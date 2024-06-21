房市熱區后科核心 城心都更代表作 「佳全四季大院」開工動土 啟動正循環

后里近年科技產業前景，帶動當地房市看俏，加上市中心土地趨於飽和，特別是內埔商圈周邊核心地帶更是一地難求，因此，由專業職人組成的「佳全建設」成功整合后里正核心危老重建基地，強勢推出指標代表作「四季大院」後，立即廣受市場與在地民眾好評，並於日前(6/15日)舉辦開工動土儀式時，吸引已購客戶與在地仕紳到場共襄盛舉。

佳全建設，是由平均超過20年的資深建築職人組成，除擁專業建築資歷，更有以人為本的理想，多年來深根后里，用「買得起的全民奢華」為初衷打造多座平價好宅，透過在地耕耘與鄰里共好，用心建立與民眾的信任感，才能整合出第一市場旁的稀有土地；對此，佳全建設總經理古哲綸認為：「建築，其實就是善念的循環。」因為本著誠信、品質、服務的經營理念，讓深愛后里的佳全，始終以互生互惠為出發點，不只看見了兆元科技前景，更深入了解民眾對家的期待，優化居住空間坪效，才讓「佳全四季大院」在競爭激烈的后里，創下開案即熱銷的佳績。

▲后里正核心危老重建基地，十分受到在地民眾青睞

基地位於后里區四村路136號的「四季大院」，規劃地下3層及地上12層雙塔新古典式建築，共計143戶住家、10戶店面、8戶辦公室，全棟為二房(23~27坪)、三房(33坪)等戶型，除了緊鄰第一市場、內埔商圈地利，更因精準定位的首購及首換坪數，十分切合在地購屋民眾需要，推出後即開出紅盤；其中雙衛浴兩房產品，能讓有資金考量的家庭在降低總價前提上，保有雙衛浴的三房機能，加上結合智慧建築、強化抗震、智能健材、健康設備、防疫系統五大主軸，引進如Waferlock智能電子鎖、TOTO全自動抗菌馬桶及衛浴、環保認證德國Kronotex木地板、德國BWT砂濾淨水設備等跨國精品設備，貼心的規劃，自然讓不少民眾動心。

▲佳全建設堅持「買得起的全民奢華」為民眾築夢

佳全建設古總經理表示：「這個案子屬於危老都更，我們最重要的任務，是提供給地主及新購住戶比過去更好的生活及環境。」這塊位處四村路、大興路口的基地，除了是后里較早開發地段，至今依然是精華區域，因此佳全建設除了特別用心致力於環境改善及建築規劃，更期待能為后里核心的老舊的市容，賦予現代化的新生命，同時配合各項重大投資如：豐醫后里院區、15公頃后里森林BOT，美光 友達科技產業、生醫、觀光產業，讓后里能在躍起的關鍵時刻，與在地鄉親一起驕傲蛻變。

佳全建設，除了將繼續以遠見和創新，讓建築與時俱進，更希望堅守「買得起的全民奢華」建築理想，用建築的善念啟動正向循環，讓所有愛著后里的人，有一個堅強誠信的建築靠山。