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ROZIQ震撼登場 雷沙 達巴斯跨界演繹泰雅文化

聯合新聞網／ 理財周刊
「ROIZQ」雷沙 達巴斯全新創作個展於8月24日重磅登場。
「ROIZQ」雷沙 達巴斯全新創作個展於8月24日重磅登場。

【文．戴衣薰 圖．理善藝聚空間】

多年田野訪查 復返失傳近百年的泰雅豐收祭

來自泰雅族的藝術家雷沙 達巴斯與許多泰雅族青年一樣，自小在城市長大，那些曾在部落輝煌過的文化、傳說，隨著時代的推移而沉寂，成為一種遙遠而陌生的他鄉。十年前，雷沙 達巴斯陪同母親回到新竹尖石鄉的馬胎部落，在重建家園的過程中感受到大自然的幽靜與純粹。此刻，雷沙 達巴斯意識到，似乎此處才是屬於他的根源，於是展開尋回部落文化的行動。

雷沙 達巴斯凝聚部落青年們，透過碎片般的記憶與田野探尋，一一拼回泰雅文化，復返失傳近百年的豐收祭。並且為了回饋部落、再造土地價值，雷沙 達巴斯發起「一樹一山」活動，號召眾人，協力在泰雅族的聚落，整個中央山脈種下三千多棵流蘇花。

「祖靈之眼」引領藝術家 以跨域藝術重新演繹泰雅文化

此次在理善藝聚空間展出的【ROZIQ】雷沙 達巴斯個展，以全新藝術語言轉譯泰雅文化、橫跨多種媒材和表現形式的作品。【ROZIQ】在泰雅族語裡，意為「眼睛」，來自泰雅文化中相當重要的菱形圖騰──「祖靈之眼」，此圖騰常見於泰雅族的紋面和服飾，蘊含祖先的凝視、祝福、保佑與叮嚀。

對雷沙而言，古老符號代表著萬物有靈的信仰，透過祖先的庇佑和指引，得以一步步推進部落祭典與凝聚族人的感情。本次展出作品，包含泰雅文化中深具意義的紋面擴耳、彩虹橋傳說的象徵、耆老祝禱文和傳統紋飾，藉由毛線織毯、神獸公仔和鑄鐵雕塑呈現。其中神獸公仔是以部落與台灣山區常見的動物形象所創，串連在地生態和文化，透過手機互動的AR設計以及用傳統樂器重新創作的歌曲，展覽從實體到虛擬，跨足視覺、裝置藝術、聲音與新媒體藝術，大膽重新演繹部落的文化記憶。

藝術家雷沙 達巴斯邀請多名泰雅族藝人齊力編織的大型織毯，藉以象徵部族凝聚。作品運用泰雅族具代表性的色彩紅、黑、白與幾何圖騰，以富有生命力的手繪圖像呈現，使其在精神層面和視覺語言上，融合傳統敘事和當代語彙，牽起族人、祖靈、自然與泰雅文化的連結。此作售出之款項將全額捐出支持泰雅文化之傳承。

限時、限量超Ｑ神獸紋身貼紙 週週出新

特別推出紋身貼紙，呼應「紋面」在泰雅文化中的重要意義！8月24日推出開幕限定限量迷你款全套七隻神獸紋身貼紙；展覽期間每週限量推出一款神獸紋身貼紙，共五款，每週六公布樣式，僅現場販售，當週過後即不販售！

收藏神獸造型門票 公益支持泰雅文化傳承

理善藝聚空間首度發行販售展覽門票！每張門票售價NT$150，售票所得將全額捐贈泰雅文化藝術發展協會。同時本展藝術品及商品販售之收益，扣除成本後將全數支持泰雅文化傳承工作，包含一樹一山、泰雅文化藝術發展協會等，回饋部族。

特別感謝贊助單位：錐光金屬股份有限公司、藝家社交會Arts Plus Social、泰雅文化藝術發展協會、一樹一山、W + S a l o n。

展 覽 ︳【ROZIQ】雷沙 達巴斯個展

展 期 ︳2024.08.24 (六)－2024.09.21 (六)

藝術家 ︳雷沙 達巴斯

開 幕 ︳2024.08.24 (六) 15:00

票　價 ︳150 元（請自備現金）

地 點 ︳理善藝聚空間 台北市中正區青島東路７號５樓之１

（捷運善導寺站3號出口步行3分鐘）

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1252期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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