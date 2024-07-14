文．洪寶山

別說資深股民，台股這漲勢猛到連外資都想放空，短線上，加權指數連六漲，但外資從7月3日到7月9日為止，在台指期加碼10049口未平倉空單，截至7月10日收盤，加權指數不跌反漲1128點，不知道下周三(7月17日)台指期月最後結算日之後，外資會不會後悔連續三個月在台指期放空輸錢的決定？還是說，外資繼續不死心再戰8月合約空單呢？

台股驚驚漲硬是不回頭 定期定額加碼克服患得患失

台股有多兇，「龍」德造船從6月14日的121元漲到175.5元，大漲+45%，然後台灣「虎」航6月17日從49.3元接棒漲到74.2元，+50.5%，現在雄「獅」、「鳳凰」也蠢蠢欲動，台股有龍鳳獅虎加持，只得一個「猛」字可以形容。

加權指數今年從17930.8點開始起漲，截至7月10日收盤24007點為止，已經累積6076.27點、+33.89%，可以說是普天同慶的漲勢，不知道有多少人打敗大盤的33.89%漲幅呢？

也不能怪主力太會洗盤或是輪動太快，追根究柢，還是想賺快錢的一夜暴富心態作祟，以及害怕以前追高套牢，最後停損在低位的惡性循環再次發生，於是在大多頭行情裡做短線賺小錢，本想抓最佳時機進場，怎知看回不回的在場外等了又等，最後耐不住想賺錢的誘惑，追高進場告訴自己這次要抱緊做波段，一進場就開始震盪洗盤，一整理又是兩個月，耐不住套牢的空虛寂寞，結果又在整理尾聲的破線洗盤給嚇出場了。明明多頭行情就像是三伏天般的熱到不行，但賠錢的心情卻像是吃剉冰般的冷，問題出在哪呢？

前兩天看到有媒體講ETF定期定額的文章，表示以過去二十年大盤指數進行回測，若跌破六十日均線採取定期定額投入一萬元，直到指數站上季線時停止投入，那麼投資報酬率達161%，總資產達219.2萬元，看似不錯，但要當退休養老金好像還差很多。

如果每個月持續定期定額一萬元不間斷，二十年的累積報酬率達140%，看起來是比選擇進場時機的方式略為遜色，但累積的總資產卻多出一倍，達576.1萬元，這個金額再加上勞保月領二萬多元，勞退月領二萬元，如果沒有房租、兒孫爭氣的話，順心的退休生活就還可以。

賺錢秘訣在定期定額不斷投資 而不是找最佳時機一把all in

所以投資賺錢的秘訣在不間斷的定期定額，而不是選擇最佳的進場時機，一把all in定輸贏。從這個角度來看最近月配息ETF的大跳槽風，無疑就是把ETF當作類似追逐飆股的投機心態，以及擇機進場的操作方式，不知道逐水草而居的ETF股民，有沒有過去二十年的操作紀錄可以回測分享。

當然因為從2010年之後在聯準會長期維持低利率環境，股市走了一波長達十四年的牛市，因為ETF在多頭行情會填息，所以追逐高殖利率的ETF是無可厚非，也的確會提高績效，加上買ETF不用擔心類似個股炒作一波題材後就進入長年的躺平整理走勢，所以最近很多ETF股民跳槽到00934這檔每股配息0.33元，號稱年息19%，創ETF史上年化配息率最高的紀錄。無怪乎，根據集保中心統計，00934截至7月5日，股民來到8萬1990人，和6月28日的5萬4746人相比，周增2萬7244人，暴增近五成。

00934還沒除息成分股 多半還在整理格局

這幾年除息前有行情的股票，通常除息後會拉回整理一段時間。反之，除息前若沒有行情，除息後就有填息的機會。打開00934的投資組合名單，還沒有除息的成分股有鈊象5.61%、中美晶4.67%、漢唐3.85%、統一3.39%、瑞昱3.18%、群益金鼎證1.89%、潤泰全0.76%、遠東銀0.62%、國票金0.54%、遠百0.5%、信邦0.49%、長榮鋼0.48%、亞泥0.48%、微星0.47%、統一超0.46%、裕融0.44%、大聯大0.43%、中租-KY 0.41%等，有一半是處在整理格局，換言之，無論是除息前或除息後，整理格局的個股都存在潛在上漲的機會。

台股目前幾檔月配息ETF，包括00940、00939、00929、00934、00936、00944，其中00940是近期股民減少最多的一檔，由於政策降溫高股息ETF吸金的資金排擠，00940掛牌後一度下跌7%多，於是當市值回穩到10元以上後，連續六周股民出走，統計從5月31日的99萬8196人開始，已經累積減少5.56萬人，估計7月11日除息之前還會繼續減少，主要就是當初被年化殖利率8%的宣傳文吸引的股民，選擇跳槽到其他高殖利率的月配ETF。

不過反過來講，第一個月配息不如預期，不代表後續就沒有雪恥的可能，畢竟金融業很講究信用，如果當初募集給的預期落空的話，那麼將來要再募集新基金恐怕會被投資人打臉。