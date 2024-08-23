文．洪寶山

市場擔心美國經濟面臨衰退 最新數據指目前並未發生

先買後付(BNPL)的始祖Klarna在2019年還沒有進軍美國，今年五月的美國業務第一季營收年增率38%，預期美國業務營收很快達到10億美元。BNPL與信用卡最大的差別就是不用個人信用紀錄，申請時不會審核信用分數，也不會有信用額度的問題。

BNPL允許消費者只要在商家出貨一段時間內繳費即可，不需在送出訂單時立即付款。因此往好處想，對於信用好的美國消費者來說，BNPL可以比信用卡更具備理財上的彈性。但對於社會新鮮人來說，存在過度消費的壞帳風險，美國消費支出的可持續性被打上了問號。

正當市場擔心美國經濟面臨衰退之際，8月14日美國7月CPI年增率降到2.9%，自2021年以來首次跌破3%；在消費降級的聲浪中，8月15日美國7月零售銷售月增率1%，創2023年1月以來最高紀錄，遠超市場預期；8月16日密大8月消費者信心指數出現五個月以來首次上升。

連續三天的宏觀數據利多，一掃市場疑慮，尤其是零售銷售數據的利多更是重要，因為消費者支出是美國經濟增長的最大驅動力，占三分之二，華爾街重拾信心，恐慌指數VIX跌到15以下，美股上周全面反彈，道瓊指數漲2.94%，那斯達克指數漲5.29%，費城半導體指數漲9.78%，台股加權指數漲4.1%，全球股市創下自去年11月以來單周最大漲幅。

降息可能引爆30年空前大行情 金融股先漲再由科技龍頭接棒

從市場心理及預期展望的角度來看，宏觀數據顯示美國經濟正在放緩，反映的是高利率的影響，但經濟並沒有真正陷入衰退，投資人只是感到緊張並提前預期反應。

而且市場預期聯準會仍將在年內降息三碼，市場普遍預期聯準會主席鮑爾將在全球央行年會的演講稿中釋出九月降息的蛛絲馬跡。無論市場預期9月降息幾碼，華爾街認為美股沒理由在11月總統大選之前步入熊市，甚至還進一步唱多。

富國銀行表示，目前美國的通膨正在下降，而經濟並沒有崩潰，聯準會即將降息，有助於美國經濟實現軟著陸，處境可能面臨與1995年類似的情境，即聯準會降息後，標普500指數創下了77次歷史新高，投資人可能將迎來三十年來不曾見過的牛市。富國銀行認為降息有利於金融股，所以金融股可能先漲，然後科技公司獲利改善再接棒上漲，看好大型龍頭股的表現。

美國總統大選民調消長 攸關華爾街選股策略

7月的股災除了日圓急升之外，川普遇刺後，市場盛行川普交易策略─棄科技股，就羅素2000指數成分股。但隨著賀錦麗代表民主黨角逐總統大位，根據CBS民調顯示，賀錦麗與川普在七大搖擺州打平，於是隨著賀錦麗在8月16日公布競選的經濟政策─《降低美國家庭成本議程》(the Agenda to Lower Costs for American Families)，華爾街從原本押寶川普交易策略，改為傾向於兩邊都押，於是賀錦麗概念股成為資金下一階段卡位的焦點。

賀錦麗的經濟政策核心為去通膨和降低生活成本，在住房問題上，在首個任期內，提出為新購房者提供2.5萬美元的頭期款補助，並將與業界合作新建三百萬套中產階級可負擔的住房，支持禁止投資公司大量購買出租房的法案。

平價CP值高投資概念將盛行 弱勢美元是兩黨候選人共識

在減稅問題上，擴大勞動稅收減免範圍，恢復疫情期間3000美元的兒童稅收減免政策，並新提出6000美元的新生兒稅收減免。在醫療上，設定部分藥品價格上限，降低藥品和醫療保險支出，通過聯邦命令禁止哄抬食品價格。

未來平價CP值高的投資概念將會盛行，這點從沃爾瑪的財報利多與股價走勢就可以驗證。雖然藥品降價、平價醫療保險政策可能影響藥廠企業的獲利，例如處方藥成本十年內可望降低2500億美元，但對於學名藥廠來說是一大利多。

此外，降息預期背景下的弱勢美元是兩黨候選人的共識，美元指數8月19日收盤已經跌到101.85點，對於新興市場將有資金行情，新台幣重新挑戰31元，預期AI仍是科技股的投資重點。