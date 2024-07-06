小資族無痛「穩吃黃仁勳紅利」 00935帶你搭上十年AI浪潮

台股從萬五突破兩萬攻兩萬五千點，類股領漲除了AI還是AI，這股產業大趨勢已在全球資本市場定了調，大盤指數近一季達20.4%，但有一檔被動型ETF在同期間上漲25.4%，不僅彼此連動性大，打贏大盤，該檔ETF的輝達概念股比重達約69%，可說是隱藏版的AI ETF。

AI股飆，輝達市值一度超過微軟

6月18日全球資本市場迎來了關鍵里程碑事件，在過去十年股價上漲300倍後，AI股龍頭輝達(NVIDIA)終於登上「全球股王」的寶座，再次證明了人工智慧技術的市場潛力和投資者的極大興趣。當天輝達股價上漲3.51%至135.58美元再刷歷史新高，市值規模達到3.34兆美元，一舉超過了微軟(Microsoft)和蘋果(APPLE)。

AI商機大未來！10年市場擴增24倍

美國半導體協會(SIA)估計，人工智慧(AI)與物聯網(loT)將長期推升全球半導體產值，2030年產業總營收上看1兆美元，而AI世代是運算(Computing)史上第4個，也是最強悍的週期。在聯合國科技與創新報告中預測，全球AI市場規模預估在2020至2030年間將成長24倍，將引領各式創新科技飛躍式增長。

00935搭上AI十年紅利

如何跟上這波十年的AI浪潮？除了個股外，AI ETF也備受矚目，以00935為例，00935可說是隱藏版AI ETF，因為在00935持股中(截止至6/26)，台積電(2330)占比32.25%，聯發科(2454)占比15.02%，其他輝達概念股合計占比22.1%，三者共計69.37%。

00935特別的是打破只投資單一科技主題的限制，不錯過任何創新科技的未來成長契機，在績效方面自成立以來表現驚人，報酬率超過3成，淨值和股價也屢創新高，且回測定期定額台灣創新科技50指數，5年勝出大盤達2.5倍。受惠AI狂潮，未來表現值得關注。相比其他ETF的股價，小資族約花2萬元左右，就可買進一籃子「AI股」，穩吃輝達紅利！

台版QQQ！ 00935爆發力強

00935可媲美台版的QQQ，QQQ為全球規模第五大的ETF，和00935一樣，主要以科技股為主，而且00935與QQQ在選股時皆納入研發費用為篩選條件，台灣創新科技50指數(00935追蹤指數)和那斯達克100指數(QQQ追蹤指數)的歷史走勢圖十分相似，但近兩次低點的反彈幅度台灣創新科技50指數都更勝一籌(參考圖一)，要說00935是更有爆發力的台版QQQ一點都不為過。