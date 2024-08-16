台股大怒神「低接好時機」？回測這檔ETF「危機入市」竟遠勝大盤

聯合新聞網／ 理財周刊
▲ 野村趨勢動能高息ETF（00944）股價走勢圖 （資料來源：CMoney，2024/8/12收盤）
▲ 野村趨勢動能高息ETF（00944）股價走勢圖 （資料來源：CMoney，2024/8/12收盤）

台股如大怒神震盪 創單日史上第一大跌點

台股自7月以來波動不斷加大，在7/11創下歷史高點後的短短15個交易日內，截止至8/5，加權指數暴跌逾4,500點(跌幅約18%)，指數如坐大怒神一般，上下震盪，原本以為8/2單日終場重挫1,004.01點已近下跌盡頭，沒想到，8/5更迎來歷史最大單日跌點1,807.21點，跌幅高達8.35%，紀錄不斷改寫，究竟台股到底跌完了沒？現在是否為「低接好時機」？

統計大跌進場後報酬率 研判低接好時機　

首先，觀察發生年度最大單日跌點時進場，持有不同期間的表現統計，並以高股息指數（臺灣高股息指數），與強勢高息指數（臺灣趨勢動能高股息指數），再對比加權指數，進行觀察。根據過去五年回測統計顯示，在該年度的台股暴跌點後進場，往後3和6個月平均報酬率皆不俗，說明「危機入市」有機會獲得意想不到的報酬！

不過投資人無法直接投資指數，了解低接時機後，還得知道如何挖掘投資機會，大盤目前位階處於高點，一有風吹草動，便容易回檔下跌，波動風險高，但ETF通常持有一籃子股票，比起持有單一個股，風險相對分散，因此市場開始偏好「抗跌」+「高息」的ETF，一方面可望減少股價下跌的損失，一方面又有機會賺取配息收入，一箭雙雕！

野村趨勢動能高息（00944）的抗跌關鍵

臺灣趨勢動能高股息指數為00944的追蹤指數，之所以能夠抗跌的關鍵就在於：「持股低重疊」+「動能、股利雙指標」，以成份股產業配置來看，不同於市面上其他高息ETF（0056、00878）電子科技股比重約六成，00944雖仍佔大宗，但比重只占約四成，且5月換股後顯著提升非電子類的「強勢高息股」占比，包括金融保險和其他傳產股，對於滿手電子股和一般高股息ETF的投資人，若搭配00944共同投資，有機會達到加乘的效果。

回測過去五年「危機入市」竟勝大盤

理周投研部認為，在波動大的時代，反彈力也是投資人觀察重點，畢竟抗跌不等於「能反彈」！根據市場統計，觀察過去五年，發生年度最大單日跌點時進場，持有不同期間的表現，其中以臺灣趨勢動能高股息指數相對突出！在2023/8/2跌點進場持有6個月的報酬率15.20%，完勝加權指數的7.79%及臺灣高股息指數的11.37%，且過去五年危機入市後，臺灣趨勢動能高股息指數持有6個月的平均報酬率也勝過加權指數以及臺灣高股息指數，投資人可多加留意下跌時機。

此外，00944也將邁入第二次配息，本次預計配息金額為0.058元，若以8/12淨值14.76元計算，本次年化配息率約4.71%，最後買進日為8/15，並將於8/16除息。

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