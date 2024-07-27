文．洪寶山

川普對環保一點也不感興趣 美國政策搖擺風險可能大增

川普對環保一點也不感興趣，這是市場周知的事，2017年當選美國總統時，就曾經退出巴黎協議，如果今年又勝選，那麼明年退出巴黎協議應當是在預期之中的事，當然對於川普的結束電動車強制令的舉動也不會只是說說而已，未來美國政策搖擺的風險已經存在。

川普認為美國之所以強大，是因為遠離了第一、二次世界大戰，因此川普認為拜登的外交政策是挑釁核武大國的作法，是將美國捲入第三次世界大戰的邊緣，他認為如果有第三次世界大戰的話，絕不是傳統武器的你來我往，而是毀滅性的敵我俱亡，是傻子、狂人才會做的事。

終結俄烏戰爭與加薩走廊衝突 重建商機是明年多頭重心之一

川普自詡為和平使者，上任就會終結俄烏戰爭與加薩走廊衝突，事實上，川普已經跟澤倫斯基通過電話，在通話中承諾將透過談判結束烏克蘭戰爭，而澤倫斯基6月16日在瑞士「烏克蘭和平峰會」表示，一旦國際社會同意烏方的和平方案，他將向俄羅斯提出這項終戰計畫。

國際外交講的是實力，沒有美國軍援的烏克蘭，就算不同意領土被佔，最終也不得不跟現實妥協。儘管可預期烏克蘭的和平協議會經過多次的折騰，但階段性的和平協議是會達成的，相信烏克蘭重建將會是明年的多頭投資主題之一，大成鋼與允強是潛在的受惠股。

川普也不支持以色列繼續打下去，但川普跟副手范斯都是堅定的以色列支持者，據傳以色列認為川普上台後，以色列將可得到更大的迴旋餘地，所以想等到美國大選結束再談判。

美中貿易戰升溫台商加速回流 晶片供應鏈返美產業大變動

照理說，紅海的緊張局勢還沒有解除，甚至為報復葉門武裝團體青年運動組織上周以無人機攻擊以色列台拉維夫，以色列7月20日派遣戰機襲擊葉門紅海港口城市荷台達(Hodeida)，造成至少三人死亡與87人受傷，青年運動組織7月21日又對以色列港口都市艾拉特(Eilat)發射數枚飛彈回敬，但遭攔截，如此的劍拔弩張氣氛下，歐線集運2410期貨不漲反跌破季線支撐，連四跌，不利貨櫃輪後勢展望。

川普提議對中國商品課徵60%關稅應該只是第一步，隨後將對「任何中國可能使用的技術」祭出限制措施，最高不超過100%關稅。照說川普此舉極大可能將重演2018年美中貿易戰之後，台商加速回流、供應鏈脫鉤，但這次不一樣的地方在於，川普對台灣也有意見，包括台灣奪走了美國的晶片事業，應該要付保護費。媒體解讀，川普認為自由貿易摧毀了美國製造業，一旦當選，可能將晶片供應鏈搬回美國，此舉等於當前全球晶片生態鏈將隨之大幅變動，不利於現況發展。

彭博社7月22日報導，以Jonathan Garner為首的摩根士丹利策略師團隊將亞洲和新興市場科技股評等降至中性權重，同時將台積電、SK海力士、東京威力科創自焦點股名單剔除，這是大摩自2022年10月以來首度調降科技股評等，理由是亞洲市場主流股通常是在聯準會首度降息前出現變化，台積電7月22日收盤939元，自1080元高點已拉回13.05%。

就算國防預算倍增買美國武器 也不一定能嘉惠台灣軍工產業

川普質疑美國是否應該協防台灣，川普前國安顧問歐布萊恩說，台灣國防預算應該從GDP占比2.5%提高到5%，2022年8月編列台灣2023年中央政府總預算時，當時國防預算編列了5863億元，占GDP比率約為2.4%。

但根據行政院公布2023年中央政府總預算，國防預算編列了6068億元，創下歷史新高，但未達GDP占比3%，過去也僅有2008、2009年達標3%，而台灣的國防預算大多用在買美國的武器，所以川普一口氣要台灣將國防預算提高一倍，還真是符合「保護費」的說法，同時也不一定能夠嘉惠台灣的相關軍工業者。

台灣夾在美中兩強之間，越來越沒有模糊的空間可迴旋，不管是親美或親中，都得認清事實─天下沒有免費的午餐。