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你不知道的AI飆股！智慧機械與機器人前世今生 生技AI的潛力

聯合新聞網／ 理財周刊

文．張興華

AI教父黃仁勳訪台颳起全球的AI風潮，讓AI成為時下最夯的話題，舉凡與AI搭上的產業更被視為最熱門的標的，尤其被黃仁勳點名的台積電(2330)、京元電(2449)、信驊(5274)、緯創(3231)、鴻海(2317)等17家供應鏈台廠，更成為內外資競逐追捧的熱門股。但前述個股多屬AI生成供應鏈族群，而AI運用真正價值核心所在，終究還將是取決結合AI應用生產的商品(市埸)及商品製造設備的需求。

GPU取代CPU縮短生藥開發時程

法人指出，黃仁勳點名的AI供應族群，基本上是屬於上游的生成階段，而AI的真正主流價值，並不侷限於技術源頭供應鏈的技科產業。

要體現AI的實質價值面，應該要回到AI科技的應用(生產設備)及應用AI所產出的終端商品，畢竟廣大的消費市場才是真正AI的主宰。

前期本刊已經就黑洞效應延伸至重電產業可望受惠，主因AI運算力大幅提升後，電力需求也將增加，這也是台美兩地分別投入數千億元強化公共建設電網的原因。而生技產業連續兩期報導說明，當然除7月25日生技展登場，題材性十足外，最重要是黃仁勳在台演講時，指出GPU應用於生技業可取代CPU大幅降低成本並提高效力，智慧型AI藉著大數據的收集與分析，再經過高精密的運算技術，究破了現有科技、生技、醫學、製藥的研發瓶頸，展現的成效已超過人類智慧研發相關技術運用的時間至少縮短5-10年以上。

舉例來說，當生醫製藥業研發過程，透過導入AI的大數據分析與快速模擬用藥情境等的精密運算，已大幅縮短新藥的研發流程。

現階段經由AI運用，已經在許多藥物設計上做出貢獻，其中美國波士頓生技公司經過海量的數據分析後，成為全球第一個由AI設計研發，並成功進入臨床階段的抗癌抗體，仰賴的是AI能夠「模擬人體」內的免疫系統運作，這項技術在生物工程學界掀起革命，更立下AI製藥重要的里程碑。

此外，AI技術也被廣泛應用於臨床醫學的數位顯影及門診醫療上，大幅提升病人數位影像的辨識性，以及醫師臨床和門診看診用藥的精準性，不容否認，AI智慧醫療已帶領現階段的數位醫療跨入到精準醫療領域中，生技股王保瑞(6472)近日股價攻漲力道強勢，從代工(CDMO)進行併購擴大營收規模，被業界喻為「生技業鴻海」，且傳該公司也準備結合AI跨入新藥開發，因為AI開發新藥將大幅縮減過去高額臨床時間與資金。

AI末端生活應用將引爆大商機

另外，AI末端應用可以較早發酵當屬智慧自動化機械，就目前所見的AI應用，仍偏屬相關的專業領域，如數位科技、生技醫療等，但相信人們真正期待的是AI應用之下所產生的民生用品，或是供應民生用品的自動化生產設備(含機器人或機械手臂)。面對台灣有近98%，高達163萬家中小企業來說，這才是AI後續開發的市場大餅，而仿人類的人形機器人黃仁勳認為可創造出260億美元。

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