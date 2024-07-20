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萊爾富零錢捐 扶助新二代發展

聯合新聞網／ 理財周刊

文．李三財

財團法人台灣賽珍珠社會福利基金會今年改隸為全國性組織，過去每年平均服務二百戶的經濟弱勢的新住民及其子女，未來擴大區域後將服務更多的新住民子女，擔任董事迄今已五年的筆者與有榮焉！並持續配合尤姵文董事長領導的董事會及近三十位同仁一起努力。

過去在服務過程中，賽珍珠的社工發現受助者因原生家庭的跨文化背景、經濟不穩定及家庭資源的匱乏、社會成見，很容易導致小朋友成長和學習上造成影響。儘管如此，許多孩子在逆境中仍努力不懈力爭上游，因為社會還是有許多團體及愛心人士默默關懷他們並長期提供必要之協助。

賽珍珠基金會與萊爾富共同攜手舉辦「2024年經濟弱勢新二代培力計畫」，呼籲大眾從7月10日至10月8日，到全台萊爾富各門市捐出手邊零錢，共同為貧困新二代掃除求學障礙，助他們早日脫貧自立。

記者會中，一位受助者瑋軒分享，三歲時因為父親乍然離世，不久後，媽媽又因為意外而脊椎受傷，導致家庭經濟陷入困境，一度需要親友幫忙，幸好賽珍珠基金會媒合認養人，提供生活教育經費，社工及媽媽也從旁鼓勵瑋軒勇於嘗試，讓她後來在課外活動中找到夢想，並在大家關愛下，勇敢追夢，連續二年奪下全中運划船項目金牌。

另一位分享者于姍則表示，由於媽媽來自中國大陸，兩岸的教育文化截然不同，導致她從小學開始就遇到學習困難，甚至一度想要放棄求學。幸好學校及基金會協助度過困境。

此外，于姍和媽媽也曾在溝通上存在較多衝突，社工幫忙調和讓她體諒到媽媽的苦心，因此決定繼續在學業上更勤勉！希望未來幫助像她一樣需要受助的孩子。

萊爾富數位行銷處行銷企劃本部劉嘉銓處長表示：「我們是有愛心的萊爾富長期關懷經濟弱勢新二代，希望透過全台1617家門市，共同幫助孩子實現夢想。」

願我們一起成為孩子們的貴人

尤姵文董事長表示，經濟弱勢的新住民子女，平均每個家庭需要六年的時間才能恢復穩定。幾乎所有家庭在接受扶助後都呈正向發展。甚至在學業上取得優異表現，如榮獲市長獎的表揚等等，孩子們所展現出來的韌性、毅力，令我們感動！

期待大家一起當孩子生命中的光，到萊爾富捐下您的一塊錢，一起努力改變孩子的未來！

(本文作者李三財為家扶基金會扶幼楷模、教育部第三屆全球留台傑出校友、就諦學堂創辦人)

▊感謝大家與賽珍珠、萊爾富一起關心新住民子女的成長！

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