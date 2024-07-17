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光澤醫美集團二度參與瑞星盃 共同讓韻律幼苗的美力綿延綻放

聯合新聞網／ 理財周刊

閉幕儀式頒獎-吳亮廷醫師

瑞莎帶著小選手們遠赴各國征戰，拿下近百面國際獎牌的佳績，這群體操小將們更讓高標準的烏克蘭教練讚譽有加。瑞莎表示，感謝各界的幫忙，有了大家的支持讓他們更加茁壯，更想在國際舞台代表台灣，讓台灣被世界看見！因此，希望更多人能夠親身體驗台灣的美好，今年度由瑞莎主辦的瑞星盃韻律體操國際邀請賽將於7月5日至7日舉行，給小選手們一個增加比賽經驗的舞台，更讓台灣的賽事能成為國際韻律體操圈的體壇盛事。

光澤醫美集團今年更二度贊助此盛事展現企業社會責任，劉宏貞醫師也獲邀出席開幕活動共同觀禮。品牌核心「美於形、安於心、專於質」，與體操追求優美體態外表以及背後所需的辛苦訓練不謀而合。光澤醫美集團期待能凝聚更多力量，與社會共同進步，和瑞莎與小選手一同努力，登上全世界的舞台，讓世界看見台灣。身為皮膚管理專家，光澤醫美集團考量體操小將們年紀小，頭髮質地細膩，但因賽事時常需要盤髮造型可能造成頭髮受損，特別贈予光澤診所王朝輝醫師精心研發的DR.SHINE漾澤修護滋養、淨屑煥活系列等清潔養護品，共同呵護小選手們的美麗健康。最後由吳亮廷醫師頒發獎金鼓勵小選手們的辛勞佳績，期勉繼續努力前行！

光澤醫美集團執行長王朝輝醫師也表示，如同光澤對於院內所有醫師的持續培訓一樣，深知人才培育過程十分艱辛，作為一個有社會責任的企業，認為支持不應侷限於一個領域，而應涵蓋身心靈各個層面，希望選手們能在光澤的陪伴下，在專業領域中持續前進，由內而外綻放自信的光芒，展現無可取代的美麗。

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