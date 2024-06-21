時代遞嬗 陳就娣紀念中心再創新頁

文．李三財

活動的空檔孫老師安排到花蓮文創園區參觀，看著完善保存的老建築、從前的老工具，我仰望著中央山脈，心中滿滿的感觸，這讓我想起了我的故鄉，那裡也有一座大霧山，想起了童年的自己及從前的所思所想！

輾轉來到六月，我在2012年六月成立的就娣中心來到了十二周年慶，初期推廣東南亞的七國語言，前幾年開始加入推出僑外生移民免費學台語，這幾年更將公益電影帶到台東、花蓮等偏鄉地區！讓我們的愛心分享在各個角落。

回顧這十二年來的足跡，2009年回林口母校捐款設立就娣紀念獎學金，開啟透過分享造福僑教的念想。2012年想回饋台灣社會，走出了第一步，成立基金會型態的紀念中心，十多年前開創新局，現在越來越多人加入，更有力量。在越艱困的時刻，信念的堅持與執著，更能感受到那份付出與服務後得到的成就感及收穫！

一個人走得快，一群人才能走得更遠，甚至到達更多的地方

一群人有伴同行是幸運的，上週到新加坡旅行參訪，原本以為在這個國家沒什麼朋友，結果第一天晚上就有二位多年前的學員找我吃晚餐，在異國的街頭，暢談國際多元文化，場面倍感溫馨。

日前觀賞了一部香港很有名的院線電影《九龍城寨之圍城》，看完電影相當有感觸，曾經成長過的香港七十年代的故事，從前也只是耳聞。這次透過電影看得更清楚，也看見底層社會的求生樣貌，激勵自己更熱愛生命。

其後到監察院跟一些非營利組織參與座談會，提供建言，也建立起了新的連結，在舉辦第五十場公益電影包場，特別邀請台灣的官員與社福團體社工人員一起來觀賞《九龍城寨之圍城》這部影片，希望可以讓大家看到香港某部分的歷史的艱辛，底層民眾的刻苦耐勞，還有他們那份認分、守法的純真！希望相關人員在協助香港來台的新移民、制定政策時，可以更能夠體驗他們的背景與特質！感謝梅花鹿影業的贊助，讓我們一起成就美事！

歡迎您6/21(五)晚上來信義威秀影城一起觀賞，我們能夠做的不多，盡力而為，我們深信善意的付出總比自掃門前雪更美好！

(本文作者李三財為家扶基金會扶幼楷模、教育部第三屆全球留台傑出校友、就諦學堂創辦人)

▊2009年由本人捐贈的「臺師大僑先部─香港華僑陳就娣女士紀念獎學金」，今年有五位分別來自緬甸、香港及馬來西亞的同學獲得，各獲得一萬元！