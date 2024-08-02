度過了超級財報央行周 準備MSCI季度調整與ETF換股

文．洪寶山

微軟財報利空 護盤資金逢低進場

整體盤勢來說，七月的多頭主角是營建與金融，以雲豹能源為首的綠能族群先盛後衰，被川普遇刺的「川普交易」打亂了陣腳，資金集中在營建與金融拉了一波行情，到了七月底趁著微軟的財報利空，護盤資金開始逢低進場，當天十點之後加權指數開始反彈，半小時過後翻紅，就連原本從盤上翻黑的營建股也拉到平盤，人為刻意護盤季線的痕跡明顯，接下來就看持有近四萬口台指期空單未平倉的外資要怎麼迎戰護盤機制。

對台股的多頭來說，AMD第二季財報優於預期，盤後大漲近8%，帶動輝達、台積電ADR反彈，成為7月31日台指期夜盤反彈的利基。AMD第二季營收為58.35億美元，年增率9%，季增率7%，市場預期為57.2億美元；淨利潤為 2.65 億美元，年增率 881% ，季增率 115%。市場驚豔的是AMD的資料中心業務第二季營收為28億美元，年增率115%，這主要得益於AI加速器MI300的強勁需求，而MI300的主要競爭產品是輝達的H100，也暗示著輝達的H100需求依舊搶手，這也是為什麼7月31日的台股AI族群反彈的原因。

微軟Azure營收 AI貢獻低於預期

這次科技股的財報觀察重點在於，四大CSP(微軟、谷歌、亞馬遜、Meta)在投入鉅額的AI基礎建設後，十九個月過後到底AI的回報率情況是否能滿足華爾街。

作為與OpenAI合作的AI領先者，微軟一直在大舉投資擴建資料中心基礎建設，也是最早一批導入AI功能到旗下產品應用，因此投資人想從微軟的第二季財報找到AI投資回報明顯的證據，結果Azure第二季營收成長29%，低於預期的30.6%。儘管AI服務對Azure成長的貢獻從第一季的7%上升到8%，包括Azure在內的智慧雲業務整體營收成長19%到285億美元，低於286.8億美元的預期。

此外，微軟預期第三季將成長28-29%，低於預期的29.7%。而且，第二季資本支出激增77.6%到190億美元，幾乎全部用在AI相關支出，微軟2024財年年度資本支出突破 500億美元大關，大約一半用於基礎設施需求，例如建設和租賃資料中心，其餘的雲和人工智慧相關支出主要用於伺服器，包括CPU和GPU。

AI投資回報要比財力 考驗投資人耐心

微軟表示預計2025財年資本支出將高於2024財年。關於四大CSP的AI資本支出競賽，Meta與谷歌都表示，儘管知道對AI的投資有過度的跡象，但處在競爭的賽局裡，過度投資總好過投資不足。

於是從谷歌到微軟的財報都指向一個事實，就是AI投資回報不僅需要更長的時間等待，而且這是一場比財力的競賽，盤後微軟股價一度下跌-8%，顯示投資人的耐性似乎開始逼近臨界點。不過，微軟又表示2025年財年下半年Azure成長將加速，盤後跌幅縮小到-3%，投資人情緒稍被安撫，但是從那斯達克指數與費城半導體指數的弱勢來看，AI的投資回報要等到明年第二季，顯然更多的資金選擇默默離開科技股。

科技股財報顯示成長 消費性股票財報爆雷

感覺上那斯達克指數拉回到季線支撐挺弱的，但事實上，除了蘋果之外，微軟、輝達、谷歌、亞馬遜、Meta等科技巨頭的股價都已經跌回到半年線附近，有的甚至已經跌破，也就是說，儘管科技股繳出成長的財報，但資金還是依循川普交易策略在轉移。金融股是資金受惠族群，摩根大通、美國運通、高盛、花旗集團等多數銀行股都是多頭走勢，石油股跟電力股也是強勢族群，例如：埃克森美孚、雪弗龍、南方電力、杜克能源、威廉姆斯(WMB)、安特吉(ETR)等。

儘管消費性股票近期的財報爆雷，例如寶潔第四季營收不如預期，麥當勞第二季同店銷售出現COVID-19疫情以來首次下滑，淨利減少12%，雀巢下調全年銷售成長預期，從之前的4%降到至少3%，顯示通膨持續造成個人財務狀況壓力，對照密西根大學發布的數據，美國七月份的最終消費者信心指數從六月的68.2降到66.4，創八個月新低，通膨的確造成美國經濟成長的變數。

美國經濟恐衰退 台灣景氣亮紅燈

對比美國經濟可能面臨衰退，台灣六月景氣對策燈號亮紅燈，38分，景氣熱絡的訊號，對於老市場來說，這對股市不是好事，暗示加權指數24000點附近或以上是相對高位。

細看亮紅燈的項目有海關出口值、股價指數、工業生產指數、機械及電機設備進口值、批發零售及餐飲業營業額等，因此儘管勞退新制已經撥款護盤，但從金額僅120億元來看，也只是減緩跌勢，該修正的還是要修正。

穩懋因為短期客戶拉貨減緩，內資法人預估全年稅後EPS僅3.75元，明年稅後EPS 5.65元，本益比偏高，拖累同族群的全新與宏捷科下跌。

川普政策不利重電 汽車族群追蹤籌碼動向

時序已經快要過了大暑，意思是今年最有可能缺電的時間點要過了，加上川普對於綠能環保的重視度偏低，因此重電四雄的華城、士電、亞力與中興電，儘管在手訂單很多，未來兩年的業績有一定保障，但是川普上任的第一天就要停掉拜登的電動車補貼政策，這對於營業項目有充電樁的華城來說，影響了投資人進場的意願，對於從19元漲到千元的華城來說，要進入一段時間的整理。

進入到八月又將面臨MSCI季度調整與ETF的成分股調整，所以7月31日的投信明顯調整持股，賣超的個股第一名就是華城，估計這不會是單一日的賣超情況。第二名是中華，最近海外的車用晶片股都很弱，例如恩智浦、意法半導體等，如今日本央行升息0.25%，日圓升值到150.0565元兌一美元，整車的豐田汽車、本田汽車、福特汽車等都走勢偏弱，加上中國的電動車殺價競爭，甚至將來可能面臨到川普加重關稅的影響，汽車族群的後續籌碼動向需追蹤。

先進記憶體CRAM技術 有望解決AI大量耗電問題

旺宏跟IBM多年合作研發顛覆性的先進記憶體CRAM技術，有望解決AI大量耗電的問題，打擊散熱族群的持股信心，高力、尼得科超眾、雙鴻等走勢都拉回到半年線或更低，影響AI族群的投資氣氛，例如機器人的鈞興-KY、羅昇、所羅門、宜鼎等，CPO族群的眾達-KY、聯鈞等，AI PC的仁寶、英業達、神達等。