00740B配息再加碼至年化6.6%！啟動平準金成投等債天花板

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近期由於日本央行調升利率導致日元升值帶動機構法人平倉利差交易(Carry Trade)，進而引發各國股市的拋售潮，避險情緒升溫，美債殖利率大幅回落，同時也帶動投等債利率下行，進一步促使債券ETF有較佳的表現，也吸引想跟上降息行情的資金。此外，目前債市有三大利多，包括通膨降溫確定、資金需求確定、利率優勢確定，對投資人來多正是最佳買債時機點。

觀察通膨數據走勢降溫趨勢明確，持續往聯準會2%目標前進，加上近期FED主席在國會聽證會表示肯定，美國就業已明顯降溫，考量通膨數據有其滯後性，無須等到通膨至2%就可降息，大幅提高9月降息機率。且投資人預期降息時間將近，資金持續流入投資等級債，根據EPFR Global資料顯示，截至2024.07.10資金已持續37周呈現淨流入。

在最近的財報季眾多公司下調未來盈餘預測，可能會使股市出現波動，但是債券以固定收益為主，只要在財務基本面無虞的情況下，則有抵禦股市下跌的效果，此外，預期聯準會將在今年調降聯邦基準利率，因此債市有可能額外獲得資本利得的機會。適逢股市動盪之際，投資人不妨考慮配置部分部位至投等債ETF降低整體投資組合回檔風險， 00740B即將於8/16除息，8/15為最後買進日，在降低投資組合波動的同時，投資者還可享受其收益分配的好處！

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