大盤上衝下洗「小心回檔慘賠」！這檔ETF不只「抗跌」還能反彈

聯合新聞網／ 理財周刊
▲ 野村趨勢動能高息ETF（00944）股價走勢圖 （資料來源：CMoney，2024/7/29收盤）
▲ 野村趨勢動能高息ETF（00944）股價走勢圖 （資料來源：CMoney，2024/7/29收盤）

台股回檔時ETF無法分散風險？

在加權指數回檔時，市面上的ETF容易受到權重大的成分股拖累，加上許多ETF成分股高度相似，恐失去投資ETF來分散風險的初衷。那麼該如何分散風險？理周投研部為探討熱門指數的抗跌性，以市場上常見的高息指數（以臺灣高股息指數為例）、加權指數及強勢高息指數（以臺灣趨勢動能高股息指數為例）來比較，在2022年聯準會暴力升息的政策下，加權指數和高息指數分別下跌18.68%及17.41%，但強勢高息指數卻只下跌4.25%；而在2018年美中貿易戰時，台股加權指數下跌了4.83%，臺灣高股息指數和臺灣趨勢動能高股息指數，不只抗跌還反彈！細探臺灣趨勢動能高股息指數抗跌還反彈的原因，主要是股價趨勢動能高息股的緩衝，才能使得元氣回復更快。（上述統計日期分別為2021/12/31至2022/12/31、2017/12/31至2018/12/31）

台股ETF不只要抗跌更要會「反彈」

如上段所述，高股息指數遇到大跌時，未必跌幅最小，因此強勢高息指數受到投資人高度關注，以野村趨勢動能高息ETF（00944）為例，在7/26加權指數大跌時，00944在所有ETF中展現驚人的抗跌力道。根據市場統計，在受益人數大於兩萬人的台股ETF中，排除債券型與槓桿型ETF後，00944當日跌幅僅-0.73%，為當日最抗跌的ETF。

而00944的抗跌性，一點也不輸給抗跌始祖00713！從00713追蹤的特選高息低波指數和00944追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數的報酬來看，兩者在近一個月以來，當台股位居高檔，大盤上漲的時候獲利相當，但後半段大盤開始回檔修正之際，明顯看出00944更具抗跌優勢。

不過00944不只具備抗跌優勢，在動能這塊也不如小覷，和同樣訴諸動能的特選臺灣高息動能指數（00939追蹤指數）相比，臺灣趨勢動能高股息指數（00944追蹤指數）因為具有獨特的動能篩選指標，所以在7/22股市回檔時，臺灣趨勢動能高股息指數報酬能勝出，展現出有更高獲利能力的「真動能」。

00944成分股低重疊且百搭

然而市面上ETF，不論是市值型或高股息型的ETF，其成分股要不是以台積電占比最高見長（如0050、006208），要不就是以市值前五十大的大型股為主，但00944擁有與市面上其他ETF持股重複度低的特性，重複檔數低於其他熱門高股息ETF的一半，且具備許多高股息ETF中沒有的中型股，包括：亞泥（1102）、潤泰全（2915）等，不只未來配息可以期待，若再搭配其他科技型、市值型ETF或熱門高股息ETF（如0056、00878、00919），相互截長補短，協助投資人全面布局。

高息ETF還不夠！強勢高息ETF當道

近期股市回檔修正，ETF持股重疊的問題浮現。理周投研部觀察，投資人想要的不僅是抗跌高息，更要具反彈力，而00944具有持股重複度低的特性，再加上追蹤有動能篩選指標的高息指數，一方面，在大盤上漲時有望追求超額報酬，另一方面，在回檔時，能更抗跌甚至反彈，且成分股中涵蓋大量中型股，未來配息也讓人期待！

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1249期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

00878配出0.55超驚喜！理財達人揭1關鍵穩定成長：大盤修正也不怕

大盤跌、營建股反漲！他讚「避險天堂」：穩健度不輸台積電

台股7月外資提款3,502億 上市公司市值蒸發2.5兆元

兩檔重押金融ETF 逆勢收紅

相關新聞

權值股消長 超級比一比

繃緊神經的一周(7/28-8/3)，市場將迎來一連串的財經重大事件，包括Mag 7的四巨頭公布財報，分別是微軟(7/30)、Meta(7/31)、蘋果(8/1)、亞馬遜(8/1)等，目前市場共識預期，第二季科技巨頭們利潤年增率18%，而標普500指數其餘成分股的年增率僅為2%。

勇敢追漲強勢股 順勢操作不求人 轉折型男林教授告訴你「波段轉折」的秘密！

股市如海，欲安全航行於波濤洶湧的大海中，唯有掌握洋流、潮汐、波浪、地形、天候……然而即便你已經擁有堅硬的船體加上先進的航儀....

大盤上衝下洗「小心回檔慘賠」！這檔ETF不只「抗跌」還能反彈

加權指數於7/26大跌752點，並下探季線，台積電當日下跌逾5%，台股加權指數近期上衝下洗震盪大。探究可能的原因，除了近期美股指數回檔外，也與權王台積電（2330）一度站上千元有關，台積電股價每跳動一檔，動輒就是影響加權指數約40點，而市面上許多ETF因持股大多以台積電（2330）占比高，加上成分股高度雷同，因此容易同漲同跌。

度過了超級財報央行周 準備MSCI季度調整與ETF換股

7月31日，開啟日、美、英三大央行利率決策會議序幕，同時迎來微軟公布第二季財報利空，但盤後又迎來AMD第二季營收翻倍的利多，周三選擇權結算迎來多空參雜的訊息，勞退新制7月29日緊急撥款120億元代操資金，加權指數就在外資持有台指期39033口空單未平倉的偏空情況下，處在季線壓力22305點之下做低位震盪。

市場新變數

美東時間7月18日川普正式獲得共和黨總統候選人提名資格，會中發表長達一小時十五分鐘的演講，演講後迎來最熱烈的掌聲，源自於電動車稅收法規的批評，「我將在第一天結束電動車強制令。」川普認為中國電動車業者利用2020年7月生效的美加墨協議(USMCA)，大舉進入墨西哥設廠，以獲取乘用車、皮卡車和汽車零件進入美國免稅，這是扼殺了美國汽車業者的就業機會，拜登的移民政策正在破壞美國經濟。

台積電破千後的操作策略 坐二望一的機殼小尖兵晟銘電

美國共和黨候選人川普本月14日於賓州巴特勒戶外造勢活動意外槍傷後，除引發全球的關注外，也順勢拉抬自己的聲勢，而後續接受「彭博商業周刊」訪問內容發佈後所產生的「川普效應」也如漣漪般擴大，造成台股與美股連日重挫；川普劍指的台股護國神山─台積電(2330)，自17日台股開盤以來更是受到衝擊，股價不僅跌破千元，更與台股加權指數連四日下跌，重創投資人信心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。