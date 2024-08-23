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科技股大爆發！這檔台股ETF竟大勝QQQ逾1.5倍 關鍵在「它」

聯合新聞網／ 理財周刊
▲ 野村臺灣新科技50ETF 股價走勢圖(資料來源CMoney,20240816收盤)
▲ 野村臺灣新科技50ETF 股價走勢圖(資料來源CMoney,20240816收盤)

科技公司成長的關鍵在「它」

市面上的科技股比比皆是，但如何研判科技公司的成長前景呢？理周投研部表示，可觀察「研發費用」，以全球知名的科技股龍頭為例，透過研發費用佔營收比重和報酬對比，從表中可以看出，研發費用佔營收比重越高的公司（Meta、AMD），其2023年報酬表現也相對較高，因此投資人可留意科技公司的研發費用，但若投資人擔心看不懂研發費用的複雜數據，盤點市面上科技型ETF，野村臺灣創新科技50 ETF （00935）追蹤的臺灣創新科技50指數，其指標篩選納入研發費用占營收比例屬前75%高或占比達2%以上，來達到研發創新。

00935網羅多元科技主題

野村臺灣新科技50 ETF（00935），不同於市面上其他科技型ETF，大多聚焦單一主題，00935的主題更多元，包括「AI」、「5G」、「電動車」、「元宇宙」、「區塊鏈」、「機器人自動化」、「大數據」、「金融科技」、「雲端運算」、「資訊安全」、「半導體」，一次網羅多元科技趨勢，以免看錯趨勢而導致成果不如預期。除了當下11個創新科技主題，未來也會不定期納入最新科技趨勢，不退潮流，與時俱進，堪稱是一檔會進化的科技型ETF。

00935雖然強調創新科技，但也在乎市場是否買單，因此臺灣創新科技50指數，其指標篩選中也涵蓋最近 4 季營業利益合計為正值的條件，也就是創新題材要能變現，營收盈餘才能再注入研發費用，使得公司持續引領科技浪潮。

00935表現勝QQQ逾1.5倍

這檔台股ETF對比同樣訴求創新科技的全球知名Invesco那斯達克100指數ETF （QQQ），在不考量追蹤誤差與匯率下，今年以來至8/15，臺灣創新科技50指數漲幅約29.92%，而那斯達克100指數約16.42%，00935追蹤指數勝過QQQ追蹤指數逾約1.5倍，其中關鍵就在於：00935比QQQ更強調「研發創新」角度，對科技公司來說，若盈餘可挹注研發費用，將成為公司成長的長期養分。00935採半年配息，預計9/18為第一次除息，9/16前申購可參與配息，投資人可多加留意後續相關資訊。

加權指數反彈，這ETF漲幅達5.61%

近期台股大跌，理周投研部認為，加權指數修正逾4千點，修正幅度近約2成，主要原因可能與消息面有關，但台股基本面仍穩健，加上時序接近第四季的電子業旺季，且AI、半導體長期前景佳，科技股長期仍引領全球經濟成長，以長線思維來看，短期因為消息下跌，反而有機會浮現投資機會！

對於ETF投資人來說，加權指數於8/2起，大跌又反彈的過程，正好可檢視ETF的抗跌與反彈性。根據CMoney統計國內股票原型ETF中，以8/2至8/7加權指數劇烈震盪的過程中，00935是少數沒下跌的的台股ETF，再者8/7加權指數止跌反彈，00935當天漲幅達5.61%，排名台股ETF單日漲幅第二。

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