大盤上衝下洗「小心回檔慘賠」！這檔ETF不只「抗跌」還能反彈

台股回檔時ETF無法分散風險？

在加權指數回檔時，市面上的ETF容易受到權重大的成分股拖累，加上許多ETF成分股高度相似，恐失去投資ETF來分散風險的初衷。那麼該如何分散風險？理周投研部為探討熱門指數的抗跌性，以市場上常見的高息指數（以臺灣高股息指數為例）、加權指數及強勢高息指數（以臺灣趨勢動能高股息指數為例）來比較，在2022年聯準會暴力升息的政策下，加權指數和高息指數分別下跌18.68%及17.41%，但強勢高息指數卻只下跌4.25%；而在2018年美中貿易戰時，台股加權指數下跌了4.83%，臺灣高股息指數和臺灣趨勢動能高股息指數，不只抗跌還反彈！細探臺灣趨勢動能高股息指數抗跌還反彈的原因，主要是股價趨勢動能高息股的緩衝，才能使得元氣回復更快。（上述統計日期分別為2021/12/31至2022/12/31、2017/12/31至2018/12/31）

台股ETF不只要抗跌更要會「反彈」

如上段所述，高股息指數遇到大跌時，未必跌幅最小，因此強勢高息指數受到投資人高度關注，以野村趨勢動能高息ETF（00944）為例，在7/26加權指數大跌時，00944在所有ETF中展現驚人的抗跌力道。根據市場統計，在受益人數大於兩萬人的台股ETF中，排除債券型與槓桿型ETF後，00944當日跌幅僅-0.73%，為當日最抗跌的ETF。

而00944的抗跌性，一點也不輸給抗跌始祖00713！從00713追蹤的特選高息低波指數和00944追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數的報酬來看，兩者在近一個月以來，當台股位居高檔，大盤上漲的時候獲利相當，但後半段大盤開始回檔修正之際，明顯看出00944更具抗跌優勢。

不過00944不只具備抗跌優勢，在動能這塊也不如小覷，和同樣訴諸動能的特選臺灣高息動能指數（00939追蹤指數）相比，臺灣趨勢動能高股息指數（00944追蹤指數）因為具有獨特的動能篩選指標，所以在7/22股市回檔時，臺灣趨勢動能高股息指數報酬能勝出，展現出有更高獲利能力的「真動能」。

00944成分股低重疊且百搭

然而市面上ETF，不論是市值型或高股息型的ETF，其成分股要不是以台積電占比最高見長（如0050、006208），要不就是以市值前五十大的大型股為主，但00944擁有與市面上其他ETF持股重複度低的特性，重複檔數低於其他熱門高股息ETF的一半，且具備許多高股息ETF中沒有的中型股，包括：亞泥（1102）、潤泰全（2915）等，不只未來配息可以期待，若再搭配其他科技型、市值型ETF或熱門高股息ETF（如0056、00878、00919），相互截長補短，協助投資人全面布局。

高息ETF還不夠！強勢高息ETF當道

近期股市回檔修正，ETF持股重疊的問題浮現。理周投研部觀察，投資人想要的不僅是抗跌高息，更要具反彈力，而00944具有持股重複度低的特性，再加上追蹤有動能篩選指標的高息指數，一方面，在大盤上漲時有望追求超額報酬，另一方面，在回檔時，能更抗跌甚至反彈，且成分股中涵蓋大量中型股，未來配息也讓人期待！