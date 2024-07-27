台灣素食掀熱潮！健康設計家營養師提醒素食者容易缺乏的兩大營養素

聯合新聞網／ 理財周刊

素食能帶給人體的營養可不少，素食的蔬果中有許多營養素是肉類食物中吃不到的喔！

1.膳食纖維

膳食纖維多存在於全榖雜糧、蔬菜及水果中，是肉類食物所沒有的重要營養素。膳食纖維具有幫助調節餐後血糖、降低血中膽固醇以維護心血管健康、增加飽足感、幫助腸道蠕動、預防便祕與大腸癌等功能。

2.植化素

植化素普遍存在於不同顏色的蔬果中，例如茄紅素、花青素、兒茶素、β-胡蘿蔔素…等，具有對抗發炎、降低膽固醇、預防癌症、消除自由基、維護眼睛健康…等保健效益。

3.維他命C

維他命C在維持人體的健康方面有著關鍵性的作用，它具備消除自由基對抗氧化、活化免疫系統、抗發炎、促進膠原蛋白合成維持緊緻肌膚、傷口癒合、促進鐵質吸收改善貧血、幫助荷爾蒙生成…等重要的生理功能。

專業營養師曝素食者需要注意補充的「兩大營養素」

素食文化在台灣已成為一種新趨勢。然而，健康設計家的營養師提醒素食者，素食飲食雖然對健康有許多益處，但也需特別注意營養均衡，兩大營養素是素食者常缺乏的，分別為維他命B12（Vitamin B12）與鈣質（Calcium）。

健康設計家的營養師指出，維他命B12主要存在於動物性食物中，素食者平時較不易攝取，若長期缺乏維他命B12容易產生貧血、疲倦無力、神經系統問題等健康風險。此外，鈣是維持骨骼健康的關鍵營養素，雖然有些蔬菜或豆製品如板豆腐、芥藍菜等也含有鈣質，但食用量通常要很多才能達到身體的每日所需，且蔬菜中的草酸與植酸也容易影響鈣質吸收，身體若是長期缺乏鈣質，容易會有骨質疏鬆、抽筋、心悸等情形發生。

健康設計家營養師建議素食者，在日常飲食中除了應採多樣化飲食選擇外，也需適時補充含維他命B12和鈣等營養保健食品，確保身體所需的各種營養素都能均衡攝取。

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