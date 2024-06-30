文．洪寶山

六月台指期的月最後結算在23209.5點，累積1905漲點，連續五個月創新高，牛氣沖天，多頭幾乎可以說：「市場沒空頭了」。偏偏世間事到了極致就是反轉，就在多頭揮劍四顧心茫然之際，6月24日冷不防的下跌-439.69點，跌破五日均線支撐，收盤價22813.7點，平心而論，-1.89%跌幅其實還是在台股平常的波動率的範圍內，並沒有什麼特別的恐慌情緒上升，因為台股正享受著輝達掀起的AI浪潮所帶來的股市與房市的財富重分配紅利。

護國神山台積電扮火車頭 打造南台灣半導體產業重鎮

股市很好理解，台股ETF受益人達830萬人之多，這趟牛市可以說多數家庭或多或少都有沾上光，不管是新建倉，還是長期套牢的解套，截至目前為止，股民對台股的表現是正面肯定的。

根據往年經驗，股市走大多頭的年份，通常伴隨著房市的多頭，因為股市賺到錢後就買房抗通膨，從2020年COVID-19疫情開始，股市已歷經十七季，但住宅的房價卻已經連漲二十二季，除了美中貿易戰的供應鏈重組讓台商資金回流台灣之外，自從民進黨執政後，為了平衡台灣南北發展不平衡的現象，推出「大南方」政策，政府以高雄為中心，推出亞灣2.0計畫，創造南部半導體材料Ｓ廊帶，囊括材料、IC設計、晶圓製造到測試封裝廠，打造上中下游的完整供應鏈，最終目標是要把大高雄、台南地區，打造成半導體產業科技重鎮。

台積電是當然的火車頭，台積電到哪設廠，就為當地帶來一批數千人的高消費力科技白領落地生根、成家立業，後續因居住需求衍生的食衣住行育樂行業都會如雨後春筍般的發展，推動大高雄、台南地區的城市發展。

南部科技Ｓ廊帶，從台南善化的台積電五奈米廠區開始，再來是湖內、路竹的路竹科學園區，接著是橋頭科學園區、楠梓產業園區與加工出口區、仁武產業園區，然後是小港的新材料循環產業園區，最後是前鎮的亞灣智慧科技創新園區。

高雄Ｓ廊帶產業特區 房價飆漲其來有自

觀察高雄Ｓ廊帶產業特區，多數屬於房市蛋白區，以高雄地區漲幅最高的橋頭科學園區來說，根據591新建案統計，橋頭區近五年房價漲幅達127.7%，單坪售價從2019年的13.98萬元，飆升至2023年的31.83萬元。

但是近年來高雄已慢慢轉型為服務業佔六成的港口城市，而亞洲新灣本就是高雄市政府重點規劃的重劃區，規劃高雄港旅運中心、流行音樂中心，而高雄軟體科學園區在近年就有科技業、商辦進駐。

信義房屋亞洲新灣店主任簡鴻智表示，亞洲新灣區約已發展十年，大多是屋齡一至五年的大坪數豪宅，平均單價約40-50萬，平均總價4000-5000萬，而少數有二至三房的小宅產品，供給稀少，單價約38-40萬。

嘉義、台南蹭AI熱 相關建案水漲船高

楠梓有台積電建廠、亞洲新灣有AI軟體園區發展，輝達與鴻海宣布在高雄軟體園區建置先進算力中心，建商看好大量的就業人口所產生的民生需求與居住需求，搭上全球AI浪潮趨勢，順勢主打AI新建案，例如清景麟集團去年十月於嘉義高鐵特區推出的總銷金額60億元的「高鐵科技城」，創下兩個月即完銷的紀錄，接續又與白天鵝建設及泰嘉開發於今年三月推出「AI世界城」，該案總銷65-70億元，位於朴子市縣治特區內，同樣保持兩個月完銷的表現，且成交價直逼四字頭。

海悅位於台南新市新和重劃區「世界南科Ａ」自建案，總銷金額40億元，目前銷售超過九成，二期「世界南科Ｂ」也於今年五月開案。華友聯的左營新建案「以山AI」總銷35億元，五月正式公開銷售，雖尚未有實登揭露，不過據傳該案目前銷售已超過七成，成交單價也站上四字頭。

今年華友聯的營收主要來源是左營果貿地區的NeXT21住宅大樓及台南CASA住宅大樓，其中總銷76億元的NeXT21受惠於台積電設廠利多因素，目前穩定去化中，總銷24億元左右的CASA預售時已完銷。

未來二至三年推案量能 決定是否有足夠獲利底氣

總銷金額47億元的小港區Power City，明年可完工入帳，五塊厝案總銷金額28億元，開工中的高雄大學案，總銷金額36億元，與日本三井不動產合作的鳳山衛武營案，總銷金額約100億元，預計2026年第三季銷售，未來二至三年的獲利展望穩定。

華友聯配發現金股息6.017元，股票股利1.002元。土地是建築的原料，過去兩年遇到中共圍台軍演與聯準會暴力升息，加上土建融信用管制壓抑，建商忙著推案、土地庫存降低，未來手中有足夠庫存的建商才有穩定獲利的底氣。