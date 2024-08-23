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賀錦麗勝選 國會分裂對美股最好 弱勢美元有利台股資金行情

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．洪寶山】

日圓帶頭 亞幣輪番升值

亞洲貨幣在日圓的帶領下，輪番升值，美元兌日圓從161.9525元跌到141.6968元，升值12.5%，美元兌韓元從1395.3301元跌到1324.1826元，升值5.09%，美元兌泰銖從36.99元跌到34.0519元，升值7.94%，美元兌人民幣從7.3114元跌到7.0846元，升值3.1%，美元兌台幣從32.893元跌到31.842元，升值3.19%。

2024年上半年隨著聯準會持續將利率維持在5.25%的高位，市場降低了聯準會降息的預期，美元穩定上漲4.4%，而日圓跌到近四十年來的最低位161.9525，正好適用Carry trade+川普交易策略，即做多美元、做空亞幣。下半年相反，截至8月21日盤中為止，跌4.12%，Carry trade平倉+賀錦麗交易策略，即做空美元、做多亞幣。

Carry trade不死 主角從日圓換成美元

如此大的轉變，都跟聯準會降息的預期有關，目前市場積極對聯準會年內降息三碼定價，再加上日本央行七月升息，扭轉了市場往常借日圓、買美元的套利模式，上述近期升值的亞幣都屬於利率低，在聯準會升息的循環中，亞幣被當作Carry trade的融資貨幣被借出，由於亞洲企業大多做出口手中囤積美元，因此當接近聯準會降息循環時，亞幣因出口復甦、GDP成長出現價值低估的反彈。

雖然當下美國的利率仍有5%以上，但相對於某些新興市場動輒二位數的利率來說，仍具備套利的空間，花旗認為Carry trade不死，只是主角從日圓換成美元，即借美元、買利率高的風險資產，例如土耳其里拉和巴西雷亞爾。畢竟在2008年金融海嘯之後，美國維持零利率一段非常長的時間，美元也曾經是套利交易融資貨幣的主流之一。不過，美國總統選舉結果可能會再次影響Carry trade套利的模式，也就是說，當下借美元、買亞幣或其他新興市場貨幣的時間可能不長，需要動態追蹤調整。

箱型震盪格局 市場心態兩樣情

今年上半年兩次財報公布期間，都引發劇烈震盪，關鍵是，震盪完後又漲回去了，特別是道瓊指數，3月21日到5月30日，以及6月18日到8月20日，這兩個期間的道瓊指數呈現跌多少，就漲多少回去，看似做頭的型態，但守著半年線往上挑戰新高，也可以視為四萬點整數關卡上下二千點的震盪格局。

處在高低點約四、五千點的箱型震盪，市場心態一下子擔心美國經濟衰退，一下子又覺得通膨降溫，就業市場仍強勁，美國經濟具備韌性，不過熱也不會陷入衰退，已經實現經濟軟著陸，處在金髮女郎經濟模式。

市場情緒會在短時間內快速的轉變再反轉，其實跟十一月的美國總統大選有關，畢竟川普遇刺、拜登退選，這樣的劇本簡直就是紙牌屋的翻版，道瓊指數處在四萬點附近壓縮大半年，或許有可能在十一月重演2021年十一月到2022年一月的新總統就任慶祝行情。

美總統大選四種可能結果 對美股的影響性

距離美國總統大選剩下不到百日，瑞銀給出今年大選最有可能出現的四種結果，以及對美股可能的影響性：

(1)賀錦麗勝選，但國會分裂。瑞銀認為最有可能發生的情境是賀錦麗當選美國總統，但共和黨拿下眾議院，民主黨拿下參議院，這種組合的可能性為40%，這種組合對當前的美股影響性最小，因為國會分裂，所以賀錦麗的政見例如降低醫療保健成本等在國會推動的阻力較大，被折衷協調的機會高。

相對的，賀錦麗抱持著反對大型金融機構的態度，跟川普相反，主要是去年三月矽谷銀行倒閉，中小銀行流動性風險提高，跟拜登政府加強監管的態度一致。當然賀錦麗對於拜登的降通膨法案中的再生能源補貼政策也是沿用，有利於綠能環保，但不利於石油業。

瑞銀：賀錦麗完勝，對美股衝擊性最大

(2)賀錦麗大勝，藍色浪潮再現。剛拿下五連霸奧運籃球金牌總教練柯爾，在芝加哥公牛隊聯合球場的造勢場上模仿柯瑞的招牌晚安動作，公開支持賀錦麗，要讓川普回家睡覺，瑞銀認為藍色浪潮再現，民主黨完全執政的可能性為15%。而瑞銀認為賀錦麗完勝對美股的衝擊性最大，原因是金融與石化業將遭到嚴重打擊，同時為了實現賀錦麗的降低生活成本的政見，預期遺產稅增加，州和地方政府的減稅受限制，川普在2017年推行的減稅政策將被終止，瑞銀這一情境下，美國的經濟成長將放緩。

瑞銀：川普勝選，有利石化、金融

(3)川普勝選，紅色浪潮席捲國會。川普挾著遇刺生還的氣勢，贏得總統大位與國會兩院，瑞銀認為紅色浪潮席捲全美的可能性為35%，在這種情境下，對美股整體略為利多，因為美國的商業監管將放鬆，併購行為增加，有利於石化業與金融業。但川普主張提高關稅計畫可能會刺激通膨，導致聯邦利率與美元上升，同時提高關稅也可能利空科技股，尤其是半導體與硬體公司。另外，川普提出建立國際藥品定價指數的政見可能對醫療股產生負面影響。

關於提高關稅導致通膨上升疑慮，芝加哥聯準會主席古爾比斯8月18日表示：「不要扭曲企業價格上漲和關稅對通膨的影響。一次性增加成本會提高價格，但不會造成長期通膨。關稅不一定會導致長期通膨，但通過提高生產成本，它們確實會在短期內提高消費者價格。」

(4)川普勝選，但國會分裂。這種情境是瑞銀認為最不可能發生，可能性僅10%。對美股的影響性是多空參半，利多的是石化業與金融業的監管壓力比民主黨執政來得放鬆，拜登的綠色環保補貼政策仍有可能延續。利空的是關稅帶給通膨壓力與美元走強，推升聯邦利率上升。

加權指數22500點之上 留意外資繼續加碼空單的可能性

九月返校潮向來是科技業的傳統旺季，但統計從2008年的金融海嘯開始，過去十六年的那斯達克指數，九月份共收跌九次，分別為2008、2011、2014、2015、2018、2020、2021、2022、2023年等，下跌的概率達56%，特別是爆發COVID-19疫情期間，因為供應鏈瓶頸與去庫存議題，造成2020年起連續四年的九月都是那斯達克指數收跌，今年會不會因為半導體邁入復甦期而打破過去四年的慣性，AI PC與AI手機即將給答案，又或許九月初的半導體展會有蛛絲馬跡。

無論第三季科技業旺不旺，外資在九月台指期轉倉又留下37001口空單未平倉，加權指數22500點之上還是要留意外資繼續加碼空單的可能性。

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