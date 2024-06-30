專法陸續解禁資金回流 Sunland Mark打造企業總部絕佳標的

文/理財周刊新聞中心

台灣高科技產業迅速發展，以及境外資金匯回專法，資金不得投入房地產的限制，可望陸續解禁。因此，交通便利的內湖科技園區，在廠辦大樓長期炙手可熱，國內外企業總部紛紛進駐下，現在更看好台商拓展版圖的強勁剛需，頂級整棟廠辦Sunland Mark也稀有釋出。

2019年8月15日「境外資金匯回專法」上路，提供為期兩年的租稅優惠。財政部先前表示，專法共引導資金實際匯回3,351億元，而透過專法匯回資金五年內不得投入不動產，會按照匯回時間點陸陸續續「解鎖」，至今年8月，可望陸續解禁。根據統計，專法共引導3,300餘億元回台，其中已有超過1,700億元落實投資，多是投資廠房、設備。

在中美貿易戰之下的台商回流擴廠、企業整合旗艦總部等，以及「全球淨零排放」趨勢下，企業勢必得升級辦公室，以達到歐美客戶減碳或碳中和需求，尤其明年碳費開徵後，商用不動產波動將更劇烈。尤其房地產市場，整棟商用不動產釋出稀缺，去年崇越科技以53.5億入駐中國開發西湖段廠辦、中壽以83.5億元標得精英電腦大樓，今年第一季台達電更砸下約47.9億元，帶租約買下內湖科技園區「南山瑞光大樓」、「南山立豐大樓」，總交易金額最高，顯示企業更傾向整棟交易，商用不動產需求持續熱絡。

與南港軟體園區、信義計畫區構成產業鍊黃金三角的「內湖科技園區」，有強烈的產業磁吸效應，原本在內科進駐的廠商，若有擴廠需求，同樣會選擇鄰近的辦公室或廠區，預計進軍內湖的新公司，也由於內湖產業上下游集中，而進駐此區。

2019 年台北市政府推動內科2.0 計畫，企業擴展規模順勢往南推進到內湖舊宗段，以先天具備的交通便捷，最輕鬆的距離銜接國道一號、國道三號、環東大道、南港高鐵以及松山國際機場，未來園區內將新增捷運路線「環狀線東環狀」，其路線沿線行經信義計畫區、松山車站、內湖科學園區到大直劍南路站，預計在舊宗路一段、新湖一路路口規劃Y35預定站，同時也規劃做為民生汐止線轉乘站點，以及健全的街道廊廓等優勢，吸引緯創、網銀國際、萬海、星宇、特斯拉、BMW、藍寶堅尼、法拉利、保時捷等科技新貴、頂級車商企業總部進駐。

森聯推出的廠辦大案「Sunland Mark」基地交通條件佳，同時以旗艦級的規劃，打造豪辦級氣派大廳，兼具旗艦總部的質感立面，獨棟地上8層、地下4層3000坪頂級廠辦，想必在內湖商辦供給量稀少、需求增加下，身價也跟著水漲船高。

引領綠色浪潮，實現永續雙贏未來，將商業與ESG銀級綠建築理念完美融合，以環保材料和節能科技打造高效能科技商辦，注重社區友善設計，攜手共建減碳生態圈，對於想在內湖科技園區舊宗段打造企業總部的業主來說，絕對是一時之選。