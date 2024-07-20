文．洪寶山

在台股方面，金融股考量併購與聯準會降息題材的話，關注富邦金、中信金、新光金、開發金、京城銀；半導體股看好台積電、聯發科、日月光投控、漢唐等；汽車相關股追蹤東陽、堤維西、帝寶等；鋼鐵類股追蹤豐興、東和鋼鐵、大成鋼等。經過兩周後回頭看，多數個股皆有新高點，顯然已經有資金開始提前卡位。

台灣錢淹腳目又來了 股房兩市同步大漲

川普主政下的2018年開啟美中貿易戰，絕對是促使台商回流的起點，2019年台灣的銀行新增存款1.9兆元新台幣，2020年爆發COVID-19疫情，中國的動態清零政策加速了台商回流，2020年台灣的銀行新增4.2兆元新台幣，2023年新增3.1569兆元新台幣，根據中央銀行統計月報資料，自從2016年底40兆943億起算，至2023年底58.6兆元，七年增加18兆5719億元、46.32%增幅，從1980年代末期的台灣錢淹腳目，到2024年的台灣錢淹天花板，表現在股市單日最大量躍升到七千億元水準，今年前五月預售全台銷售金額1.1兆元，年增率高達一倍，台灣重現股房兩市同步上漲的榮景。

台商回台投資資金陸續解禁 商用不動產需求勢必被放大

近幾年來由於聯準會營造超長期低利率環境，台股走了十四年多頭行情，被動式ETF大受歡迎，特別是高股息ETF，管理超過十兆元資產的國泰金董事長蔡宏圖表示，台灣民眾多儲蓄、少投資，如今傳統儲蓄已不能滿足客戶需求，必須靈活資產配置，因應趨勢發展，這觀點符合新任金管會主委彭金隆希望把台灣打造成亞洲資產管理中心的構想。

據經濟部投資台灣事務所最新揭露資料顯示，投資台灣三大方案自2019年七月起實施至今年六月，總投資金額近2.3兆元，但2019年八月《境外資金匯回管理運用及課稅條例》規定，回流資金需受「五年內不得投入不動產」限制，換言之，今年八月起，首批台商回台投資資金將正式解禁，預期從產業投資、金融資產獲利了結，轉進土地、商用不動產等將可能是資金流向的趨勢之一，初估規模至少百億元，隨著美中貿易衝突持續、全球供應鏈重組，台商與外商購地興建總部，購買大面積商辦、廠辦的需求勢必被放大。

例如黃仁勳在六月台北電腦展期間便釋出在台灣蓋總部的利多，表示五年內要建很大的設計中心，最少招聘千人，後來媒體報導表示輝達的第二座研發中心可能選在離內湖車程僅十到十五分的南港，市場傳言地點就是潤泰新的「潤泰玉成辦公大樓」，當然潤泰新以保密協議，無法回應任何市場傳言。

黃仁勳效應讓台灣的國際能見度增加，近期商用不動產市場已出現更多的外資詢問，仲量聯行商業不動產部董事總經理侯文信表示，輝達AI旋風吸引許多外資詢問商辦大樓，帶動商用不動產升溫，今年上半年許多成交案都是買方自用，代表有產業發展的需求。

北市商辦市場需求強勁 相關概念股題材升溫

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，觀察這波AI熱潮，以IC設計、半導體產業受惠最深，IC設計以研發空間擴充為主，帶動科技業廠辦或辦公室需求，科學園區土地長期供不應求，若有標的釋出，都會吸引大廠積極搶進。台北市商辦市場需求強勁，但提供綠電方案供租賃的Ａ級辦公室仍相對稀缺，台北市供租賃的65棟Ａ級商辦，已提供綠電方案僅有13棟，佔29%租賃總供給面積。

在台股的營建股當中，有一些公司特別注重商用辦公大樓，例如皇翔的台汽北站頂級辦公大樓，預計2024年完工並開始招租。國建正在南港興建利百代商辦大樓，今年也有望完工並對外招租。三圓在新光三越Diamond Towers開幕營運後，收益性不動產的租金收入也明顯增加。龍巖砸44.8億元在台北市南港車站旁忠孝東路上的捷運南港站２號出口處的自有土地，將採自地自建新的商辦大樓，屬於黃金級綠建築的新地標。