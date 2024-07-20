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人人都是齊柏林！記錄台灣 守護台灣

聯合新聞網／ 理財周刊

文．蔡武穆

或許這是老天爺的安排，要再度喚醒台灣人對環境的重視，就在《看見台灣Ⅱ》開拍時，帶走了大家最敬愛的齊柏林。

延續齊柏林精神 湧現各界祝福與關愛

為讓疼惜台灣、守護台灣的精神能延續，「看見．齊柏林基金會」在齊柏林逝世滿一周年成立。

採訪中，執行長萬冠麗告訴我，基金會的每一步都走得艱辛，但也受到社會各界滿滿的祝福與關愛。

基金會成立沒多久，有一位素未謀面的朋友問起基金會的困境，萬冠麗說，辦公室在淡水比較偏遠，不好找人才，希望可以沿著捷運找到新的辦公居所。

隔了半年，這位朋友主動打電話給她，說剛好有一間房子要交屋，要不要來看看？

聚集千千萬萬的感動

萬冠麗也覺得好奇，怎麼會有這麼好心的人，不假思索地赴約，然而，看一看房子，覺得格局太小不符合公司需求，便婉拒了對方，沒想到，這位朋友馬上又說，還有一間九十九坪的房子，在石牌站附近。

經過幾番討論，這間房子就成為基金會目前的辦公室，而且免費使用到都更為止。

問起這位大哥為何這麼好心，他靦腆地說，看過《看見台灣》這部電影，很感動齊柏林對台灣的付出，感覺自己好像應該要為台灣做些什麼事。

我心裡想，千千萬萬的感動，或許這位大哥只是其中之一。

看見台灣的美麗與哀愁

2009年，齊柏林深入八八風災的現場拍攝，土石流淹沒了小林村，山川驟變遠勝於921大地震，他心痛地掉下眼淚，拍攝環境紀錄片的念頭油然而生，要讓大家一起看見台灣。

就在退休的前三年，放棄了四百萬的退休金，毅然投入環境的拍攝，他說，「再不做就來不及了！台灣無法等，我的體力也無法等！」

2013年《看見台灣》上映，締造了二億三千萬的票房紀錄，同時，也揭開台灣的神祕面紗──台灣的美麗、台灣的壯闊，以及台灣的哀愁。

如果你問齊柏林，台灣什麼地方最美，他會回答，沒有人的地方最美──沒有破壞、沒有污染，保存山河最原始的面貌。

然而，十年過去了，台灣到底有沒有改變？

萬冠麗說，《看見台灣》上映之後，行政院立即成立國土保育專案小組加強稽查(註一)，當時被染紅的後勁溪已經接近清澈的原貌，而被重金屬汙染的二仁溪業已恢復原本水質，只差土壤還需更多的時間復育。

喚醒產業界對環保的自覺

令人欣慰的是，產業各界對於環保的自覺，提升公司治理，並投入淨山、淨河、淨灘的活動，都是非常好的現象。

齊柏林從空中俯瞰台灣二十五年，除了《看見台灣》之外，亦留下了十萬張底片、六十萬張數位照片及一千小時的影像，記錄台灣這塊土地的歷史脈絡。

因此，基金會成立的第一個要務是，整理這些地景資料成為數位典藏，並透過主題策畫展覽，讓珍貴的山川地貌重現在世人眼前。

志工們一張一張的檢視，根據位置、地形、特色附上關鍵字，以便搜尋、歸檔、成冊。

被染色的河流 空中俯瞰觸目驚心

六年來，已經策畫了五檔展覽，包含《見山》、《逐岸》、《覓城》、《映河》，以及最新的《韌島》，讓無數人重新認識台灣。

河流是大地之母，真實反映我們對她所做的一切，齊柏林曾說，「你在調色盤裡所看到的顏色，我在空中的河流通通都看過」。

《映河》中，匯集三十條被染色的河流，對應五顏六色的調色盤，當你按到紅色，染紅的小溪在你面前淌血，當你按到黑色，一股黑色漩渦刺入眼睛，彷彿掉入無盡的深淵。

《韌島》探討環境及氣候的變遷，提倡「韌性」、「共融」，人與自然環境和諧相處，尊重大自然的原始面貌。

台灣西海岸，每七公里就有一個港口，幾乎水泥化，反觀台東的烏石鼻保留天然海岸線，大船進不了海灣，漁民捕魚回來，改搭小船上岸，相互尊重，就是「韌性」最好的案例。

環境教育 種下綠色幼苗

此外，「看見．齊柏林基金會」肩負起環境教育的責任，深入各國中小學，培養小小齊柏林。

萬冠麗說，「齊柏林空間」一年贊助二千五百名學童免費參觀不同主題策展，每年提供九十二場《看見台灣》校園巡迴公播，並與學童問答互動，種下綠色幼苗。

志工們自製教案內容，規劃山、河、海、城市、鄉鎮不同主題，五個學校一個模組，每月一個主題做創意教學，從雲林縣開始，延伸到嘉義縣、苗栗縣及彰化縣，帶領孩子走訪家鄉、認識家鄉。

孩子們去看了污水廠、焚化爐、海科館，對環境議題更有感覺，一位校長分享，過去孩子對淨灘活動意興闌珊，現在會拉著父母一起彎腰撿垃圾。還有一位老師說，看到孩子專注且思辨的神情，真的非常感動。

提供獎金補助 尋找下一個齊柏林

針對社會人士，基金會舉辦尋找下一個齊柏林的活動，設立「齊柏林環境紀錄獎」，每年遴選一位導演，給予獎金及宣傳補助，及「飛越台灣攝影獎」，鼓勵更多人投入空拍，把台灣的人文地景記錄下來。

雖然《看見台灣Ⅱ》永遠停留在齊柏林的心中，但是基金會並沒有停下腳步，《看見台灣Ⅲ》正如火如荼地拍攝，接棒齊柏林的使命和精神，用空中的視角帶領大眾認識台灣、了解台灣，進一步守護台灣。

註一：2013年《看見台灣》上映後，行政院長江宜樺依十六項問題的性質成立「土石管理」、「海岸及山坡地管理」、「環境品質管理」及「敏感地區開發管理」等四個工作小組，分別由經濟部、農委會、環保署及內政部等機關負責，加強執法取締不法。

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