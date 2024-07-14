新3千金展風華 3萬點有譜 華城1000元的秘密

文．張興華

台股七月紅紅火火，新三千金股誕生，雖兩檔華城(1519)及亞德客-KY(1590)曇花一現，唯台積電(2330)穩穩站上千元大關不墜，台積電是大盤指數先行指標，以此波段漲幅推估，指數有機會挑戰歷史新高點3萬點，而華城及亞德客-KY雖千元俱樂部加入不久，但傳統產業曾經千元榮耀也非無基之彈，本刊前兩期均有報導AI延伸與外溢效應將持績在台股激情演出，前述兩檔個股事實上也搭上AI狂潮題材，華城因AI算力提升電力需求增加，亞德客-KY則搭智慧自動化，才能雙雙在千金榜上展風華。

AI題材熱度未減，且應用範圍擴大，帶動台股在七月的交易日裡紅紅火火、屢創新高。其中台積電扮演火車頭角色，帶領供應鏈族群及黃仁勳點名的AI概念族群等相繼發威。同時，國內外法人一致看好台積電先進製程及訂單滿載，先後調高台積電股價及評等，讓台積電股價得以一路過關斬將，如願於7月4日攻上1000元關卡之上，寫下新高紀錄，並守穩在1,005元，同時也將大盤推升至23,000點以上。

值得一提的是，7月4日不單是台積電股價站上千元關卡，同時華城及亞德客-KY股價也在盤中分別攻上1,000元關卡，成為同一日盤上誕生3千金的熱鬧局面，雖然華城與亞德客二檔股價於7月5日及7月9日分別跌落千元關卡，但一日3千金的盛況也成為台股的新紀錄。

台積電每跳一檔5元 影響大盤指數40點

台積電股價站穩千元晉身為1,000元俱樂部之列，換算其公司市值也超過新台幣26.06兆元，權值約占台股總加權指數的35%，這也象徵了台積電後續股價每上下跳一檔即以5元計算，權值影響大盤指數一檔上下便是大盤指數40點。

由於台積電先進3奈米蘋果(APPLE)及輝達(NVIDIA)AI晶片製程的生產線滿載，訂單已接至2026年，在市場需求大於供給的情況下，台積電也順勢調漲產品報價3-4%。此外，晶片設計的美國超微(AMD)半導體、高通、英特爾及博通等科技公司，也是台積電的重要客戶。

為因應產能上的需求，台積電近期也朝積極擴廠方式來因應，同時也將晶圓產品生產外包，再擴增至先進封裝的業務。目前台積電於北中南擴廠的佈局計畫及進度，分別有竹科寶山及高雄楠梓園區第二廠，其二奈米廠二座興建中；南科封裝二廠、中科及竹南封裝二、三廠也在興建中，另在嘉義今年計畫興建封裝廠，屏東則傳出有意設廠，目前仍在進行評估。

受到訂單滿載、產能持續擴充，加上進入第3季生產旺季，連同美國近期通膨放緩及各項經濟指數降溫，市場預期九月聯準會降息機率大增，推升美股道瓊指數、納斯達克指數及標準普爾指數均接連創新高。同時，美股看好AI市場應用，包括微軟、蘋果、亞馬遜等大型科技股股價也接連創新高等因素，外資法人開始紛紛調高台積電的目標價，其中摩根士丹利將台積電的目標價由1,080元，調升至1,180元；另一家ALETHEIA，更是看好台積電後續獲利能力，將目標價調升至1,400元，為所有外資調研機構的報告中，最看好台積電的獲利能力者。