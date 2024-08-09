泰茂實業公告七月營收1億3734萬元 前七月累計營收達去年全年108%
泰茂實業（2230）自結113年7月營收為1億3734萬元，再度創下新高。和上個月8572萬元相比，增加5161萬元，成長60%。今年前七個月累計營收為7億1242萬元，已經超過去年全年累計6億5841萬元，已達去年全年累計營收108％。泰茂表示，活塞環本業穩定出貨，維持固定的營收動能，主要成長力道還是來自於中國的酒水市場
從營收項目來看，7月單是中國的酒水事業貢獻就已經破億，營收為1億零68萬元，佔7月營收的73%。泰茂進一步說明，中國的酒水通路經過去年的開拓，跟今年上半年的佈局，已經穩定，並走出原來的江蘇市場，扣進河南通路，下半年中國酒水事業的營收將更可觀。
活塞環的營收為1615萬元，雖相較6月1853萬元稍微減少，但仍維持在基本量能。
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