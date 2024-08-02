權值股消長 超級比一比

文．洪寶山

賣空台股的幕後黑手未曝光 修正時間與空間會比上次大

7月31日到8月1日的美日英三大央行利率決議，以及8月2日的美國七月就業報告與PMI，財報與宏觀數據的共振，引發持股信心鬆動，7月29日加權指數原本開高300餘點，最終收盤漲45.28點，盤後外資僅賣-6.76億元，前一天的融資還增加29.52億元，投信一直堅定買超，倒是自營商七月在權證避險的賣超-1288.92億元，抵銷了投信在七月份買超的1029.22億元。

如此看來，除了外資與職業投資人偏空之外，應該還有另一股賣超力量在籌碼鬆動，壽險？政府基金？官股行庫？市場主力？中實大戶？投顧老師？公司派？這些都無法考證，可以確定的一件事是，當下的拉回修正，時間背景與三至四月面對第一季財報時差不多，也是一波的中小型股修正。

不同的是，這次修正時間與空間都比前一次來得大，日KD指標開口也是比前次低，預期這次日KD要複製前一次單腳反彈向上的格局較難，季線的震盪期還會持續一段時間，但量能開始退潮，對於季線支撐保衛戰不是好的跡象。

本周預期有40%的標普成分股公布財報，從上周的谷歌發布成長的財報，股價卻反向下跌來看，市場期待科技股財報必須在每一個財務比率上都超出預期，統計自7月10日以來，截至7月26日為止，Mag 7的市值已經下跌了二兆美元，在期待聯準會降息的同時，市場同時因為川普交易策略的回歸而感到不安。

美股資金撤出轉進羅素2000 科技轉傳產 空前規模大換股

美股資金從標普500指數和那斯達克指數撤出，轉向代表小型股的羅素2000指數，這一次的美股輪動被視為有史以來規模最大換股，科技轉傳產，台股很難不受影響，至少AI四天王─台積電、鴻海、聯發科與廣達都受到影響拉回。

這次川普遇刺導致川普交易策略抬頭，美國科技股遭遇龐大賣壓，其中原本佔據市值王的微軟讓位給了蘋果重返市值王，輝達依舊居第三，不同的是，輝達失守三兆美元市值，掉落到2.67兆美元，跟第四位谷歌的2.11兆美元拉近了距離，輝達能否在8月28日繳出超乎市場預期的財報，將是重返三兆美元俱樂部的關鍵。

川普重返白宮？AI泡沫化？台股市值4至8名變數仍大

根據高盛的一份報告，Meta、微軟和輝達是第一季對沖基金拋售最多的三支AI股，亞馬遜緊跟在後，受到輝達失守三兆美元的拖累，原本佔據台股市值第四名的廣達讓位給富邦金，暫居第五，與第六順位的台達電市值僅差58.2億元，換言之，第四、五、六順位的富邦金、廣達、台達電的市值之爭仍隨著盤勢還有變化，而屈居第七、八名的中華電與國泰金就差700-1000億元就可擠進兆元俱樂部，因此隨著未來聯準會可能降息、川普重返白宮、AI何時泡沫化等變數的影響開始反應後，上述權值股的排序還有可能再變。

美東時間7月29日，在AI領域跨入較慢的蘋果，發布了Apple Intelligence的第一個版本iPhone AI，目前僅有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max這兩款iPhone機型支持Apple Intelligence。首批推出的Apple Intelligence功能包括：寫作工具Writing Tools、Siri的新功能、郵件的新功能、專注模式Reduce Interruptions、照片的新功能、語音轉錄等。

蘋果宣稱還有許多功能並未放入iOS 18.1，預計明年上線，包括：圖像創作功能Image Playground、創建應景Genmoji、具有螢幕感知功能的更強大Siri、融入ChatGPT等。

AI驅動新一輪iPhone換機潮 將推高蘋果市值至四兆美元

蘋果將在美東時間8月1日美股盤後公布第二季財報，市場的共識是，蘋果第二季營收844.8億美元，年增率3.3%。考量到蘋果在中國的市占率頻頻下滑，過去六季裡的五個季度的營收都下降，但蘋果今年的iPhone降價促銷發揮了作用，第二季營收成長將被視為iPhone銷售量下降的結束，之後將迎來復甦。

摩根大通認為，蘋果不僅在延續過去的成功，而且還在積極布局一個由AI驅動的令人興奮的換機潮，這可能會將市值推向新的紀錄。摩根大通預計今年年底蘋果股價將上漲到245美元，2025年底進一步上升到265美元，較7月29日收盤價218.24美元分別高12.26%和21.42%。Wedbush表示，新一輪iPhone換機潮可望將蘋果市值推高至四兆美元。