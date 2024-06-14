力麗聯手桃園總圖 端午前開啟「翻閱桃苗城市輪廓」畫展

在力麗集團著根臺灣，與臺灣共成長數十年後，力麗集團-力麗社會福利慈善事業基金會郭銓慶創辦人亟思回饋臺灣社會，成立「力麗社會福利慈善事業基金會」外，也成立了Back to 1919，著眼於文化藝術、教育紮根與推廣等工作。Back to 1919每年舉辦古建築繪畫比賽「逐蹟之旅」與經典建築積木大賽「古蹟樂起來」，鼓勵大眾將目光放在這些陪伴這塊土地成長的建築物們，將這些屬於臺灣的史實記錄下來，創作者不僅能藉此了解當地古建築，更可透過藝術傳達古建築之美，而比賽得獎作品將於年度畫展中展出。

過去Back to 1919團隊除了與臺鐵合作，在各車站舉辦「畫說臺鐵」系列畫展，也曾到臺北故事館、孫立人將軍官邸、臺中市役所、陽明山草山行館、鐵道部、鹿港公會堂等地。時隔一年再度開展，力麗基金會Back to 1919李靜綺執行長表示，一個城市的面貌，由建築所形塑，而建築則反映了在地人文特質。這次展出桃園與苗栗的建築畫作，民眾可從過往民宅、官署、商業公共建築等不同樣貌來懷古。而臺灣地標積木作品則不僅僅是小朋友喜歡，大朋友也十分感興趣，因此這次一口氣展出17件作品，歡迎有興趣的民眾於展覽期間至桃園市立圖書館總圖1樓享讀拾光區觀賞。

今年畫展於圖書館內舉辦，Back to 1919以「閱讀」為主題，帶領觀展者從閱讀建築來了解桃苗城市的歷史輪廓。旅美畫家鄭麗雲老師為本展創作，桃園已消失的經典建築「角板山貴賓館」，以多層次色彩的雲朵凸顯這棟過去供日本皇族住宿的別墅，展現建築特有的日洋混合風格。展中畫作包括過去桃園最高行政中心「桃園郡役所」，桃園大廟「景福宮」、臺灣獨樹一格的老街區「大溪老街」等精彩畫作。畫展期間，除了展場以親子互動為主題，設計互動遊戲外，也將舉辦多堂兒童美學教室，相信畫展老少咸宜的設計與規畫能帶給民眾各種「閱讀建築」的感受。