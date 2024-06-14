快訊

稱十幾年前談AI沒什麼人理他 童子賢：現在看猶如「驀然回首」

發文爆羅智強要殷瑋幫拿公事包 名嘴張宇韶挨告...判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Apple Intelligence 蘋果助理AI化

聯合新聞網／ 理財周刊

文．洪寶山(理財周刊發行人)

從6月28日起，Vision Pro將在中國、日本和新加坡開賣，7月12日，在澳洲、加拿大、法國、德國和英國開賣。問題是高達近三萬元人民幣的售價，又有多少人願意買單？能夠貢獻多少營收呢？估計今年蘋果的業績還是要靠iPhone衝銷售量。

蘋果新的人工智慧功能 短期內不容易提振iPhone銷量

然後看完WWDC 2024大會的華爾街投行大多認為，蘋果新的人工智慧功能不太可能在短期內提振iPhone的銷售量。為什麼呢？蘋果推出的全新的Apple Intelligence，整合到iOS、iPadOS和macOS中，可提供情境驅動通知，即系統會識別對使用者而言重要的通知，並會優先顯示。此外還包括寫作改進，與其他AI模型一樣能生成文本與圖像、協助校對與風格修改，且有素描、插圖和動畫三種風格能選擇。

這樣的功能描述應該是似懂非懂，換個角度來看蘋果的AI功能可以做些什麼呢？例如你的iPhone能夠自動理解你的電郵、簡訊和行程，所以你可以直接問iPhone幾點到機場接人，接到人後去哪裡吃飯，不用自己費心查詢。看似方便的AI功能，但僅支援iPhone 15旗艦款、最新款最強大的iPad和Mac，以及今年晚些時候推出的其他設備(例如iPhone 16)。

花費800~1381美元代價 只為讓AI簡化生活上瑣事？

這意味著，消費者至少得花費800~1381美元的代價，來換取iPhone幫我們簡化生活上的瑣事，全球1.5億支iPhone活躍用戶，華爾街質疑有多少人願意花費至少800美元以上的金額來購買具有AI功能的新iPhone來簡化生活瑣事。

同時，蘋果大力強調Apple Intelligence的隱私安全，當用戶的請求需要傳送到雲端伺服器時，Apple Intelligence只會以「加密」的安全方式發送有限的資料。看似合理且妥當的措施，但蘋果宣布與OpenAI合作，將ChatGPT整合到iOS 18、iPadOS 18和新版macOS中，Siri在需要時可接入ChatGPT提供建議。對此，馬斯克立刻在Ｘ平台上大力警告：「一旦蘋果把你的資料交給OpenAI，他們就根本不會知道會發生什麼？他們正在出賣你！」

馬斯克還嗆聲要禁止蘋果設備進入他的公司，截至去年底為止，特斯拉在全球擁有14.04萬名員工，此外，馬斯克名下還有航太公司SpaceX、社交平台Ｘ和腦機介面初創公司Neuralink等公司。

根據蘋果的說法，蘋果用戶在詢問Siri一些問題時，Siri可以直接以ChatGPT的AI能力展示答案。而且蘋果強調，用戶在通過Siri調用ChatGPT功能時的請求和資訊不會被記錄下來。

對此，馬斯克用一張印度情侶的圖片來諷刺蘋果與OpenAI的合作，圖上的女子(被標註蘋果)正在從椰子(被標註iPhone)中吸入椰汁(被標註你的數據)，而男子(被標註OpenAI)用吸管從女子口中吸取椰汁。這張圖片的標題為「How Apple Intelligence works」。

華爾街認為並非殺手級應用 Siri升級不足以打動果粉換機

看完了蘋果的Intelligence功能之後，華爾街的感想是，搭載全新Siri技術升級版的蘋果AI設備，對於銷售量的止跌有正面幫助，但不足以吸引新的一批追隨者推動成長，原因很簡單，超過十億果粉對於蘋果的期待更高，上述的AI技術不足以打動果粉掏錢換機。

蘋果夠幸運的是，目前處在AI技術發展的初期，還沒有一家科技巨頭提出足以讓消費者掏腰包的殺手級應用，所以蘋果還有時間趕上。但是正當輝達、微軟、谷歌與Meta等科技巨頭在去年推出AI產品時，蘋果冷眼觀看、沒有相關的產品，未來蘋果如果沒有端出足以證明自己在AI領域已經趕上的產品，不容易消除消費者對蘋果在AI領域落後的印象，與OpenAI合作只能起到與競爭對手持平，但尚未超越。

AI手機+AI PC容量升級 記憶體產業迎接2025年好光景

值得一提的是，大摩認為進入到邊緣AI，記憶體產業將在2025年迎來好光景，理由是即使是非常小的生成式AI模型，其記憶體需求也比目前任何手機都要高。目前，iPhone 15 Pro只有8GB的記憶體，但三星S24則有12GB，單單具備AI功能的iPhone記憶體容量需要擴充50%以上來看，如果再加上AI PC的記憶體容量升級，倒是可以追蹤。

市場調查機構Counterpoint Research估計，2027年AI手機將佔全球智慧型手機出貨量的43%，使用量將達到十億支。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1242期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

馬斯克：薪酬方案獲股東支持

馬斯克值不值得拿500億天價薪酬 特斯拉股東看法分歧

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

亞馬遜部落領袖闢謠「族人未沉迷網路A片」 紐時後續報導澄清始末

相關新聞

Apple Intelligence 蘋果助理AI化

6月11日蘋果在WWDC 2024大會上公布了期待已久的AI戰略，結果股價跌-1.91%，收193.12美元，沒能突破前高199.13美元壓力，從去年第三季挑戰200美元整數關卡都功虧一簣，蘋果端出的AI全家餐沒能獲得市場的激賞，那麼驅動今年股價上漲的動能除了回購之外，去年蘋果力推的Vision Pro，今年也是焦點之一，更新作業系統，新增空間影片編輯、超寬顯示幕支援，手勢驅動控制選項，新增旅行模式支援火車。

電腦展後台灣AI元年啟動 台積電與輝達連動越來越大

電腦展落幕，黃仁勳、蘇姿丰、梁見後也先後離台，台灣AI元年卻才正式啟動，輝達(NVIDIA)將攜手台積電(2330)與台廠供應鏈，預計8年共創新台幣3,000兆元(約100兆美元)的新產業革命揭開序曲，這項劃世代工程台廠將肩負起硬體供應鏈的重責大任，也是未來10年各廠業績動能成長來源，理周投研部此次特別針對前述重要CEO演講內容，並綜合各大法人機構、券商投顧等報告，為投資人挑選出市場忽略的遺珠，或在整體架構中股價會有續強的標的供參考。

再生醫療雙法過關 細胞新藥業者可望受惠

經過長期的努力與期盼，生技界矚目的《再生醫療雙法》終於在6月4日於立法院三讀通過，不僅為台灣再生醫療產業開啟新的里程碑，亦有助如育世博-KY（6976）、沛爾生醫（6949）、向榮生技-創（6794）、仲恩生醫（7729）…等類型的細胞新藥開發公司之發展，嘉惠更多病患。

力麗聯手桃園總圖 端午前開啟「翻閱桃苗城市輪廓」畫展

一直遵循著「以藝術推廣古建築」理念，力麗社會福利慈善事業基金會Back to 1919，今年將與桃園市立圖書館共同舉辦《翻閱桃苗城市輪廓》畫展，預計於６月７日至８月４日，在總圖書館１樓新規畫空間「享讀拾光區」開展。展中以桃園與苗栗經典百年建築為標的，由54位畫家所創作之67件藝術作品，其中包含50件藝術畫作與17件「2022及2023古蹟樂起來積木大賽」得獎積木作品，期待藉由桃園與苗栗的經典建築畫作，帶領民眾了解桃苗歷史中，由各式各樣古建築所構成的城市樣貌，及其內含的社會與歷史。以多元方式展現臺灣的歷史古建築或著名地標。

從挫折到重生：浪人食堂重燃生活希望

無家者(街友)背後的故事千千萬萬，有些人中年遭遇惡性裁員，有些人因創業失敗而負債累累。可以確定的是，流浪前，他們經歷了無數挫折，流浪後，人情冷暖更顯著。路人的歧視和求職拒絕讓他們逐漸封閉內心，只能顧好當下的一餐，或靠酒精度過一晚，重複著看不見明天的生活。

輝達一家親 明牌報你知

嚴格來說，黃仁勳6月2日在台大體育館發表專題演說「開啟產業革命的全新時代」，內容談論的是一兩年後的未來，輝達將生成式AI的興起視為一場新的工業革命，一如去年就揭露了Blackwell架構將取代兩年前推出的Hopper架構，通過Blackwell的卓越計算能力，訓練一個具有兩兆參數和八兆tokens的GPT-4模型，所產生的功耗可以降低到1/350。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。