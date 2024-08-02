勇敢追漲強勢股 順勢操作不求人 轉折型男林教授告訴你「波段轉折」的秘密！

文．理財周刊

股市如海，欲安全航行於波濤洶湧的大海中，唯有掌握洋流、潮汐、波浪、地形、天候……然而即便你已經擁有堅硬的船體加上先進的航儀，依然免不了意外的發生，原因在於影響航行安全的變因太多，當你面對這些突發的狀況時，長年累積的航海經驗的重要程度恐怕勝過一切。

雖有智慧，不如乘勢；雖有鎡基，不如待時！

是的，航行需要經驗的累積，那是一種學習的過程，股票的買賣更應該是如此，你是否曾經毫無經驗僅聽信明牌而投入呢？試問不知如何操控船隻，能不發生意外嗎？

當股市投資大幅虧損時，常見有兩種反應，其一是萬念俱灰，選擇認賠退場，所謂一朝被蛇咬十年怕草繩；其二則是不斷檢討，同時累積經驗學習新投資技巧，到處找機會，無時無刻的想著絕地大反攻、東山再起。

孟子有云：「雖有智慧，不如乘勢；雖有鎡基，不如待時！」說的就是等待時機乘勢而起。低潮期最忌諱的就是妄動、沉不住氣，因為這個時候你的思緒已經不再沉穩，你所有的操作大多是帶著躁進、急著想翻本的情緒，想當然耳被情緒支配的你／妳將不會是贏家。

「技術分析」是累積多年的股市投資經驗，所得到的一種化繁為簡的選股依據，以及買賣時間點的決定原則。透過技術分析掌握大盤或個股的成交量、成交價格、K線轉折時間變化以及角度變化，當你／妳習得這套理論之後，你／妳再也無須聽信任何明牌，你／妳的投資將不再是盲目的，利用技術分析理論來選擇投資標的以及進出時間點，將能讓你／妳的投資漸趨理性，更能避凶趨吉。

在股市的交易過程中人性的貪、嗔、癡，無時無刻的展現，與其盲目的殺進殺出，不如透過技術分析，將你的投資有條理的蛻變成戒、定、慧。

戒者，乃遵守交易系統的規則；定者，不受市場流言蜚語影響而左右搖擺，有自己操作的定見；慧者，即看到市場本質，悟出自己的交易模式。

風之積也不厚，則其負大翼也無力

基礎打得越扎實，交易這條路走的就越順遂。

交易只是一個厚積薄發的過程，向內找尋問題才有答案。

本書總結「技術分析」中6大基本元素，將實務以及理論融合歸納出適合所有技術操作者的方法，而非紙上談兵，我們講求的是真槍實彈的操作，如何買、如何賣，跳脫不出這6道菜，一道一道慢慢細嚼慢嚥，才能品嘗出它的美好。

以上6道大菜，為技術分析的全貌，分別拆解開來逐一說明。最後，如同拼圖般全數結合達到整潔一致，綜合運用熟練後，方能在這變化多端的市場找尋規律、運用規律，賺進屬於你的波段利潤。

以這六大方向來分析，如下：

1.成交量與價格結構：掌握買方以及賣方思維，利用邏輯推演未來，讓「信心」數據化。

2.角度比較強弱：過濾弱勢股，留下強勢股，囊概所有價格變化，研判行情「企圖心」的重要依據。

3.時間均線推估：預判行情，發動時機，一眼明辨環境 「研判方向」的角色。

4.週期層級：綜觀局勢，因勢利導，順勢而為，研判順勢與逆勢的差異。

5.上班族剝洋蔥選股法：雞蛋放在同個籃子裡，專注就是贏！

6.交易是人生中最好的修行──心理素質提升：市場完全違反人性，被情緒支配不會是贏家。

唯有意識到自我的問題，用「技術分析」才能夠勇敢果斷決策，正確的時間做正確的事。

量能增縮之間定輸贏

價格的漲跌是由成交量決定的，市場只有兩股力道「買」與「賣」！

簡單理解成，買盤是將鈔票砸入市場，賣盤是將鈔票取出市場，成交量是信心的展現，總結市場所有人的決策所產生的結果。

在此將「成交量」的原理娓娓道來，是最重要的觀念導正。

為何有此一說，價格的漲跌是由成交量來決定的呢？

市場只有兩股力道，買方與賣方，不管你今天是產業面專家，還是總體經濟、個體經濟學家，又或者是聽了親朋好友報明牌、外資法人散戶，當今天看好某一檔股票或不看好，是不是終究要做出「買」或「賣」這兩個動作？

而買這動作，就代表著將手中的鈔票砸入市場換成商品，所以技術面總結了所有人的決策。如同不計名投票，聰明的人看到此已經能夠理解，我們只需掌握成交量的起落，這是輸贏的關鍵。

為何花錢買入某檔股票或商品，會導致成交量增加？

這就必須套入到最基本的「供需原理」，這就是量價結構主要理論根據，相信對於略懂經濟學的投資者們應該不難理解。

買盤代表需求，賣盤代表供給

當你認同某一檔股票就花錢砸入買入，這個買是不是就代表著需求，你有需求，所以你追高成交。在供需原理基礎模型中，需求向右上方移動，供給不變，對應下方的成交量則是增加，價格則是上漲。

這就是大家朗朗上口的「量增價漲」主要根據。

所以說成交量是「信心」，有成交量的推升，才會有價格的上漲，這是大原則。

而經驗豐富者不免疑惑，為什麼還是會看到量縮價格卻一直上漲的？這其中依然跳脫不出供需原理。

在此幫各位歸納常態下(80%)都是量能推升股價，非常態(20%)代表著不常出現的走勢是量能萎縮價格上漲，至於如何使用，才是重中之重！

林教授操作心法—移動平均量能

根據價格是由成交量來推升的觀念，我們出手的買點、賣點，一定與成交量息息相關。成交量只有增加與萎縮，那這個增縮到底是指單根，還是一個區間呢？

若只用單根成交量做比較，會導致進出頻繁，失去波段操作的意義。

所以我們這套技術分析是用三條MV平均值來做為增縮的依據，分別為短線波段攻擊量(前線部隊)5MV、中線潮汐量能(中線部隊)13MV、長線趨勢量能(大戰略部隊)34MV。

請記得，成交量增縮之間定輸贏，5MV前鋒部隊是攻擊的先鋒，代表他是首當其衝最靈敏的。

以下我們統稱的量增量縮都是以平均值來做說明。

上揚時是起漲點，下彎時則是止漲點

5根量加起來除以5，所得出的平均值，適用在任何層級：週、日、15分、5分觀念相同。

只要5MV上揚成為最小的量能轉折，也就是造就一波波段的起始推手。

只要5MV上揚就會一直漲(跌)，當5MV 量縮下彎，就代表波段結束。

往往會是個「止漲」、「止跌」的位置區。

5MV波段攻擊量(前線部隊)，是當下的成交量以及前4根總和做平均，5根量相加除以5應用在任何層級，任何商品都是如此。

因為它是由我們的買與賣衍生而來，千里之行始於足下，這個足下就是當下，當5MV前線部隊平均值上揚帶起且價格上漲，代表著買盤信心來了，錢砸入你眼下的這個商品，所以它會推動股價漲多遠不知道，但在當下唯一能得知的事實是「一個起漲買點」，也是我們最在乎的起漲點。

當你在起漲點上車，代表著成本低，未來還會有更多的鈔票砸入市場，量能只要持續上揚，價格就要不斷上漲。

相反的，漲也要有個限度，我們從不預期市場價格漲到哪，那是預言家在做的事，這套方法就是讓你看到當下的現象證據做動作，一分證據說一分話。

當5MV下彎價格不再見高，代表鈔票暫時不再砸入市場，推升力道持續減弱，自然價格不容易再見高價。

所以當5MV剛上揚時是起漲點，5MV 下彎時則是止漲點。

只有帶動5MV前線部隊上揚而沒有13MV後援部隊跟進，這是屬於行情比較小的情況不容易漲得久遠。

當大行情來臨時，勢必要使用到第二條平均線13MV潮汐量能，但在接著說明時，請容許我再更進一步的說明，平均值為何而起？為何而縮？

林教授操作心法—扣抵值使用

想必扣抵值大家並不陌生，只是不知道如何使用罷了，這是一台扣抵值公車，方便大家理解，這台車只能上5個人，也就是5MV代表我們只計算5根K線的平均值，但是行情卻是隨著時間不斷衍生新的成交量，所以必須使用到扣抵大法。

簡單說白了就是，新增的數值與剔除的數值做比較，當這台公車新增的人重量大於下車人的體重，是不是新增的數值大於剔除的數值，這就是所謂的扣低值，則平均值上揚。

複雜的東西簡單化，當新的數值減掉舊的數值，只要是正值，則平均值就增加。

總結一下，當最新的成交量能大於即將剔除第6根的成交量，且大於區間內所有數值，則5MV前線部隊就是確立量增，是發動攻擊的起漲買點(還要套入後續兩道菜)。