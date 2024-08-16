第二季財報三率三降低於預期 英特爾怎麼了？

文．洪寶山

英特爾業務主要分為：客戶端運算事業部(CCG)、資料中心和人工智慧事業部(DCAI)以及網路與邊緣事業部(NEX)等三部分；英特爾的晶圓代工(Intel Foundry)業務單獨列；Altera(前英特爾可程式設計解決方案事業部)、Mobileye及其他統稱為所有其他。

第二季財報三率三降低於預期

8月1日盤後英特爾公布2024年第二季財報，營收年增率下降1%，毛利率年增率下降1.1%，每股EPS年增率下降85%，三率三降。對比AMD第二季營收年增率 9%，淨利潤年增率881%，每股EPS年增率700%，簡直天地之別。

再看英特爾的晶圓代工，營收年增率4%，台積電則是40%；英特爾第二季數據中心營收年增率衰退3%，反觀台積電高效能運算營收年增率28%。進入到傳統旺季，英特爾給的展望令人失望，第三季營收預期125-135億美元，低於華爾街預期的143.8億美元，毛利率預期為38%，低於預期的45.5%，公司預計每股EPS虧損0.03美元，低於預期的0.3美元。

英特爾表示：「我們的成本太高，利潤太低。為了支援IDM 2.0轉型所需投資而優先考慮現金流動的重要性，計畫2025年削減成本100億美元，其中包括裁員約1.5萬人，占員工總數的15%。隨著現金流持續改善至更高水準，從今年第四季開始暫停分發股息。」削減支出後，2024年的總資本支出將比之前的預測減少20%以上，英特爾的目標是，2025年總資本支出在200-230億美元，淨資本支出在120-140億美元。

生成式AI崛起反應慢錯失良機

英特爾靠CPU起家，在PC的市佔率始終是一哥，但爬得越高，跌得就越深，英特爾過去在PC太成功，以至於後來對於生成式AI的崛起反應太慢，再一次錯過機遇點。

在AI加速器領域，輝達有Hopper與Blackwell架構AI加速器，AMD有MI300系列AI加速器，英特爾只有一款Gaudi 3，相當於輝達H100或H200等級的產品，而且今年第四季才推出，預期營收僅5億美元，連AMD的車尾燈都看不到，市場預估今年MI300系列AI加速器的市場規模約45億美元。New Street Research估計，到年底，AMD的x86伺服器處理器業務的市佔率將達到40%，而四年前這一比例還不到5%。

有一件事可以說明為什麼英特爾會淪落到快被投資人遺忘的地步。眾所皆知HBM與GPU共同成為AI加速器最關鍵的元件，HBM3或HBM3e是當前市場主流，堆疊層越多，記憶體容量自然越大，Gaudi 3僅整合到HBM2，可用的最高容量堆疊是16GB、8層堆疊合計總共是128GB的記憶體容量，傳輸速度最高可達3.6Gbps。

經營策略誤判淪為「追趕者」

而HBM3最高容量堆疊是16GB、12層，傳輸速度最高可達819GB/s；HBM3e最高容量堆疊是24GB、12層，傳輸速度最高可達8Gbps。下一世代的HBM4堆疊層數除了現有12層，也再往16層發展。

由此可見英特爾在2022年11月到2023年3月面對ChatGPT-3.5問世後的AI變革所帶來的機遇並未反應過來，經營策略的誤判與調整過慢，導致從產業領導者淪落到現在追趕者的競爭位置。

事實上，英特爾原本有機會在AI時代取得領先優勢，但卻錯失了良機。據路透社報導，英特爾曾在2017年和2018年有機會以10億美元收購OpenAI公司15%的股份，但最終決定放棄這筆交易。當時OpenAI對英特爾的投資很感興趣，因為這可以減少對輝達的依賴，並允許OpenAI建立自己的AI基礎建設。

面對競爭越來越激烈的市佔率戰爭，英特爾還有翻盤的機會嗎？

AI PC晶片遲到讓微軟轉向高通

2023年9月，英特爾首次提出了AI PC概念，然而，英特爾的AI PC晶片Lunar Lake延遲到今年九月份才正式推出，由於不夠及時的回應市場，微軟捨棄了與英特爾合作，在最新的筆記型電腦(包括Surface Laptop和Surface Pro)中放棄了英特爾晶片，並與高通獨家合作推出了Copilot+PC計畫。

技術背景出身的執行長季辛格為了定義與推動AI PC，決定加快生產Ultra AI PC CPU，造成第二季利潤上的壓力，儘管有助於AI PC的市佔率將從現在的10%不到，成長到2026年的超過50%，但投資市場卻沒有耐心等待英特爾的轉型，今年英特爾股價下跌-61.18%。

季辛格認為短期的犧牲換來未來幾年的成長是值得的，加上2025年將推出的Intel 18A先進製程技術，都會幫助英特爾重新獲得製程技術領先地位，提高盈利能力，並創造股東價值。