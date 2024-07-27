台積電破千後的操作策略 坐二望一的機殼小尖兵晟銘電

聯合新聞網／ 理財周刊
圖片來源：Pixabay
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文．張興華

川普要收保護費 台積電跌落神壇

川普槍傷前，資本市場前景在AI題材的帶動及看好下半年整體市場進入需求旺季，包括美股四大指數，及台股加權指數表現都是屢創新高。不料卻因為川普造勢活動中受伏擊，且其受訪談到有關台灣的二項內容，分別是指台積電偷走美國100%的晶片市場，以及保衛半個地球外的台灣，存在實際困難，台灣要向美國支付更多的保護費，讓台積電及台股直接受挫。

上述消息披露後，所謂的「川普效應」正式發酵，直接重創美國股市，台股也跟著連帶受挫。而川普劍指台積電與台灣的目的，雖說是大選前的全球戰略性議題操作，但分析其背後的目的，也無非是想要台積電加速及擴大在美國的建廠計畫和時程；另一個便是要求台灣能向美國買更多的武器來防衛自己，再進而提高美國的就業機會及增加台美貿易金額。

從本次「川普效應」對台股造成的影響來看，基本上政治因素的成分大過於實質的經濟層面，也就是「非經濟」因素造成台股連四個交易日呈現重挫走勢，美股四大指數也受到連累呈現大幅下滑。反觀本次直受「川普效應」衝擊的台積電於18日下午法說會公佈的當季財報，無論是營收或獲利，均是明顯成長的態勢，站在公司基本面來看，根本沒有理由看壞台積電股價的理由。

而台積電今年2Q營收達2,735億元，較前一季成長14%、年成長40%，毛利率達53.2%，稅後獲利2,478億元，亦較前一季成長10%，年成長36%，而累計上半年營收年成長亦達28%，稅後獲利年成長22%；同時，公司預估3Q營收可望介於224-232億元之間，可成長10%，4Q營收可成長5-10%；公司全年營收更上修年成長可達25%，全年EPS上看41元，明年全年的EPS也估計有45-51元的實力。

面對台股本次非經濟性殺盤，累計外資在7月17日至22日的四個交易日，共計賣超了台積電9,800餘萬元；而台股整體市值在這四個交易日也蒸發5.48兆元。面對這次「川普效應」，台股經歷連四日重挫探底後，23日則是受到美股四大指數上漲的激勵，大盤指數也呈現跌深反彈的走勢，開盤即大漲257.76點開出，然後在22,700點上下做微幅整理，終場加權指數上614.85點，總成交值則萎縮至3,939.72億元；台積電股價也是以上漲24元出後，隨著大盤走勢做小幅整理，終場股價收在當日最高價979元，上漲40元。

目前台積電成長曲線不變，短線急跌破千元後市如何，攸關台股指數及相關個股的操作策略，本期封面故事有深入分析。另外，下半年AI伺服器陸續出貨，而浸沒式散熱更是未來趨勢，同步掌握這兩項產業優勢，營收獲利已開始跳增的超級潛力股，也是本期封面故事的重點。詳細報導請見1248期《理財周刊》。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1248期，2024.07.26出刊。

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