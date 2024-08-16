山海的藝術詠嘆 守護傳承偏鄉工藝

聯合新聞網／ 理財周刊

文．戴衣薰 圖．理善藝聚空間

中寮之藝的創辦人小也，是個在山裡長大的孩子，教育研究所畢業後，回到故鄉中寮，在爺爺奶奶留下的瀧林書齋，展開創作與授課的旅程，並與偏鄉學子、地方媽媽以纖維創生共同努力，透過纖維工藝連結山裡的兩個世代，創辦了「中寮之藝」，一個以偏鄉教育與天然纖維工藝為主的平台於是誕生，旨在教育和培養新一代的在地工藝師。同時與在地農民合作，收購果園中的廢棄構樹，減少農藥使用，建立淺山地區的生物多樣性園區，希望利用園區內的構樹進行永續利用，不僅能保護野生動物的棲地，也能創造在地的微型纖維工藝產業。

這次展覽名為「海境」，取意於今日之山，昔日之海。藉由重組林中廢枝，合以構樹的樹皮纖維，再現遠古沉於海中之山景之境。中寮位於南投的正中心，是一個永遠望不到海、聽不到岸潮的農村，中寮之藝在林裡尋材，藉由構樹纖維與每每強風吹拂後所遺留的殘枝，拼湊出一件件在山裡幻想中的海境。「結構為枝，膚為皮，形似鯤似雲，上至雲瀑，下達溪谷，縱山川飛逝，萬丈雲埋。」從似鯤似雲的幻境轉化為深海中滋養萬物的鯨落，與躍出水面與風競逐的飛烏，這是小也返鄉三年間與學生們不斷在自我生命查探中幻想中的意境，透過手作顯現出來的實物。在這片汪洋中，有鯨、有魚、有水母，有流線般的生生不息，也有著來自偏鄉孩子們眼中的溫暖與堅毅。

展覽開幕茶會當天，來賓紛沓而至，中寮之藝夥伴們特地準備新鮮構樹葉子，現場煮起了構樹茶冰鎮後給大家享用，讓現場來賓更了解構樹原來的模樣，亦能品嘗由新鮮構樹所烹煮，有強身健體之效的構樹茶。視覺上透過第一件由樹皮成形的作品組件《石鏡》(來自於水母的台語發音)，道出創作的起源；藉由作品《鯨落》述說鯨魚逝去後，其身體能夠滋養許多萬物，猶如神話中殞落的神祇，其遺留的神力將賦予大地養分，形成另一種生命的循環與綻放。透過山林素材展現海洋生物，再現遠古沉於海中之山景之境，呼應展名「海境」；作品《飛烏》、《潮汐》比鄰而生，重現飛魚之姿，似從中寮的龍鳳瀑布躍出，喚起觀者對大自然與生命韌性的讚歎。

經過無數次的實驗打造出一件件樹皮吊燈以及立燈系列作品《巖》、《拾光》，每件作品製作過程需時一個月，件件都是獨一無二，讓大家看見工藝之美落實於生活產品之中，同時鼓勵大家以消費力購買支持，展售所得將回饋給中寮鄉漳平溪文化藝術協會，讓這份美與精神得以延續。

圖說：中寮之藝創作者與創辦人小也(右三)，與理善藝聚空間執行長戴衣薰(右二)及作品《鯨落》合影。

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