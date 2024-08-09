交易是人生最好的修行！解析量價結構的奧秘 早一步抓到股價發動攻擊點

文．蔡武穆

一杯金桔茶，開啟了轉折型男林教授(本名林易逵)和億級大師蕭明道這一段師徒之緣。

2017年林教授聽從父親的意見，上了蕭明道老師的課，發覺蕭老師抓高低點的方式很細緻，於是用打工的錢依樣畫葫蘆，沒想到，二個星期就賺了七、八萬，從此，下定決心要往股市裡撈金。

一個想學 一個肯教 促成與億級大師的師生緣

初生之犢不畏虎，這一個陽光大男孩，常在課程群組發言，有一次跟蕭老師「抬槓」，「要不要到高雄找我，我泡金桔茶給你喝」，蕭老師也很狂，快人快語答應突如其來的邀約。

閒聊中，林教授表明這一套量價分析迥異於市場其他派別，想深入鑽研，蕭明道不假思索，「你搬到北部來，直接住到我的工作室，我慢慢教你」，師徒關係就這樣展開。

有沒有靠關係或走後門？並沒有，單純一個想學，一個肯教，促成這段緣分。

才剛退伍的他，身邊沒多少積蓄，一邊工作、一邊學習，老師並不是帶著看盤操作，反而指派他很多的功課，他在盤中實戰、驗證，前前後後有六年的時間。

量價、時間、角度 三者環環相扣

「這套技術分析，講究如何買、如何賣，別人是突破才買進，我們在整理階段就預知股價要發動攻擊，比人家早一步」。他進一步說，根據供需原理，推演出量價結構、時間扣抵、角度對照，三者環環相扣，突破出大量，價格不漲，代表量價結構產生質變，是主力出貨的現象，遵循這套規則，十次有八次可以賣在相對高點。

相對的，當成交量從量縮轉為量增，推升股價上揚，代表買盤追價，可以買在相對低點。

拿到入場券 還是繳了上百萬學費

拿到量價的入場券，近身接觸老師就能一路順遂？林教授坦言，「每個錯誤我都用鈔票犯過一遍，林林總總加起來繳了上百萬元的學費。」

「量價、時間、角度」這套心法，蕭老師用了三十幾年時間驗證，不可能一下就學會，交易的情緒、心魔都要自己克服。

他分享，初入門時，看到量增價漲，興奮地買進，每一次都套牢，後來才知這是量價的轉折。或者是過度在乎量價，忽略是在空頭的環境，才發現均線的扣抵值沒學好，回頭又再複習一次。最嚴重的是─輸不起，今天輸掉五口，明天想用十口、二十口加碼賺回來，過於急躁，無法理性出手，結果賠更多。

後來他把每個出手點一筆一筆圈出來，深深的檢討：為何在這個點位出手？有沒有符合技術分析？當下在想什麼？為何害怕或篤定？

量價結構像照妖鏡，照出自己的優缺點，最難的是，「誠實面對自己」，無時無刻調整錯誤，很多人認為他一下子就學會，「其實不是這樣，而是慢慢的，每天進步一點，到現在還是有問題要解決」。

「我學了六年才有一點基礎」，他謙虛地說，目前從低階往中階爬，還有高階要挑戰，「每個人的悟性不同，一定有比我強的人，我是用鈔票痛過一遍之後，才有真正的醒悟」。

用鈔票痛過一遍的領悟 更懂得控制風險

近一年來，他專職投資，更懂得控制風險，不在乎過去贏或虧、不在乎價格便宜或昂貴，只在乎當下出手的點位對不對。「假設你有一億元，出手點位不對，終究會賠光，如果出手點位漂亮，小資金會慢慢累積成大財富」。

量價結構可以知道行情是否發動，時間扣抵可以明瞭多空變化，而角度就好像行進中的車速，可以預判行情是否反轉。

從量價結構和角度對照，更可窺探大戶的動向，因為市場上只有買跟賣兩股力量，就像拔河一樣，哪邊贏就要站在哪一邊。若是在多頭環境，量增價漲角度緩，代表有人趁機出貨，隔天成交量縮，買盤就結束。若是在空頭環境，量增價跌角度陡，代表有人不計較的殺出，價格還會再低。

挖掘強勢股 預測方向不對馬上修正

從上班族到全職交易，他親自驗證這套方法可行，清楚地判斷多空，不追高、不接刀，在盤整中慎思明辨，專找強勢股。

他先從周Ｋ選股，尋找55 MA上揚的股票，搭配角度對照，「上漲角度陡，壓回角度緩，量縮橫向整理」，這種股票容易漲一至二倍。然後以「看大作小」的原則，周Ｋ確認大環境，大環境對了，日Ｋ就有好的發展，再從15分Ｋ尋找進出場點。

若是短波段操作，當日Ｋ走出波段，就切換到15分Ｋ抓轉折，避開回跌風險，獲利安然入袋。過程中，「贏在修正，不在預測」，預測是一定要的，否則無法做波段，如果預測的方向不對，馬上就要修正，因為行情隨時都在變，保持修正的彈性。

實戰驗證 打破支撐、壓力的框架

從慘賠百萬到累積近千萬，最近，他出了新書，斬釘截鐵地宣告《「這就是技術分析」量價．時間．角度》，以深刻淺白的文字告訴讀者，打破支撐、壓力的框架，這套量價分析確實有效。

「交易是人生最好的修行」，書末結語，他提列三點警惕自己，一、時機未到，莫念、莫怨、莫急躁；二、時機到了，莫貪、莫傲、莫自大；三、時機已過，莫慌、莫急、莫強求，強調當下思惟，提醒自己也幫助讀者，在交易路上做出最正確的判斷。