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細胞新藥創新受肯定 育世博獲「傑出新創獎」

聯合新聞網／ 理財周刊
▲ 育世博獲「傑出創新獎」
▲ 育世博獲「傑出創新獎」

由台灣生物產業發展協會舉辦的「2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」10日於「BIO Asia–Taiwan亞洲生技大展」中公布獲獎名單，致力於開發創新細胞新藥的生技公司育世博-KY（股票代號：6976，以下簡稱育世博）以優異的創新性及研發能力與營運潛力之表現榮獲「傑出新創獎」。育世博執行長蕭世嘉表示，非常感謝評審團對於公司的肯定，公司也將持續專注研發與創新，希冀早日為癌症病患帶來福音。

蕭世嘉執行長指出，育世博自2017年以來，建立兩大技術平台-抗體細胞連結技術（ACC）與γδ2T細胞，並推動三款細胞新藥產品通過美國FDA與臺灣食品藥物管理署的核准進入臨床一期，充分表現出育世博團隊卓越的研發能力。育世博持續全力推動創新藥物的開發，並拓展到更多適應症，希冀未來能夠造福更多病患。

育世博以連結技術為專長，所建立抗體細胞連結技術（ACC）平台是衍生自諾貝爾獎得主Carolyn Bertozzi博士發明的生物正交化學；這種技術無須基因編輯，能讓科學家採用與活細胞相容的化學來將抗體連結至細胞上，增強免疫細胞對癌細胞的辨識力與毒殺能力，整合了T細胞銜接體與細胞療法。ACC和γδ2T細胞技術有潛力突破現有免疫療法的瓶頸，如T細胞耗竭或腫瘤抗原辨識機制失效。

作為國內外異體細胞新藥開發領先公司之一的育世博（6976）以其獨特的抗體細胞連結（ACC）和γδ2T細胞兩大技術平台有別於傳統CAR-T療法，不需要對T細胞進行基因工程處理，直接將抗體與免疫細胞相連接而製成細胞新藥，且γδ2T細胞的優勢在於其無GvHD（移植物對抗宿主病）的風險，因此相對以αβT細胞為主的CAR-T，具有低GvHD風險的特性，除了癌症以外，在自體免疫疾病治療中亦具有重要的潛在價值。　　

細胞療法已在癌症領域展現出巨大潛力，近年來，多家國際大藥廠與生技公司紛紛推進這一自體免疫疾病領域的發展。隨著研究和臨床試驗的推進，育世博的ACC和γδ2T細胞技術平台預期亦將擴大發展方向，目標為自體免疫疾病患者帶來更多福音而努力。

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