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從挫折到重生：浪人食堂重燃生活希望

聯合新聞網／ 理財周刊

文．理善國際懷協會/柯劭穎 圖．浪人食堂

「浪人食堂」是一個對無家者開放餐食共享空間的計畫，提供生命低潮中的人們一個能好好吃飯、休息的地方，並在他們待重新出發之時提供培力課程與資源訓練獨立。

2018年，計畫起步於饒河夜市的小攤位，營運妥善擴張至四個攤位，並於2021年轉移至台北萬華區，「浪人食堂」正式擁有了用餐空間，在這裡沒有歧視和冷漠，只有無盡的理解與支持。

阿瑞哥的故事：重拾對明天的期待

低頭快步進門，領完便當轉身就走，這是許多街友剛來浪人食堂的模樣。

阿瑞哥四十多歲時因車禍花光了所有積蓄，身體無法再度工作，被迫開始了十多年的流浪生活。剛來到食堂時，他總穿著一件厚重的外套，低著頭，沉默寡言。然而，食堂的工作人員每天仍親切地向他問候：「阿瑞哥早安！」，一開始他總是匆匆離開，漸漸地，他開始會不好意思地回應「你好」，並留下來用餐，離開時也會羞澀地說一句「謝謝」。

隨著時間的推移，阿瑞哥被邀請參加一些簡單的工作。一開始的他對自己的能力有所疑慮，幾經嘗試後，逐漸上手，開始享受了工作。現在的阿瑞哥退去來時的厚重衣物，改著輕便服飾，心房被打開的他變得更有活力，能自在地進出食堂工作並與同事們玩笑。

漫長復原路上的「全方位支持」

阿瑞哥是計畫中無數成功案例之一，許多像阿瑞哥一樣的無家者正逐步走出陰霾，重新開始生活。

對於因重大變故或挫折而失去生活重心的人來說，重新找回行動的自信與勇氣是一條漫長而困難的路，需要加倍的陪伴與支持。為此食堂不僅提供基本的生活需求，還有各種工作培力多元課程，讓無家者再次邁向獨立生活，並且走得更加穩健。

浪人食堂採會員制，開放無家者及附近的經濟弱勢者在與食堂詳談後加入會員。每週二到六可以來到食堂共享午餐、物資和各種生活服務。這些服務包括：

一、餐食共享及生活服務：提供每日的營養餐食和基本生活物資。

二、工作培力：通過各種簡單的工作，幫助街友重拾工作技能和信心。

三、多元課程：提供各種技能培訓和心理輔導，幫助街友重新融入社會。

期許無家者能夠再次邁向獨立生活，並且走得更加穩健。

行動支持浪人食堂 給社會一個溫暖的歸屬地

浪人食堂的理念很簡單：透過一頓熱飯和一句真誠的問候，讓每一位來到這裡的人感受到溫暖與關懷。

食堂的成功故事，源於每一份來自社會的支持。我們期待與大家一起支持浪人食堂，給社會一個溫暖的歸屬地，透過實際行動消除社會對於無家者的排除、汙名化，改善弱勢者的生活，讓每一個曾經失落的人，重新拾起笑容在生命中綻放。

▊「透過一頓熱飯和一句真誠的問候，讓每一位來到這裡的人感受到溫暖與關懷。」─浪人食堂

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