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金擘獎入選名單出爐 醫療、地熱、污水處理各具特色

聯合新聞網／ 理財周刊

財政部表示，今年17件入選案件之公共建設類別十分多元，除以往常見的交通建設、污水處理、醫院、觀光遊憩、文教設施及運動中心之外，以地熱發電為主的電業設施今年第一次申請就獲得入選，十分難得。另外值得一提的是，由於以促參模式引進民間資金投資公共建設，已逐漸為各界所熟悉，因此公部門與私部門的合作營運模式就更為多元，由今年入選的促參案件可略見端倪，除各界熟知的BOT、ROT、OT模式外，更有促參2.0新增的RTO模式，以及BOT+ROT複合式的促參案件，顯見政府部門已將促參模式更為靈活及廣泛地運用於公共建設的推動上，且為民眾提供更多優質的公共服務。

金擘獎的選拔作業係自113年3月開放徵件，並邀請具促參相關專業、經驗的產官學界人士組成評選團，經由聽取參獎者簡報及詢答過程始選出17件入選團隊，為進一步瞭解各案實際執行、營運、監督及履約管理情形，將由評選團委員親赴促參案件實地現勘及訪查後，再召開複評會議決定本屆金擘獎獲獎團隊。

財政部進一步說明，為了鼓勵促參案件優良主辦機關及民間機構，近年持續精進金擘獎評選及獎勵機制，除放寬金擘獎獎項數量，特優獎項名額增加至2名，另外獲特優獎之政府團隊可獲得最高新臺幣50萬元獎金；獲獎民間團隊可向主辦機關申請保證金、權利金減收等優惠，盼能吸引國內優質廠商持續投資促參案，戮力興建、營運公共建設，為民眾打造美好的生活環境。

第22屆金擘獎預計於今年11月舉行頒獎典禮，最新訊息請至財政部民間參與公共建設資訊系統（https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx）金擘獎專區查詢。

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