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財報找驚奇 深挖潛力股 新光金轉骨拚翻倍

聯合新聞網／ 理財周刊

文．張興華

綜觀以上，不難看出台股與美股間的連動性，且權王台積電(2330)在美股發行的ADR(存託憑證)，於美股前一日收盤時的漲跌幅，更被視為台股隔日開盤時的先行重要指標之一。

台股與美股較大差異，就是台股各股每月都有自結前一月的營收報表，可做為市場投資選股操作時重要參考依據，而美股各上市公司，僅只有在每年的1月、4月、7月、10月的第二周起，發布前一季的營運財報。因此，美股每隔一段時間便有「超級財報周」的重要投資指標可供期待，而美股財報周也會持續二至三周的時間。

對於台股許多科技廠來說，3Q即意味著上半年備料及成品清倉與出貨已告一階段，並面臨下半年新的訂單及原料的供應，準備迎接下半年展開的生產旺季與拉貨潮。

雖然相較美股進入超級財報周讓台股表面上顯得有些落後，但台股仍有個股每月自結營收的優勢，尤其是7月上旬個股自結6月及累計1-6月營收報表，讓投資市場無論是內外資法人或是一般散戶，都可以從各公司營收報表中的月營收漲跌幅，及累計營收漲跌幅中，做為評估投資或調整手中持股部位的重要參考依據。

嚴選六月營收創高股 上市櫃各三檔潛力股

理周投研部本期即針對上市及上櫃市場中1,800多家公司自結營收報表中，過濾分析挖掘出光聖(6442)、晟銘電(3013)及藥華藥(6446)等三家上市公司，以及三家上櫃公司，分別為新復興(4909)、萬潤(6187)及康全電訊(8089)，上述六檔個股都具有6月單月營收創新高、月成長及累計今年1-6月營收年增率成長飆升等特性，堪稱為上市櫃市場中的績優潛力股。

網通族群也為台積電設備供應商的光聖，在AI市場需求大增的帶動下，股價在盤中及收盤上連續創新高。分析原因，除了6月營收為5.88億元較去年同期成長121.04%，亦較前一月成長18.8%，累計今年1-6月營收22.68億元，亦大幅成長70.47%。

另受惠美國基建工程加持，美系大廠拉貨動能強勁，且下半年需求動能持續，法人預估，光聖第二季光被動產品營收比重可望超過8成，獲利可望再創新高，估計每股盈餘將超過3元，全年預估可望挑戰8元。7月16日光聖股價帶量追高，不到10點即拉上514元漲停、大漲46元，再創歷史新高。

機殼大廠晟銘電AI伺服器ODM需求量增，自結6月營收為9.13億元，較去年同期成長96.67%，累計今年1-6月營收為40.64億元，與去年同比成長40.94%。國內法人看好公司機殼由Level 3代工轉型至Level 6以上的整體組裝，可望帶動產品報價及營收成長，估計業績持續成長可看到明年。

另，曾經投資連連失誤踩雷又慘賠的新光金，在經營層大換血後有了轉機，詳細報導請見1247期《理財周刊》。

圖片來源：Pixabay

※精彩全文，詳見《理財周刊》1247期，2024.07.19出刊。

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