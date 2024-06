AI概念不死 但要撐過半年報與日圓貶值的考驗

文.洪寶山

上週適逢小道瓊股指的四巫日,引述媒體對四巫日的解釋:「四巫日,指的是每年三月、六月、九月和十二月的第三個星期五,這一天同時有四種金融衍生工具到期,包括股指期貨、股指期權、個股期貨和個股期權。每逢四巫日,市場波動性劇增,交易量暴漲,對於投資者來說既是挑戰也是機遇。」

美股四巫日 是挑戰也是機遇

結果6月21日的道瓊指數漲15.57點、+0.04%,盤中高低點振幅達196點,以道瓊指數目前約39100點左右來說,0.5%,相信很多新手小白對這次小道瓊股指四巫日行情一定感到失落。事實上,期指最後結算日行情,劇烈波動不一定發生在當天,提前一天或延後一天也是常見的模式,例如巧遇FOMC利率決策會議,所以可以發現道瓊指數在6月20日漲299.9點、+0.77%,6月24日漲260.88點、+0.67%,波動率都比四巫日當天來得明顯擴大,就可以證明這點。

那麼,要怎麼研判四巫日的機遇有多大呢?就經驗來說,通常越接近四巫日,遇到的議題越多,那麼,四巫日就有推波助長的效果。

另一種就是四巫日之前陷入狹幅的盤整行情,基於物極必反的原理,四巫日當天就成為市場動盪的藉口,例如2022年3月18日那斯達克指數上漲+2.05%,當周漲1050.03點、+8.18%漲幅。

根據維基百科的描述:「根據Stock Trader's Almanac的數據,歷年一季度四巫日當週美股更大機率看漲。在過去41年裡,標普500指數上漲了27次,而那斯達克指數上漲了25次。但四巫週之後的一週卻恰恰相反,標普在過去41年中有27年下跌,而且經常是大幅下跌。」

複製蘋果成功模式 輝達挑戰美股市值王

本周剛開始遇到黃仁勳二度申讓輝達持股的利空,好像吻合四巫周後的隔周大概率的下跌的統計數據,但華爾街對輝達的評價仍高,從140.76美元高點拉回到118.11美元,也不過三個交易日就反彈回126.09美元,守住二十日均線的輝達,市值重返3.1兆美元,距離超越蘋果與微軟僅差1100億美元、2500億美元。

原本的AI霸主谷歌搭配三星的S24推出首款具有實質AI應用的智慧型手機,以2.29兆美元市值追趕著,除了蘋果落後一年發展AI之外,微軟與輝達算是AI第一梯隊,那麼輝達有沒有可能打破多年來軟體股雄霸市值王的機會呢?

當然蘋果也是軟硬兼吃,而且硬體的營收比重還是比較高,但如果少了Apple Store的APP生態圈的話,蘋果的市值評價不會推上三兆美元市值。

同樣的,輝達正在複製蘋果的成功模式,CUDA在軟體的護城河,讓輝達有時間可以攻城掠地,自動駕駛與機器人兩大新創科技一旦成氣候,就很難說會不會擠下微軟成為美股市值王。

牽動台股漲跌 從蘋果轉移到輝達

因此,牽動台股漲跌的力量從蘋果已經移轉到輝達,6月25日輝達甩開黃仁勳二度賣股的利空,反彈6.76%,激勵加權指數6月26日漲110.72點、+0.48%,盤中最高來到23074點,盤中四度挑戰上方的五日均線壓力,最後不敵解套賣壓,臨近午盤時一度從23031點快速拉回到22893點,價差138點。

因此,如果沒有消息面的影響,下半周可能再次回測十日均線22861點支撐,目前已知急跌會有避免恐慌的護盤干預,所以急跌並不是壞事,可加速加權指數的日KD(K值70.65、D值79.56)技術性修正進度。

AI應用落地第一個旺季

最近兩周的走勢重要,因為加權指數的周KD值已經處在頂背離的狀態,而且從12629低點上漲以來,七月正好是第二十一個月,雖然加權指數受到台積電的影響甚大,而台積電又跟摩爾定律的十八至二十四個月的周期相關。

所以儘管七月有可能受到半年報影響發生轉折,但依照目前七檔千億級規模的ETF(元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、富邦台50)合起來超過1.88兆元,多頭應該還有機會續命到第三季結束,畢竟AI實際應用落地的第一個傳統旺季,還是有期待。

日圓貶值成總經面變數

輝達一漲,市場資金立馬回到散熱跟機殼股,奇鋐、健策、勤誠等人氣指標股在資金匯集下分別上漲5.56%、8.08%、5.86%,看似重新回到多頭均線排列,但是同族群的個股卻有點跟不上,例如雙鴻、高力,甚至二線AI PC的宏碁、仁寶、神達等個股在台北電腦展前後放大量上漲後,現在進入到量縮盤跌的走勢,只能前進、不能後退的AI概念股,可以說,經過黃仁勳來台將AI概念股的市場情緒推到最高點,現在進入到題材的空窗期,只能等待營收成長兌現預期,缺乏業績支撐的蹭AI新聞的題材股恐怕還沒等到第三季旺季就已經被半年報擊落躺平。

尤其是最近的日圓貶勢可以說殺紅了眼,台幣也順勢貶值到32.622元,隨時有可能跌破前波32.696元低點,要留意外資的動向,尤其是連續兩個月在台指期空單上面大賠之後,七月合約還是累積空單,截至6月26日收盤累積25652口未平倉空單,是否會一口氣討回五、六月的虧損,相信日圓會在這個夏天貶多遠將是總經面的一大變數。

整理結束 剛從低位起漲的IC廠

23000點的加權指數,雖然選股難度高,但還是有整理結束、剛從低位起漲的個股,例如祥碩、台光電、材料-KY等。祥碩為高速傳輸晶片公司,產品主要分為PCIe、SATA與USB三大類,板卡端晶片包括PCIe to USB或PCIe to SATA、PCIe Switch晶片,包括中國業務約佔25-30%營收比重,外接硬碟晶片約佔20%,包括USB to PCIe、USB to SATA等晶片。代工比重約50%~55%,自有產品的毛利率較高。

台北電腦展上推出領先全球的USB4 80Gbps、120 Gbps實體層,逐步實現龐大資料與高解析度影片轉瞬即得的可能性。針對AI伺服器推出PCIe Gen5實體層,滿足傳統及人工智慧伺服器市場對於高性能計算和大數據處理需求,進一步強化傳輸速率、減少延遲、支援更多高性能設備之效能。但今年的PC景氣屬於溫和復甦,成長度受壓抑,加上新產品對今年營收貢獻佔比仍不大,預估今年營收約82.7億元,毛利率約55%,稅後EPS約58.1元,以6月26日收盤價2220元計算,本益比約38.2倍,含息20元。

銅箔基板廠 iPhone滲透率提高

台光電為專業銅箔基板廠商,主要產品為銅箔基板、黏合片以及多層壓合基板,主要客戶為華通、臻鼎-KY、欣興以及健鼎等,終端應用為基礎設施佔55-60%,手持式裝置佔25-30%,終端客戶為三星、蘋果、華為、思科。主要的成長動力來自於iPhone滲透率提高,因此前期WWDC之後,華爾街對於今年的iPhone出貨量提高,有利於台光電的展望。今年營收預估585億元,毛利率30.5%,稅後EPS 28.2元。