挑戰債息最高點！富邦00741B首次啟動月配息 年化配息高達8.5%

最近因凱米颱風攪局三次改變行程的歌詩達郵輪公司「輪莎倫娜號」，由於爆發旅客抗議，郵輪之旅聲量熱度再起。7/30高雄港再度迎來雙郵輪，除了挪威郵輪「奮進號」為台灣旅客提供日本遊輪之旅以外，尚有「世界號」號稱百名「郭台銘級」旅客停靠，可謂是空前盛況。目前世界三大郵輪公司分別為嘉年華遊輪(市佔45%)、皇家郵輪(市佔25%)及挪威郵輪(市佔10%)，三家市佔合計約80%，隨著消費者越來越著重在體驗與服務，對於海上旅遊需求旺盛。檢視00741B持有成分債中就持有這三大郵輪公司所發行的公司債，預計可望受惠這波海上度假需求行情，近期同時又受惠降息預期升溫，檢視今年度截至7月底之債券ETF市價含息報酬率，非投等債類型ETF績效獨占鰲頭，其中00741B漲幅逾10%居冠。

檢視市場上債息最高的富邦全球非投等債(00741B)ETF，具備高殖利率與財務體質穩健的優勢，無論是短、中及長期績效表現相對穩健，排名皆位居同類型基金前1/4區間，是資產配置中不可或缺的重要衛星配置。在目前股市來到史上高點，債市仍處於歷史相對低點下，可將部分資金配置到債市，小資族亦可透過定期定額卡位。

隨著美國大選前政治不確定因素提高，加上市場觀望8/28 Nvidia財報結果，近期國際股市出現高檔修正的壓力，亞洲股市亦難逃波及無一倖免下跌，台股自7/11高點24,390點修正至7/31的22,199點，跌幅約9%。在全球股市居高思危之際，債券因固定收息特性使下檔風險有限，此時佈局債市將有助於降低股市下跌風險，加上FED利率決策會議結束，雖未明示9月開始降息，但表示有信心通膨將持續往2%進展。投資人對9月開始降息的預期升高，建議投資人除分批佈局抵禦股市回檔，亦可期待降息的資本利得。不僅非投資級公司債相對備受市場青睞，投資人亦可以選擇信評等級更高的投資等級債券，如6月份受益人數增幅最高的00740B富邦全球投等債。