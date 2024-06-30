自然又高級！「媽生感」偽素顏的精緻關鍵額頭成為整型新潮流

▲ 光澤診所皮膚專科梁仲斌醫師

文．生活中心綜合報導

現代社會醫療發達，技術的進步使許多人能更安心的追求「精緻的自己」，來改善對外貌的滿意度，進而增強自信心和自尊心。不過隨著審美的改變，民眾已經不再追求過於精緻的單一部位，而是更看重整體協調性，追求「自然感」，透過微調來調整缺陷，同時還能保有自己的特性，最好能夠讓別人看不出來哪裡動過，因此臉型、額頭、顴骨等，也躍升成為精緻型男靓女的重點。

臉型、額頭、顴骨主要可改善面部輪廓和比例，使臉型看起來更柔和、增強面部的立體感、打造小臉效果等，其中額頭整型可以改善多個面部相關的問題，從而提升整體面部外觀和協調性，像是額頭過高或過低、額頭凹陷或是突出、不對稱、眉毛下垂等都能解決，明明沒什麼改動的樣子，卻能使面部比例更加協調自然，看起來更加年輕，且飽滿圓潤的額頭不僅能給人青春洋溢的形象，在傳統文化中，額頭被稱為「天庭」，更是面相學的重要部位之一，天庭飽滿被認為是智慧和運氣的象徵，代表著一個人前途光明、事業有成、一生順遂、家庭和睦。

而針對豐額技術，光澤診所皮膚專科梁仲斌醫師絕對是行家，再加上光澤醫美集團鼓勵院內醫生持續精進，並推崇醫師培訓的習慣與風氣，致力於促進醫師的持續進修，因此梁仲斌醫師也更加專注於自己的專業領域，並努力將技術再更進一步精進。而後由梁仲斌醫師精心鑽研的「五步驟豐額術」屬原創文章，需要提供相當數量的實際案例、證據來佐證此技術，經過嚴格審核更是榮獲國際專家認可，因而將論文刊登於美國知名整型外科期刊Plastic and Reconstructive Surgery (PRS) – Global Open，這是美國整型外科醫生協會(ASPS) 的官方期刊，專注於整型與重建外科，內容包含了來自60多個國家整型外科領域的專家們新的臨床技術、實驗研究進展等，具備有相當程度的公信力！

額頭美型是相當考驗醫師的美學，不僅僅是讓它澎潤、立體就好，每個人的臉型不同，一點點的差異都會使面部輪廓大為不同。由梁仲斌醫師用心研究的「五步驟豐額術」會根據求美者額頭的構造來進行調整，可以顯著改善整體臉部的和諧，打造出高級又自然的「媽生感」美顏。

此外，有些求美者因低痛閾，對疼痛的耐受力較低，在針劑微整的過程較容易感到焦慮和不安，因此依循「五步驟豐額術」，能即時進行必要的調整，以及降低治療額頭過程中的不適感，縮短修復期。不過每個人的體質各異，因此術前務必和專業醫師討論。療程效果因人而異，並非保證每個人都有相同的效果；有關適應症、禁忌症等副作用等問題，療程前務必親自諮詢醫師，由醫師為專業說明和診斷。