式都可以吸取新知，打破思維的框架。醫師作家侯文詠曾說，我們關心的範圍，造就我們能力的極限，意思是說，你能關心到的範圍，你的能力大概就在這個範圍內。

愛瑞克發願要幫助十萬個人，透過演講、寫書接觸群眾，每一個人遇到的問題不同，所以必須跨領域閱讀，才能解決別人的問題。

至於如何保持內在價值觀清醒，不被世俗誘惑？他說，以終為始，人生典範很重要，他的人生典範就是嚴長壽，學習他的心態和想法，遇到困難時多思考人生典範怎麼想、怎麼做，就不會走偏鋒。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1252期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

王齊麟買內褲向賣家自誇「大蟒蛇」 陳詩媛反應曝光

羽球／李洋認還不熟悉副教授身分 談「麟榤配」輸球他這樣說

王齊麟買內褲向賣家自誇「大蟒蛇」 陳詩媛反應曝光

中職／李洋拿羽球拍為獅隊開球 仍關心王齊麟近況

相關新聞

美股大行情

7月日本央行升息0.25%，日圓急升，日圓的套利交易引發平倉疑慮，全球股市大跌一波，過程中遇到美國企業公布財報，科技股雖然成長，但不符合市場期待，民生消費股的財報證實美國消費者正在進行消費降級，投資者越來越擔心消費者已經花光了他們在疫情期間積累的大部分積蓄，只能用信用卡和其他形式(BNPL)的債務來為購物付費。

科技股大爆發！這檔台股ETF竟大勝QQQ逾1.5倍 關鍵在「它」

隨著AI需求逐漸增加，捲起一波「科技權值股」熱潮，雖近期美經濟數據疲軟不如預期，加上美科技股財報表現參差不齊的拖累，股價紛紛自高點回落，好在科技權值股如台積電（2330）、聯發科（2454）等反彈力道強勁，成功推升台股大盤收復半數失土，站回大部分均線。

專注人生使命 打造亮眼的複利曲線

詩人魯米說：「你在尋找的東西，也在尋找你」，當我們在探索人生時，有很多機緣會觸碰到有關於天命的課題。

ROZIQ震撼登場 雷沙 達巴斯跨界演繹泰雅文化

理善藝聚空間於2024年8月24日重磅推出【ROZIQ】雷沙 達巴斯個展！

賀錦麗勝選 國會分裂對美股最好 弱勢美元有利台股資金行情

市場等不及本周全球央行年會上，聯準會主席鮑爾釋出九月降息的方向球，外匯市場已經提前定價年內聯準會降息的利多，美元指數從106.14點跌到101.3點，貶值-4.56%，歐元站上1.11美元關鍵壓力，英鎊就連降息也擋不住升值，最高觸及1.3053美元，創下2023年七月以來新高。

第二季財報三率三降低於預期 英特爾怎麼了？

8月9日英特爾收盤市值842.8億美元，昔日的小弟AMD的市值反超老大哥，達2173億美元、2.57倍，華爾街有聲音認為如果英特爾繼續這樣下去，很快就會被投資人遺忘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。