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美國總統辯論 牽動台幣走勢

聯合新聞網／ 理財周刊

文．洪寶山

拜登跟川普兩個年紀加起來一五九歲的老人，在美東時間6月27日首場電視辯論會，現場沒有聽眾，兩位候選人不能跟競選團隊有互動，禁止攜帶道具與事前做好的筆記上台，中間有兩段短暫的廣告時間，講臺上只有紙、筆和水，輪到誰發言時，該名候選人的話筒才會被打開，不過這場辯論會並沒有讓世人對兩位的政策目標有新認識，兩位都是重申在此之前的競選演講中已經表達過的立場。

反倒是九十分鐘內，兩位都聚焦在批評對方過去的一言一行，並進行人身攻擊，例如拜登揪著川普不久前被裁定在封口費案中有罪，成為美國歷史首位在刑事案件被定罪的前總統。而川普則批評拜登是遭到中國操縱的「滿洲候選人」(Manchurian candidate)，「他收中國的錢」，以及提及拜登兒子亨特被裁定非法持槍罪。

拜登是否能當總統 《經濟學人》無情批判

辯論會後RealClearPolitics追蹤的賭盤顯示，拜登在十一月連任的機率為19.2%，川普則高達54.8%，接受《路透》訪問的十三名選民，在辯論會後有十名更看好川普，《Axios》的受訪結果顯示有七分之六的搖擺選民決定靠向川普。

《經濟學人》強調，首場辯論會是用來回答拜登是否適合當總統的問題，這點已經成功，美國人在兩個都不想投的候選人之間，初步有了想法，2020年投票給拜登的五十一歲Meredith Marshall表示：「毫無疑問，我會投票給一個騙子和罪犯(川普)，也不會投給一個神智不清的人(拜登)。」

《經濟學人》6月28日社論：「在苦悶的九十分鐘內，拜登糊塗又語無倫次，坦白說太虛弱了，無法處理下個四年的全球最難工作。」美聯社總結辯論前半個小時的雙方表現：「拜登雜亂無章的回答，有時在為自己的政策和記錄辯護時語無倫次。川普則在經濟、墮胎和北約成員國國防開支等問題上撒謊。」

雙方第二場辯論將由美國廣播公司主辦，日期定在9月10日，但八月民主黨全國委員會(DNC)代表大會上，將正式提名拜登為總統候選人，民主黨是否陣前換將要密切觀察。

川普如果重返白宮 哪些產業率先受惠

在首場辯論會之前，瑞銀在美國大選觀察報告中表示，今年美國選舉最有可能出現的情況有兩種：首先是拜登獲得連任，但國會不過半；另一種情況則是川普重回白宮，共和黨也成功控制參眾兩院。瑞銀認為基於政策面考量，如果川普完勝，併購審查活動減少的金融，監管放鬆的石油、受惠於貿易保護主義的汽車、鋼鐵與半導體等產業將是主要受益的首要族群。

在銀行與保險股方面，瑞銀挑選了摩根大通(JPM)、美國銀行(BAC)、富國銀行(WFC)、高盛(GS)、摩根士丹利(MS)、聯合健康集團(UNH)、Humana(HUM)等個股；在能源股方面，看好埃克森美孚(XOM)、康菲石油(COP)等個股；汽車股挑選福特(F)、通用汽車(GM)，鋼鐵股挑紐柯鋼鐵(NUE)、Steel Dynamics(STLD)；在半導體股方面，看好英特爾(INTC)、德州儀器(TXN)、應用材料(AMAT)、KLA公司(KLAC)等個股。

如果循著瑞銀的選股邏輯，在台股方面，金融股考量併購與聯準會降息題材的話，關注富邦金、中信金、新光金、開發金、京城銀；半導體股看好台積電、聯發科、日月光投控、漢唐等；汽車相關股追蹤東陽、堤維西、帝寶、華孚等；鋼鐵類股追蹤豐興、東和鋼鐵、大成鋼等。

弱勢美元年代不遠 台幣未來可能緩升

在貨幣政策方面，川普曾經公開批評聯準會的強勢貨幣政策，認為美元太貴了，這其實是商人的思維，保護主義也是，所以可以推測在川普執政的時候，聯準會將會比現在更積極的推動降息的進程，預期弱勢美元的年代不遠了。

但美元的弱勢不一定代表台幣長線就是強勢，這還是得看通膨的降溫情況，如果通膨下滑的速度不如聯準會預期，那麼此時的弱勢美元代表著更弱勢的亞洲貨幣，但如果通膨降溫符合聯準會的預期，那麼弱勢美元就代表台幣的升值。

在美中貿易戰越演越烈的過程，台商回流是大趨勢，配合聯準會降息，再加上美國要買台灣的晶片，台幣升值是可預見的情境，台灣央行對於台幣走勢，多數時間傾向於貶值多過升值，但干預台幣匯率會牽扯到美國的匯率操縱國的名單議題，對於美國而言，比較在意台灣央行阻止台幣升值，因此縱使台幣重返升值趨勢，估計也會是以緩升為主。

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