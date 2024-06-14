Apple Intelligence 蘋果助理AI化

文．洪寶山(理財周刊發行人)

從6月28日起，Vision Pro將在中國、日本和新加坡開賣，7月12日，在澳洲、加拿大、法國、德國和英國開賣。問題是高達近三萬元人民幣的售價，又有多少人願意買單？能夠貢獻多少營收呢？估計今年蘋果的業績還是要靠iPhone衝銷售量。

蘋果新的人工智慧功能 短期內不容易提振iPhone銷量

然後看完WWDC 2024大會的華爾街投行大多認為，蘋果新的人工智慧功能不太可能在短期內提振iPhone的銷售量。為什麼呢？蘋果推出的全新的Apple Intelligence，整合到iOS、iPadOS和macOS中，可提供情境驅動通知，即系統會識別對使用者而言重要的通知，並會優先顯示。此外還包括寫作改進，與其他AI模型一樣能生成文本與圖像、協助校對與風格修改，且有素描、插圖和動畫三種風格能選擇。

這樣的功能描述應該是似懂非懂，換個角度來看蘋果的AI功能可以做些什麼呢？例如你的iPhone能夠自動理解你的電郵、簡訊和行程，所以你可以直接問iPhone幾點到機場接人，接到人後去哪裡吃飯，不用自己費心查詢。看似方便的AI功能，但僅支援iPhone 15旗艦款、最新款最強大的iPad和Mac，以及今年晚些時候推出的其他設備(例如iPhone 16)。

花費800~1381美元代價 只為讓AI簡化生活上瑣事？

這意味著，消費者至少得花費800~1381美元的代價，來換取iPhone幫我們簡化生活上的瑣事，全球1.5億支iPhone活躍用戶，華爾街質疑有多少人願意花費至少800美元以上的金額來購買具有AI功能的新iPhone來簡化生活瑣事。

同時，蘋果大力強調Apple Intelligence的隱私安全，當用戶的請求需要傳送到雲端伺服器時，Apple Intelligence只會以「加密」的安全方式發送有限的資料。看似合理且妥當的措施，但蘋果宣布與OpenAI合作，將ChatGPT整合到iOS 18、iPadOS 18和新版macOS中，Siri在需要時可接入ChatGPT提供建議。對此，馬斯克立刻在Ｘ平台上大力警告：「一旦蘋果把你的資料交給OpenAI，他們就根本不會知道會發生什麼？他們正在出賣你！」

馬斯克還嗆聲要禁止蘋果設備進入他的公司，截至去年底為止，特斯拉在全球擁有14.04萬名員工，此外，馬斯克名下還有航太公司SpaceX、社交平台Ｘ和腦機介面初創公司Neuralink等公司。

根據蘋果的說法，蘋果用戶在詢問Siri一些問題時，Siri可以直接以ChatGPT的AI能力展示答案。而且蘋果強調，用戶在通過Siri調用ChatGPT功能時的請求和資訊不會被記錄下來。

對此，馬斯克用一張印度情侶的圖片來諷刺蘋果與OpenAI的合作，圖上的女子(被標註蘋果)正在從椰子(被標註iPhone)中吸入椰汁(被標註你的數據)，而男子(被標註OpenAI)用吸管從女子口中吸取椰汁。這張圖片的標題為「How Apple Intelligence works」。

華爾街認為並非殺手級應用 Siri升級不足以打動果粉換機

看完了蘋果的Intelligence功能之後，華爾街的感想是，搭載全新Siri技術升級版的蘋果AI設備，對於銷售量的止跌有正面幫助，但不足以吸引新的一批追隨者推動成長，原因很簡單，超過十億果粉對於蘋果的期待更高，上述的AI技術不足以打動果粉掏錢換機。

蘋果夠幸運的是，目前處在AI技術發展的初期，還沒有一家科技巨頭提出足以讓消費者掏腰包的殺手級應用，所以蘋果還有時間趕上。但是正當輝達、微軟、谷歌與Meta等科技巨頭在去年推出AI產品時，蘋果冷眼觀看、沒有相關的產品，未來蘋果如果沒有端出足以證明自己在AI領域已經趕上的產品，不容易消除消費者對蘋果在AI領域落後的印象，與OpenAI合作只能起到與競爭對手持平，但尚未超越。

AI手機+AI PC容量升級 記憶體產業迎接2025年好光景

值得一提的是，大摩認為進入到邊緣AI，記憶體產業將在2025年迎來好光景，理由是即使是非常小的生成式AI模型，其記憶體需求也比目前任何手機都要高。目前，iPhone 15 Pro只有8GB的記憶體，但三星S24則有12GB，單單具備AI功能的iPhone記憶體容量需要擴充50%以上來看，如果再加上AI PC的記憶體容量升級，倒是可以追蹤。

市場調查機構Counterpoint Research估計，2027年AI手機將佔全球智慧型手機出貨量的43%，使用量將達到十億支。